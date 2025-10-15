Komentarz giełdowy - wojny handlowe ponownie na świeczniku
Po spokojnym początku tygodnia na światowych giełdach ponownie obserwujemy pogorszenie nastrojów. Wczoraj wieczorem optymizm został zgaszony przez...
Lubawa jest jednym z kluczowych polskich producentów wyposażenia ochronnego i specjalistycznego dla wojska oraz służb mundurowych. Spółka nie należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, działa więc niezależnie od głównych podmiotów konsolidujących krajowy przemysł obronny i jest...
Dziś poznaliśmy kolejne kwartalne wyniki największych amerykańskich banków: Bank of America, Wells Fargo oraz Morgan Stanley. Raporty te dostarczają świeżych informacji o kondycji sektora bankowego w USA, pokazując, jak instytucje te radzą sobie w obliczu wyzwań makroekonomicznych i zmieniającego...
Francja zanotowała dziś znaczące ożywienie na rynku akcji, a indeks CAC 40 wyraźnie zyskał po szeregu kluczowych wydarzeń politycznych oraz zaskakująco dobrych wynikach spółek z sektora dóbr luksusowych. Wzrost indeksu CAC 40 i przebudzenie rynku Francuski indeks CAC 40 wzrósł...
Bank Kanady podniósł stopę procentową do poziomu 1,5% z poprzedniego poziomu 1,25%. Decyzja zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami.
Dane za czerwiec Inflacja bazowa PPI r/r: 2,8 % (poprzednio: 2,4%); konsensus: 2,6% Inflacja bazowa PPI m/m: 0,3 % (poprzednio: 0,3 %);...
Podsumowanie: Główne banki amerykańskie rozpoczynają sezon wyników na Wall Street w najbliższy piątek 13 lipca Oczekiwany średni...
Podsumowanie: Ropa WTI (OIL.WTI) czeka na dane o zapasach Rolowanie na instrumencie OIL.WTI Ropa Brent (OIL) reaguje na szczyty...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) ponownie powraca poniżej 2150 pkt. Widmo kolejnych taryf celnych powodem pogorszenia nastrojów Lotos...
Podsumowanie: FINRA, amerykański regulator, zachęca brokerów do ujawniania wszelkich aktywności związanych z aktywami cyfrowymi London...
Europejskie akcje doświadczają dzisiaj solidnej przeceny po tym, jak inwestorzy wystraszyli się dalszej eskalacji wojny handlowej między USA i Chinami....
TD Bank wydał w ostatnim czasie rekomendację dla pary USDCAD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Wejście...
Podsumowanie: Nowe taryfy ogłoszone przez USA powodują cofnięcie się europejskich indeksów DAX (DE30) testuje ważne wsparcie na poziomie...
Po dwóch dniach optymistycznych nastrojów spokój został po raz kolejny zmącony przez administrację amerykańskiego prezydenta. Informacja...
Podsumowanie: Inflacja PPI w USA ma wzrosnąć za czerwiec Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie na poziomie 25 pb Konsensus...
Podsumowanie: Donald Trump zapowiada kolejną paczkę taryf celnych na produkty o wartości 200 mld USD Indeksy azjatyckie w wyraźnym odwrocie, surowce...
Wtorek na światowych rynkach akcji przebiegał pod znakiem wzrostów. Indeksy maszerowały na północ w trakcie sesji azjatyckiej, europejskiej...
Podsumowanie: Miedź kontynuuje spadki do najniższych poziomów od roku Chiński inwestor zamyka znaczną pozycję na rynku miedzi Spowolnienie...
Podsumowanie: USDJPY zbliża się do długoterminowej linii trendu spadkowego Zniesienie 23,6% ruchu wzrostowego od Q3 2016 możliwym celem...
W obecnym tygodniu na światowych rynkach akcji panuje względny spokój. Zarówno indeksy z Europy jak i Stanów Zjednoczonych wypracowują...
Podsumowanie: Oczekuje się przyspieszenia amerykańskiej inflacji w czerwcu “Minutki” EBC mogą ujawnić brak zgodności pomiędzy...
