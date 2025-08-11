⏬Złoto traci niemal 1,5%

Oczekiwanie na zwolnienia z ceł dla złota oraz potencjał spotkania Trumpa i Putina obniża ceny kruszcu

Na rynku pojawiło się sporo niepewności w zeszłym tygodniu, kiedy zaczęły obowiązywać wysokie cła wzajemne ze strony Stanów Zjednoczonych. W przypadku rynku złota inwestorzy byli niemal pewni, że wysokie stawki celne (przede wszystkim te ze Szwajcarii czy Kanady) nie będą obowiązywały na złoto, zgodnie z zapowiedzią z kwietnia. Niemniej okazało się, że w ustaleniach celnych nie ma zapisku na temat zwolnienia z ceł dla kruszców, co doprowadziło do bardzo mocnego wzrostu cen kontraktów terminowych na COMEXie względem ceny spotowej. W pewnym momencie ta różnica wynosiła nawet 100 dolarów na uncji, choć później ustabilizowało się to na poziomie 50-60 USD.

W piątek pojawiły się jednak dwie ważne informacje. Po pierwsze Stany Zjednoczone wskazały, że na rynku pojawiła się dezinformacja i w najbliższym czasie zostanie opublikowany dekret wykonawczy, który wyklaruje cła na złoto w postaci sztabek oraz innych produktów. Wypuszczenie tej wiadomości doprowadziło do spadku cen, choć ostatecznie cena złota zamknęła się najwyżej od 23 lipca.

Oprócz tego doszło do ogłoszenia, że Donald Trump oraz Władimir Putin prawdopodobnie spotkają się w drugim tygodniu sierpnia, choć dopiero w trakcie weekendu ogłoszono, że do spotkania ma dojść na Alasce. Spotkanie będzie dotyczyło osiągnięcia porozumienia o zawieszeniu broni na Ukrainie. Choć jest to przełom i pierwsze tego typu spotkanie na tak wysokim szczeblu, to pojawiły się wątpliwości, czy Rosja będzie gotowa na ustępstwa, czy dojdzie do wynegocjowania postanowień, które nie będą do akceptacji od strony ukraińskiej, co z kolei doprowadzi do ponownych ataków personalnych ze strony USA na Ukrainę.

Złoto testuje obecnie poziomy wyznaczone przez średnie 25 i 50 SMA, po tym jak w piątek ceny sięgnęły najwyższych poziomów od 23 lipca. Źródło: xStation5