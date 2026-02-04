Złoto rośnie 2,5% i bije rekord z 2008 roku 📈Metale odbijają

Złoto radzi sobie dziś świetnie - rośnie niemal 3% i kontynuuje wspinaczkę w kierunku rekordowych poziomów. Ceny złota odnotowały największy jednodniowy wzrost od 2008 roku (ponad 5,2% w dzień), pokazujac po pierwsze siłę kupujących i skalę napływów na rynek. Dane z Chin wskazują, że inwestorzy wciąż nabywają fizyczne kruszce przed świętem Chińskiego Nowego Roku, zaplanowanym na 16 lutego.

Co ciekawe, zakupy złota trwają mimo słabych nastrojów na rynku akcji w USA i wydają się 'przekraczać' niemal wszystkie istotne korelacje, pokazuąc, że fundamenty dla metali nie uległy zmianie mimo zeszłotygodniowej paniki, a globalny kapitał wciąż napływa do kruszców. Pole do wzrostów daje oczywiście indeks dolara, który notuje drugi dzień umiarkowanego spadku.

Wykresy GOLD, SILVER (D1)

Złoto wzrosło powyżej 38,2 zniesienia Fibonacciego fali spadkowej z piątku i kieruje się w stronę 61,8 - w pobliżu 5150 USD za uncję. Kluczowe wsparcie momentum zostało utrzymane (pomarańczowa średnia EMA50), widzimy, długi knot piątkowej, spadkowej świecy - cena zamknęła się powyżej średniej a w poniedziałek utrzymała okolice 4700 USD jako kluczowe wsparcie.

Źródło: xStation5

Do odbicia cen złota przyłączyło się srebro, które notuje odbicie w stronę 90 USD za uncję. Cena utrzymała istotne wsparcie momentum, jakim jest średnia EMA50 (pomarańczowa linia). Teraz srebro zbliża się do istotnego oporu, jakim jest 38,2 zniesienie Fibonacciego fali spadkowej z piątku - przy 91 USD za uncję.

Źródło: xStation5