Zysk JPMorgan spada 7% przez słaby wynik bankowości inwestycyjnej 🏦

JPMorgan Chase zainaugurował sezon wyników mieszanym sygnałem, pozostawiając kurs akcji w handlu przed sesją na płasko. Bank zamknął rekordowy rok 2025 z najwyższymi w historii przychodami rocznymi wynoszącymi 182 mld USD, pomimo spadku zysków w czwartym kwartale, wynikającego ze strategicznego przejęcia portfela Apple Card.
Akcje JPM cofnęły się do poziomu zniesienia Fibonacciego 38,2%, obciążone ostrożnością inwestorów przed wynikami oraz niedawnymi komentarzami prezydenta Trumpa dotyczącymi limitów oprocentowania kredytów. Spadek ten przebił natychmiastowe wsparcie w okolicach 330 USD – kluczowy poziom pokrywający się z 30-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA30). To przełamanie sugeruje, że szybki powrót do ostatnich szczytów jest mało prawdopodobny i może przygotowywać grunt pod głębszy test niedźwiedzi w kierunku 100-dniowej średniej kroczącej (EMA100). Źródło: xStation5
Inwestorzy ostrożni po Q4
Bank zaraportował w IV kwartale zysk netto w wysokości 13 mld USD, co oznacza spadek o 7% rok do roku. Po wyłączeniu 2,2 mld USD rezerw na transakcję z Apple, zysk na akcję (EPS) wyniósł 5,23 USD, wyraźnie przebijając prognozy Wall Street na poziomie 4,85 USD (całkowity zaraportowany EPS wyniósł 4,63 USD). Prezes Jamie Dimon określił gospodarkę USA jako "odporną", ale ostrzegł przed "lepką inflacją" i zagrożeniami geopolitycznymi.
Akcje początkowo wzrosły o 1% po zmienności wywołanej propozycją prezydenta Trumpa dotyczącą limitów stóp procentowych dla kart kredytowych, do czego przyczyniła się silna prognoza na 2026 rok zakładająca 95 mld USD wyniku odsetkowego netto. Mimo to, ogólne niedoszacowanie EPS (bez korekt) oraz wyniki napędzane głównie przez segment klientów premium wywołały ostrożność wśród inwestorów. Pomimo optymizmu Jamiego Dimona co do gospodarki USA, w handlu przedsesyjnym kurs akcji spadł o około 0,15-0,2%.
Najważniejsze wyniki finansowe:
-
Zysk netto: 13,03 mld USD, spadek o 7% r/r.
-
EPS (Zysk na akcję): 4,63 USD, spadek o 4% r/r.
-
Uwaga: EPS wyniósłby 5,23 USD po wyłączeniu istotnych zdarzeń jednorazowych.
-
-
Skorygowane przychody: 46,77 mld USD wobec szacowanych 46,35 mld USD. (POWYŻEJ OCZEKIWAŃ)
-
Zarządzany wynik odsetkowy netto: 25,11 mld USD (+7% r/r) wobec szacowanych 24,99 mld USD. (POWYŻEJ OCZEKIWAŃ)
Bankowość inwestycyjna i trading:
-
Przychody z handlu akcjami: 2,86 mld USD (+40% r/r) wobec szacowanych 2,7 mld USD. (POWYŻEJ OCZEKIWAŃ)
-
Przychody z handlu FICC (instrumenty dłużne, waluty, surowce): 5,38 mld USD (+7,5% r/r) wobec szacowanych 5,27 mld USD. (POWYŻEJ OCZEKIWAŃ)
-
Przychody z bankowości inwestycyjnej: 2,55 mld USD (-1,9% r/r) wobec szacowanych 2,65 mld USD. (PONIŻEJ OCZEKIWAŃ)
-
Uwaga: Zarówno przychody z emisji akcji, jak i długu były niższe od szacunków, przy czym emisja akcji spadła o 16% r/r.
-
Kredyty i bilans:
-
Rezerwy na straty kredytowe: 4,66 mld USD (zawiera rezerwy na Apple Card) wobec szacowanych 4,68 mld USD.
-
Odpisy netto (Net Charge-Offs): 2,51 mld USD wobec szacowanych 2,56 mld USD. (LEPIEJ NIŻ SIĘ OBAWIANO)
-
Aktywa pod zarządzaniem: 4,79 bln USD wobec szacowanych 4,73 bln USD.
Mimo spadku zysku netto i słabszych wyników bankowości inwestycyjnej, fundamenty raportu pozostają solidne:
-
Spadek zysku jest głównie księgowy (wynika z jednorazowej rezerwy na przejęcie Apple Card), a skorygowany EPS znacząco przebił prognozy.
-
Wyniki w handlu akcjami (+40%) i solidny wynik odsetkowy pokazują siłę podstawowej działalności.
-
Guidance na 2026 rok jest optymistyczny (wysoki wynik odsetkowy), a gospodarka USA oceniana jako odporna.
-
Ryzyka: Słaba reakcja rynku (płaski kurs/lekki minus) wynika z niepewności politycznej (komentarze Trumpa) oraz technicznego obrazu wykresu, który sugeruje presję spadkową w krótkim terminie.
