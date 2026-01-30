⏬Srebro poniżej 100. Złoto poniżej 5000

Potencjalny wybór Kevina Warsha na następcę Jerome’a Powella to sygnał, który rynki odczytują jednoznacznie: koniec ery skrajnie gołębich oczekiwań. Choć nominacja ta cieszy zwolenników dyscypliny monetarnej, w średnim terminie zwiastuje ona twardszą politykę pieniężną. Nie wykluczone, że Donald Trump później będzie żałował swojego wyboru, jeśli Warsh nie będzie obniżał stóp procentowych. Z drugiej strony być może Trumpowi nie chodzi o stopy, a o personalny konflikt z Powellem.

1. Reakcja dolara: Koniec wyprzedaży i powrót rentowności

Sama informacja o tym, że Warsh stał się faworytem Donalda Trumpa, wystarczyła, by zatrzymać osłabienie amerykańskiej waluty.

Odbicie DXY i wzrost rentowności: Dolar dynamicznie odbija z lokalnych dołków, a rentowności obligacji skarbowych rosną. Warsh jest postrzegany jako kandydat „rynkowo przyjazny”, ale jednocześnie znacznie bardziej jastrzębi niż inni pretendenci (np. Hassett czy Rieder)

Nowe oczekiwania: Inwestorzy wyceniają obecnie wolniejsze tempo cięć stóp procentowych. Niemniej sam Warsh zapowiadał wielokrotnie, że Fed zbyt mocno patrzy się w przeszłość, a nie na przyszłość

Reakcja na rynku: Kurs EURUSD natychmiastowo zareagował spadkiem po doniesieniach o „zaklepaniu” kandydatury Warsha przez administrację Trumpa. Metale szlachetne tracą najmocniej od wielu miesięcy

2. Nowe otwarcie w Fed: Między jastrzębią przeszłością a polityczną presją

Kevin Warsh ma reputację ortodoksyjnego jastrzębia, który w przeszłości ostro krytykował zbyt luźną politykę monetarną.

Dyscyplina oparta na danych: Jego nominacja sugeruje przesunięcie Fed w stronę strategii data-dependent , cechującej się ostrożnością w obniżaniu kosztu pieniądza i priorytetem dla trwałego zdławienia inflacji.

Złagodzenie obaw o niezależność: Jako kandydat „instytucjonalny”, Warsh uspokaja rynki obawiające się całkowitego podporządkowania banku centralnego Białemu Domowi. Nie usuwa to jednak ryzyka presji politycznej, zwłaszcza że Trump otwarcie domaga się niskich stóp.

3. Konsekwencje dla gospodarki i rynków: Cień wyższych kosztów

Krótki termin: Silny dolar i wyższe rentowności zaostrzają warunki finansowe. Jest to dobra wiadomość dla walki z inflacją i statusu safe haven USA, ale uderza w amerykański eksport oraz stabilność rynków wschodzących. Prowadzi również do esktremalnych wyprzedaży cen złota i srebra

Średni termin: Perspektywa „stóp wyższych na dłużej” może schłodzić popyt krajowy, rynek nieruchomości i wydatki inwestycyjne (CAPEX), co z jednej strony stabilizuje ceny, ale z drugiej grozi spowolnieniem wzrostu.

Ryzykowny kapitał pod presją: Dla sektora technologicznego (growth) oraz kryptowalut narracja Warsha jest negatywna. Twardsza polityka oznacza mniejszą płynność i wyższy koszt kapitału, co analitycy już wskazują jako istotny czynnik ryzyka.

4. Ryzyko instytucjonalnego konfliktu

Nominacja Warsha odbywa się w cieniu bezprecedensowych napięć – śledztwa DOJ wobec Powella oraz publicznych sporów o autonomię Fed.

Kluczowy konflikt: Istnieje realne ryzyko zderzenia pro-wzrostowej, populistycznej agendy Trumpa z konserwatywną linią Warsha. Jeśli rynki uznają, że polityczna presja zaczyna dominować nad mandatem stabilności cen, długoterminowe zaufanie do dolara może zostać wystawione na ciężką próbę.

Srebro cofa się nawet o 15% poniżej 100 USD. Kolejne silne miejsca wsparcia to zakres między 80 oraz 90 USD za uncję. Źródło: xStation5

Złoto cofa się dzisiaj poniżej 5000 USD. Jest to spadek na poziomie 7%, które rzadko zdarzają się na tego typu instrumentach. Kolejne silne wsparcia to 4750 oraz 4500. Źródło: xStation5