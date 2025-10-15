czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Wiadomości rynkowe

Spółka miesiąca: Lubawa

15 października 2025

Lubawa jest jednym z kluczowych polskich producentów wyposażenia ochronnego i specjalistycznego dla wojska oraz służb mundurowych. Spółka nie należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, działa więc niezależnie od głównych podmiotów konsolidujących krajowy przemysł obronny i jest...

Bank of America, Wells Fargo i Morgan Stanley: Omówienie wyników – Q3 2025

15 października 2025

Dziś poznaliśmy kolejne kwartalne wyniki największych amerykańskich banków: Bank of America, Wells Fargo oraz Morgan Stanley. Raporty te dostarczają świeżych informacji o kondycji sektora bankowego w USA, pokazując, jak instytucje te radzą sobie w obliczu wyzwań makroekonomicznych i zmieniającego...

Francja na fali - Stabilizacja polityczna oraz dobre wyniki LVMH

15 października 2025

Francja zanotowała dziś znaczące ożywienie na rynku akcji, a indeks CAC 40 wyraźnie zyskał po szeregu kluczowych wydarzeń politycznych oraz zaskakująco dobrych wynikach spółek z sektora dóbr luksusowych. Wzrost indeksu CAC 40 i przebudzenie rynku Francuski indeks CAC 40 wzrósł...

