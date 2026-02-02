PULS GPW: Metale ciągną giełdę w dół

- KGHM pod presją wyprzedaży metali szlachetnych
- Synektik z nową umową
- PMI z Polski rośnie, ale powoli
Zeszłotygodniowa wyprzedaż wciąż zatacza koła po rynku finansowym. Nastroje na europejskim parkiecie pozostają mieszane, jednak w Polsce są już zdecydowanie negatywne.
WIG20 jest jednym z najbardziej zniżkujących indeksów w Europie, a kontrakty na główny indeks GPW przeceniają się o ok. 0,8%.
Polska dołącza do rozmów na temat inicjatywy dotyczącej metali ziem rzadkich, prowadzonej przez USA, mającej na celu ograniczenie wpływu Chin na rynek.
Dane makroekonomiczne:
Opublikowano PMI produkcyjny dla Polski. Odczyt za styczeń wyniósł 48,8 punktu wobec oczekiwanych 49, co stanowi wzrost względem poprzedniego odczytu na poziomie 48,5. Od połowy 2025 roku odczyty tego indeksu w Polsce notują stopniową i wyraźną poprawę, jednak wciąż pozostają w zakresie negatywnego sentymentu (poniżej 50 pkt).
W20 (D1)
Źródło: xStation5
Cena na wykresie, mimo silnego spadku, obroniła dolne ograniczenie nowego kanału trendu, a następnie wróciła do poziomu strefy wsparcia kształtującej się powyżej poziomu FIBO 0 ostatniej fali wzrostu. Dla sprzedaży imperatywem pozostaje sprowadzenie kursu poniżej 3300 złotych.
Wiadomości ze spółek:
- KGHM (KGH.PL), MENNICA (MNC.PL) – Spółki na GPW związane z obrotem metalami szlachetnymi ponoszą druzgocące straty na fali krachu cen tych surowców z zeszłego tygodnia. Spadki konglomeratu górniczego sięgają 10%.
- Bumech (BMC.PL) – Producent maszyn ogłosił, że będzie kontynuował zamiar dzierżawy spółki wydobywczej „SILESIA” oraz powiązanej koncesji wydobywczej. Akcje spółki przeceniają się o ponad 4%.
- Synektik (SNT.PL) – Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z „Intuitive Surgical”. Synektik staje się wyłącznym dystrybutorem produktów szwajcarskiej firmy na terenie Ukrainy. Akcje spółki rosną o ponad 2%.
- Molecure (MOC.PL) – Spółka ogłosiła, że zakończyła prace nad projektem RNA oraz wniesie wniosek o płatność do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Spółka traci ponad 5%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.