Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

Przegląd surowcowy - Ropa, złoto, miedź, srebro (30.09.2025)

30 września 2025

Ropa: Na rynku pojawiły się spekulacje, że w listopadzie OPEC+ również podniesie produkcję i może to być większy poziom podniesienia limitu produkcji niż 137 tysięcy baryłek na dzień Prognozy IEA wskazują, że w przyszłym roku może pojawić się nadpodaż na poziomie 3 mln brk na dzień, co...

Crypto news: Bitcoin i Ethereum próbują wznowić wzrostowe momentum 📈

29 września 2025

Kryptowaluty otwierają tydzień od ostrożnych wzrostów, którym sprzyja nieco słabszy dolar amerykański i poprawa nastrojów na amerykańskiej giełdzie, gdzie kontrakty na największe indeksy Wall Street wznowiły wzrosty. Wiadomości z rynku Po ostatniej korekcie Bitcoina,...

Szaleństwo na rynku metali – LIVE 7:50⏰

29 września 2025

W dzisiejszym webinarze: - co stoi za tak mocnymi wzrostami cen metali szlachetnych? - mieszane dane i kontra dolara - nieudana próba korekty na Wall Street - przegrani rewolucji AI Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video...

