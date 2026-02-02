PULS GPW: Metale ciągną giełdę w dół

Zeszłotygodniowa wyprzedaż wciąż zatacza koła po rynku finansowym. Nastroje na europejskim parkiecie pozostają mieszane, jednak w Polsce są już zdecydowanie negatywne.

WIG20 jest jednym z najbardziej zniżkujących indeksów w Europie, a kontrakty na główny indeks GPW przeceniają się o ok. 0,8%.

Polska dołącza do rozmów na temat inicjatywy dotyczącej metali ziem rzadkich, prowadzonej przez USA, mającej na celu ograniczenie wpływu Chin na rynek.

Dane makroekonomiczne:

Opublikowano PMI produkcyjny dla Polski. Odczyt za styczeń wyniósł 48,8 punktu wobec oczekiwanych 49, co stanowi wzrost względem poprzedniego odczytu na poziomie 48,5. Od połowy 2025 roku odczyty tego indeksu w Polsce notują stopniową i wyraźną poprawę, jednak wciąż pozostają w zakresie negatywnego sentymentu (poniżej 50 pkt).

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Cena na wykresie, mimo silnego spadku, obroniła dolne ograniczenie nowego kanału trendu, a następnie wróciła do poziomu strefy wsparcia kształtującej się powyżej poziomu FIBO 0 ostatniej fali wzrostu. Dla sprzedaży imperatywem pozostaje sprowadzenie kursu poniżej 3300 złotych.

Wiadomości ze spółek: