Wsparcie i opór

W tej lekcji nauczysz się:

Jak zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu

Jak odróżnić odbicie od wybicia

Dlaczego konkretne poziomy cenowe skupiają uwagę inwestorów

W trakcie swojej przygody z rynkami finansowymi, a zwłaszcza z analizą techniczną, spotkasz się wielokrotnie z określeniami takimi jak wsparcie czy opór. Każde z nich określa poziomy cenowe, które skupiają uwagę inwestorów, zwiastując konkretne ruchy rynkowe. Przyjrzymy się różnicom pomiędzy nimi i temu, co mogą zapowiadać.

Wsparcie

Wsparcie oznacza konkretny poziom, znajdujący się poniżej obecnej ceny, który może zatrzymać trwający ruch spadkowy. Oznacza to, że jeśli spadki dotrą w jego okolice, to bardziej prawdopodobne stanie się odbicie i wzrost niż kontynuacja wcześniejszego ruchu. Jeśli zauważysz, że rynek ma trudności z przekroczeniem określonego poziomu, to gratulacje - właśnie zidentyfikowałeś wsparcie. Ogólną zasadą jest, że poziomy wsparcia ograniczają ruch spadkowy. Stąd też wynika ich nazwa - “wspierają” cenę oraz kupujących. Skąd jednak biorą się te poziomy? Z kilku różnych powodów: mogą być to wcześniejsze szczyty lub dołki, może być to okrągły poziom cenowy czy też może być nim linia trendu (tak jak na poniższym obrazku).

Opór

Po drugiej strony barykady znajduje się poziom oporu. W przeciwieństwie do wsparcia, opór ogranicza trwające wzrosty i działa niczym hamulec dla kupujących. Ruch w okolice oporu może zapowiadać osłabienie kupujących, a co za tym idzie, odwrót i wystąpienie ruchu spadkowego. Ogólna zasada dotycząca poziomów oporu stanowi, że mają one tendencję do powstrzymywania cen przed dalszymi wzrostami, “opierając” się kupującym. Dzięki temu, zachęcają stronę popytową do zamykania pozycji i księgowania zysków, a także stanowią sygnał dla sprzedających. Ci ostatni mogą zadziałać zgodnie z następującą regułą - “rynek odbił się od poziomu oporu, więc nie powinien dalej rosnąć. W związku z tym, zajmę pozycję krótką”.

Jak zidentyfikować wsparcie oraz opór

Istnieje szeroki zakres narzędzi i metod analitycznych, które pomagają określić poziomy wsparcia i oporu. Obejmują one:

Poprzednie dołki i szczyty

Formacje świecowe

Średnie kroczące

Linie trendu

Wstęgi Bollingera

Poziomy Fibonacciego

Każda z powyższych metod omówiona zostanie w kolejnych lekcjach. Na ten moment musisz jednak pamiętać, że istnieje przynajmniej kilka sposobów na wyznaczenie omawianych poziomów.

Poziomy warte obserwowania

Kiedy poziomy wsparcia/oporu zostaną przełamane, mogą wystąpić dwa scenariusze: kontynuacja ruchu lub powrót do wybitego poziomu cenowego. Przykładowo, para EURUSD może mieć problemy z przekroczeniem bariery 1,15. Możliwy jest kilkukrotny test tego poziomu w postaci próby jego wybicia i następnie kontynuacji ruchu. Możliwy jest także spadek, już po nieudanym ataku na wspomniany opór.

Odbicie jest sytuacją, gdy cena zawraca z poziomu, który zidetyfikowałeś jako wsparcie lub opór. Spójrz na wykres poniżej: ropa WTI miała bardzo dużo problemów z pokonaniem poziomu 55 dolarów za baryłkę. Cena kilkukrotnie testowała wspomniany opór, a nieudana próba ataku doprowadziła do szybkiego spadku o ponad 7 dolarów.

W teorii, odbicie od oporu lub wsparcia jest bardziej prawdopodobne niż ich wybicie. Jeśli jednak uda się sforsować któryś z tych poziomów, to może czekać nas krótko, lub długoterminowa zmiana trendu.

Wybicie jest bardzo istotnym momentem, ponieważ zwykle prowadzi do wyraźnego wzrostu zmienności. Jak zauważysz na poniższym wykresie, pokonanie przez EURUSD wsparcia na poziomie 1.35 doprowadziło do szybkiego i silnego ruchu spadkowego.

Musisz także zapamiętać, że wybity opór często staje się wsparciem, a wybite wsparcie często staje się oporem. Wyjaśnijmy to na następującym przykładzie: spójrz na parę USDMXN. Kurs w wysokości 20,00 był kluczowym poziomem, na który patrzyło wielu traderów. Po jego wybiciu nastąpił szybki ruch o 2 duże figury. Potem para zawróciła, a trend zmienił się na spadkowy. Wybity został poziom 20.00, przetestowano go ponownie od dołu, ale atak kupujących okazał się nieudany. Wsparcie zamieniło się więc w opór. Jest to typowa sytuacja w przypadku, gdy rynek porusza się w ramach trendu. Jest ona o tyle istotna, iż stwarza wiele możliwości na dołączenie trwającego ruchu, co jest jedną z najpopularniejszych strategii tradingowych. W tym przypadku, mógłbyś sprzedać parę po ponownym przetestowaniu 20,00, czekając na kontynuację ruchu spadkowego.