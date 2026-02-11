📈Złoto zyskuje 1,5% i rośnie do najwyższego poziomu od 30 stycznia 2026

Złoto rośnie dziś ponad 1% wsparte słabością amerykańskiego dolara i sprzyjającymi czynnikami fundamentalnymi. Trump zapowiedział, że USA powinny utrzymywać najniższe stopy na świecie i zagroził wysłaniem drugiego lotniskowca w pobliże Iranu. Co istotne, dane z holenderskiego funduszu emerytalnego Strichting Pensioenfunds ABP wskazują, że fundusz pozbył się 30% amerykańskich treasuries i w ciągu 6 miesięcy (do września 2025 roku) sprzedał obligacje skarbowe warte 10 mld USD (obecnie posiada 19 mld USD). To pokazuje to, że 'pogłoski' o wychodzeniu z amerykańskiego długu zaczynają powoli się materializować. Nawet relatywnie niewielka tego skala w obecnej chwili wystarcza, by 'podkopać' dolara i wesprzeć złoto. Silny popyt z funduszy ETF także sprzyja wzrostom, a zmienność może wzrosnąć dziś po danych NFP z amerykańskiego rynku pracy (14:30). Ostatnie dane o zatrudnieniu z USA okazały się przeważnie rozczarowujące, cododatkowo wsparło metale. Patrząc na wykres złota, na interwale godzinowym widzimy, że potencjalnie istotną strefą oporu dla kruszcu są okolice 61,8 i 71,6 zniesień Fibonacciego ostatniej fali spadkowej, przy czym przebicie 5260 USD mogłoby otworzyć drogę na nowe, historyczne maksima. Cena utrzymuje się powyżej EMA50 i EMA200, sugerując silne, wzrostowe momentum. Źródło: xStation5

