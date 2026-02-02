Kalendarz ekonomiczny: Dane PMI dla przemysłu w centrum uwagi, wyniki Palantir w tle💡

Rynki rozpoczynają nowy tydzień handlu od pokaźnych wyprzedaży. Tracą wszystkie najważniejsze instrumenty: GOLD, SILVER, NATGAS i OIL.WTI. Spadki nie omijają również giełd, na rynku FX najlepiej radzą sobie waluty defensywne, w tym wypadku zwłaszcza USD. W nadchodzących godzinach uwagę przyciągną m.in. dane o niemieckiej sprzedaży detalicznej za grudzień, finalne globalne odczyty PMI dla przemysłu za styczeń, amerykański ISM Manufacturing PMI, wystąpienia przedstawicieli banków centralnych – Breeden z BoE i Bostica z Fed – a także ogłoszenie planu refinansowania długu USA oraz wyniki spółek Palantir i NXP Semiconductors. Szczegółowy kalendarz makro poniżej: Źródło: xStation Kalendarz spółkowy na cały tydzień. Źródło: XTB

