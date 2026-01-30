Złoto traci 5% 🚨Kapitulacja na rynku metali szlachetnych?

Masowa realizacja zysków i narastająca presja na lewarowane pozycje długie spycha dziś notowania metali szlachetnych. Cena złota cofa się prawie 5% a od historycznego rekordu przecena wynosi ok. 10%. Spadki mają miejsce też na rynku srebra, które tąpnęło niemal 8%. Podobnie niemal 9% traci pallad, a platyna cofa się aż o 10%. Metalowi nie pomogło podniesienie przez duże banki prognoz (JPMorgan, UBS) i wydaje się, że momentum w krótkim terminie odwraca się od kruszców. Spadek RSI na złota w tąpnął wczoraj z okolic 89 do niespełna 28 podczas jednej z największych wyprzedaży metali we współczesnej historii rynków.

Obecnie złoto testuje okolice EMA200 (czerwona linia) w pobliżu 5100 USD za uncję. Zmienność pozostaje podwyższona, a byki mogą próbować szybko odwrócić trend. Wydaje się, że solidnym poziomem wsparcia mogą okazać się okolice 4600-4700 USD za uncję (1 odchylenie standardowe). GOLD (interwał H1) Źródło: xStation5 Na interwale dziennym widzimy, że obecny zakres korekty jest mniej więcej 1:1 zbliżony do spadku z października, choć należy pamiętać, że obecne cofnięcie przyszło po o wiele silniejszej fali spadkowej, co naturalnie może skutkować większym odchyleniem. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.