Złoto rośnie 2,5% i bije rekord z 2008 roku 📈Metale odbijają

Złoto radzi sobie dziś świetnie - rośnie niemal 3% i kontynuuje wspinaczkę w kierunku rekordowych poziomów. Ceny złota odnotowały największy jednodniowy wzrost od 2008 roku (ponad 5,2% w dzień), pokazujac po pierwsze siłę kupujących i skalę napływów na rynek. Dane z Chin wskazują, że inwestorzy wciąż nabywają fizyczne kruszce przed świętem Chińskiego Nowego Roku, zaplanowanym na 16 lutego.
- Co ciekawe, zakupy złota trwają mimo słabych nastrojów na rynku akcji w USA i wydają się 'przekraczać' niemal wszystkie istotne korelacje, pokazuąc, że fundamenty dla metali nie uległy zmianie mimo zeszłotygodniowej paniki, a globalny kapitał wciąż napływa do kruszców. Pole do wzrostów daje oczywiście indeks dolara, który notuje drugi dzień umiarkowanego spadku.
Wykresy GOLD, SILVER (D1)
Złoto wzrosło powyżej 38,2 zniesienia Fibonacciego fali spadkowej z piątku i kieruje się w stronę 61,8 - w pobliżu 5150 USD za uncję. Kluczowe wsparcie momentum zostało utrzymane (pomarańczowa średnia EMA50), widzimy, długi knot piątkowej, spadkowej świecy - cena zamknęła się powyżej średniej a w poniedziałek utrzymała okolice 4700 USD jako kluczowe wsparcie.
Źródło: xStation5
Do odbicia cen złota przyłączyło się srebro, które notuje odbicie w stronę 90 USD za uncję. Cena utrzymała istotne wsparcie momentum, jakim jest średnia EMA50 (pomarańczowa linia). Teraz srebro zbliża się do istotnego oporu, jakim jest 38,2 zniesienie Fibonacciego fali spadkowej z piątku - przy 91 USD za uncję.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.