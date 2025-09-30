USA - Inflacja PPI: 0,3 % m/m (poprzednio: 0,5 % m/m)
Dane za czerwiec Inflacja bazowa PPI r/r: 2,8 % (poprzednio: 2,4%); konsensus: 2,6% Inflacja bazowa PPI m/m: 0,3 % (poprzednio: 0,3 %);...
Ropa: Na rynku pojawiły się spekulacje, że w listopadzie OPEC+ również podniesie produkcję i może to być większy poziom podniesienia limitu produkcji niż 137 tysięcy baryłek na dzień Prognozy IEA wskazują, że w przyszłym roku może pojawić się nadpodaż na poziomie 3 mln brk na dzień, co...
Kryptowaluty otwierają tydzień od ostrożnych wzrostów, którym sprzyja nieco słabszy dolar amerykański i poprawa nastrojów na amerykańskiej giełdzie, gdzie kontrakty na największe indeksy Wall Street wznowiły wzrosty. Wiadomości z rynku Po ostatniej korekcie Bitcoina,...
W dzisiejszym webinarze: - co stoi za tak mocnymi wzrostami cen metali szlachetnych? - mieszane dane i kontra dolara - nieudana próba korekty na Wall Street - przegrani rewolucji AI Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video...
Podsumowanie: Główne banki amerykańskie rozpoczynają sezon wyników na Wall Street w najbliższy piątek 13 lipca Oczekiwany średni...
Podsumowanie: Ropa WTI (OIL.WTI) czeka na dane o zapasach Rolowanie na instrumencie OIL.WTI Ropa Brent (OIL) reaguje na szczyty...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) ponownie powraca poniżej 2150 pkt. Widmo kolejnych taryf celnych powodem pogorszenia nastrojów Lotos...
Podsumowanie: FINRA, amerykański regulator, zachęca brokerów do ujawniania wszelkich aktywności związanych z aktywami cyfrowymi London...
Europejskie akcje doświadczają dzisiaj solidnej przeceny po tym, jak inwestorzy wystraszyli się dalszej eskalacji wojny handlowej między USA i Chinami....
TD Bank wydał w ostatnim czasie rekomendację dla pary USDCAD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Wejście...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Nowe taryfy ogłoszone przez USA powodują cofnięcie się europejskich indeksów DAX (DE30) testuje ważne wsparcie na poziomie...
Po dwóch dniach optymistycznych nastrojów spokój został po raz kolejny zmącony przez administrację amerykańskiego prezydenta. Informacja...
Podsumowanie: Inflacja PPI w USA ma wzrosnąć za czerwiec Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie na poziomie 25 pb Konsensus...
Podsumowanie: Donald Trump zapowiada kolejną paczkę taryf celnych na produkty o wartości 200 mld USD Indeksy azjatyckie w wyraźnym odwrocie, surowce...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Wtorek na światowych rynkach akcji przebiegał pod znakiem wzrostów. Indeksy maszerowały na północ w trakcie sesji azjatyckiej, europejskiej...
Podsumowanie: Miedź kontynuuje spadki do najniższych poziomów od roku Chiński inwestor zamyka znaczną pozycję na rynku miedzi Spowolnienie...
Podsumowanie: USDJPY zbliża się do długoterminowej linii trendu spadkowego Zniesienie 23,6% ruchu wzrostowego od Q3 2016 możliwym celem...
W obecnym tygodniu na światowych rynkach akcji panuje względny spokój. Zarówno indeksy z Europy jak i Stanów Zjednoczonych wypracowują...
Podsumowanie: Oczekuje się przyspieszenia amerykańskiej inflacji w czerwcu “Minutki” EBC mogą ujawnić brak zgodności pomiędzy...
Podsumowanie: Produkcja przemsłowa w Wielkiej Brytanii gorzej od rynkowych oczekiwań, konstrukcje jedynym pozytywem Wzrost gospodarczy w ostatnich...
Podsumowanie: Czeski bank inwestycyjny zamierza stworzyć fundusz ukierunkowany w stronę blockchaina Miliarder i współzałożyciel...
