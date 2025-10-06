Najważniejsze wnioski Złoto zyskuje 1,5% i przekracza 3950 USD za uncję

Rząd w USA wciąż jest zamknięty, a rynek prognostyczny Kalshi wycenia już ponad 22 dni zamknięcia rządu w USA

Inwestorzy oczekują gołębiej polityki Fed w 2026 roku

Ceny złota kontynuują praktycznie nieprzerwaną falę wzrostów i zbliżają się powoli do 4000 USD za uncję. Wskaźnik RSI wskazał dziś ponad 84, co sugeruje fazę wykupienia; poziomy te obserwowaliśmy także na przełomie 2023 i 2024 roku. Co ciekawe, ceny złota rosną dziś mimo umacniającego się dolara i rosnących rentowności, które rosną o ponad 3 punktów bazowych do prawie 4.16%. Mimo wszystko, inwestorzy wyceniają szybszą obniżkę stóp w USA (rosnące szanse na październik), a kryzys polityczny ma miejsce też w Japonii (zwycięstwo partii, która sprzyjać będzie prawdopodobnie luźnej polityce fiskalnej i eksporterom) i Francji (rozwiązanie rządu). Zamknięcie rządu w Stanach Zjednoczonych trwa już 6 dzień, a rynek Kalshi wycenia, że potrwa ponad 22 dni. GOLD (interwał D1) Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.