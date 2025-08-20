Złoto zyskuje 1% 📈Formacja zwyżkującego trójkąta?

Złoto zyskuje dziś ok. 1%, tworząc formację trójkąta zwyżkującego, co sygnalizuje silny popyt oraz apetyt rynku na kontynuację trendu. Trump zasugerował dziś na platformie Truth Social, że członkini Fed, Lisa Cook, „musi natychmiast zrezygnować”, co rynek odebrał jako wyraźny sygnał, że „wojna” pomiędzy prezydentem USA a Rezerwą Federalną jest daleka od zakończenia. Wywiera to presję na dolara amerykańskiego i zwiększa zainteresowanie aktywami typu „safe haven”. Indeks dolara (USDIDX) osłabił się po wypowiedziach Donalda Trumpa. GOLD (interwał D1) Jak widać poniżej, złoto formuje trójkąt zwyżkujący – układ techniczny, który zazwyczaj sygnalizuje próbę kontynuacji trendu. Główna strefa podaży znajduje się w okolicach 3430 USD za uncję. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

