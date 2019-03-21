3 skuteczne formacje techniczne
Podwójne dno / podwójny szczyt
Jedną z najbardziej znanych jest formacja podwójnego dna/szczytu. Jak sama nazwa wskazuje zwiastuje ona zakończenie obecnego trendu, ponieważ drugi dołek/szczyt nie pogłębia dotychczasowej tendencji, wskazując na zmęczenie rynku. Litera “W” najlepiej opisuje kształt tej formacji na wykresie w przypadku podwójnego dna. Dla podwójnego szczytu będzie to litera “M”. Potencjalnym zasięgiem, gdzie może zakończyć się ruch po wybiciu z formacji jest odmierzona jej wysokość (od podstawy do jednego ze szczytu) do jej podstawy.
W tym wypadku zasięg wybicia z formacji został zrealizowany z dużą nawiązką, a formacja podwójnego szczytu była początkiem długiego trendu spadkowego na złocie (Gold). Źródło: xStation5.
Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Głowa z ramionami
Kolejna formacja odwrócenia trendu to głowa z ramionami, która zwiastuje zmianę trendu wzrostowego na spadkowy. Prawe ramię jest niższe od głowy pokazując, że kupujący nie mają już siły aby kontynuować wzrosty. Występuje również wersja odwróconej formacji głowy z ramionami, która daje sygnał do zmiany kierunku na wzrostowy. W tym wypadku warto zwrócić uwagę, że szczyt/dołek obu ramion powinien znajdować się mniej więcej tym samym poziomie. Najważniejsza jest jednak linia szyi, której wybicie daje sygnał do zmiany trendu. Potencjalnym zasięgiem wybicia z formacji powinna być jej wysokość (od linii szyi do głowy), która zostaje odmierzona od szczytu/dołka prawego ramienia lub samej linii szyi.
Formacja głowy z ramionami na parze EURSEK. Zasięg wybicia został zrealizowany praktycznie co do pipsa. Źródło: xStation5. Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Klin zniżkujący
Warto również zapoznać się z formacją klina zniżkującego. Jest to tradycyjna formacja kontynuacji trendu wzrostowego. Po ruchu wzrostowym następuje okres spadkowej korekty, w której wahania notowań ulegają stopniowemu spadkowi a zmienność w tym samym czasie staje się coraz mniejsza. Wybicie z formacji następuje po pokonaniu jego górnego ograniczenia. Zasięgiem wybicia jest ruch poprzedzający wejście notowań w formację klina zniżkującego, który zostaje odmierzony od lokalnego dołka. Dla trendu spadkowego formacją kontynuacji trendu będzie klin zwyżkujący. Schemat jest analogiczny jak w opisanym przypadku, jedynie ograniczenia tej formacji zbiegają się ku górze, jak wskazuje sama nazwa tej formacji.
Klin zniżkujący na brazylijskiej Bovespie (BRAComp). Wzrosty przekroczyły zasięg wybicia z formacji, ale w miejscu wyznaczonym przez zasięg wybicia mogliśmy zaobserwować lokalne maksima, które było początkiem realizacji zysków. Źródło: xStation5. Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego.
Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.
Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.