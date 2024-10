7 kroków do pierwszej transakcji

Czas czytania: 9 minut(y)

Wykonanie pierwszej transakcji może wydawać się skomplikowane. Tym co ułatwia początkowe inwestycje, niezależnie czy chodzi o kontrakt CFD na EUR/USD czy o zakup akcji Apple, jest działanie według ustalonego planu. W związku z tym dziś postaramy się wyjaśnić, jak mogłyby wyglądać pierwsze kroki przygotowujące do wykonania pierwszej transakcji na rynkach finansowych.

Krok 1 - zaloguj się do platformy

Nasza wielokrotnie nagradzana i niezwykle intuicyjna platforma transakcyjna jest zaprojektowana tak, aby zarówno początkujący, jak i zaawansowani i doświadczeni traderzy znaleźli w niej wszystko czego potrzebują.

To kompletne narzędzie tradingowe, dzięki któremu można zarządzać swoimi transakcjami z dowolnego miejsca, analizować rynek, obserwować najważniejsze wydarzenia wpływające na zwiększenie zmienności, jak również korzystać z materiałów edukacyjnych oraz dokonywać transferu środków.

Pamiętaj, że posiadamy również aplikację mobilną, dzięki której możesz zarządzać swoimi transakcjami i obserwować rynek na bieżąco z dowolnego miejsca.

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich urządzeń z systemem Android i iOS.

Krok 2 - wybierz swój rynek

Inwestycje na rynkach finansowych w większości przypadków wynikają z chęci pomnożenia swojego kapitału, natomiast wielu inwestorów na początku ma ograniczoną ilość czasu na odpowiednią analizę rynku oraz przygotowanie strategii inwestycyjnej.

Platforma transakcyjna XTB daje możliwość inwestowania w szeroką gamę instrumentów pochodnych, takich jak CFD na waluty, indeksy, surowce, kryptowaluty, akcje, ETF-y oraz giełdowe akcje i ETF-y w jednym miejscu. Kontrakty różnic kursowych (CFD) są niezwykle popularnymi instrumentami, wykorzystującymi mechanizm dźwigni finansowej, dzięki któremu zawarcie transakcji wymaga zaangażowania tylko części wartości kontraktu. Należy mieć na uwadze, że za sprawą dźwigni finansowej, zarówno potencjalne zyski jak i wielkość ewentualnej straty są zwiększone.

Więcej o dźwigni finansowej dowiesz się z artykułu zatytułowanego "Co to jest dźwignia finansowa?"

Rozpoczynając inwestycje trader powinien wybrać niewielką ilość instrumentów, które będzie analizować, poszukując sygnałów do zawarcia odpowiedniej transakcji.

Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Więcej szczegółów na temat oferty XTB znajdziesz w sekcji "Dostępne instrumenty".

Krok 3 - zdeponuj środki

Wysokość pierwszej wpłaty na konto inwestycyjne zależy jedynie od indywidualnych możliwości każdego inwestora. XTB nie nakłada sztucznych ograniczeń co do wysokości wpłat, to trader musi przeanalizować jaką część swojego kapitału jest w stanie przeznaczyć na inwestycje.

Przede wszystkim należy określić własne oczekiwania i podejście do ryzyka. Należy pamiętać, że im bardziej ambitne cele stawia przed sobą inwestor, tym relatywnie więcej kapitału może potrzebować aby je spełnić.

Rynek CFD umożliwia korzystanie z mechanizmu dźwigni finansowej, przez co jest postrzegany jako rynek ryzykowny. Jednak to właśnie dźwignia pozwala na otwieranie relatywnie większych pozycji.

Pierwsza wpłata na rachunek inwestycyjny może być dokonana w dowolny sposób, co oznacza, że inwestor może skorzystać z każdej udostępnionej przez XTB metody płatności.

Wśród nich można znaleźć szybki przelew, płatność kartą kredytową czy tradycyjnym przelewem.

Więcej o metodach wpłat znajdziesz w sekcji "Szczegóły dotyczące wpłat i wypłat"

Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa środków w XTB znajdziesz z kolei w artykule "Ochrona środków klientów"

Krok 4 - przygotuj się

W obecnych czasach rynek jest łatwo dostępny dla inwestorów indywidualnych, którzy często, kierowani chęcią szybkiego zarobku rozpoczynają handel bez odpowiedniego przygotowania.

Odpowiednie przygotowanie merytoryczne jest niezbędne , szczególnie tam, gdzie najłatwiej o błędy, czyli na początku drogi inwestycyjnej. Niezależnie od tego, czy inwestor podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o czynniki fundamentalne (np. raport makroekonomiczny) czy czynniki techniczne (np. przełamanie ważnego poziomu), powinien mieć świadomość warunków w jakich transakcja zostanie otwarta i zamknięta.

Platforma transakcyjna XTB oferuje wiele przydatnych narzędzi wspierających analizę rynku, dzięki którym inwestor nie musi szukać dodatkowych informacji w zewnętrznych serwisach. Wbudowany kalendarz ekonomiczny, który jest aktualizowany w czasie rzeczywistym, pozwala monitorować sytuację makroekonomiczną i śledzić publikację raportów, które mogą mieć znaczący wpływ na rynek. Dodatkowo wiadomości rynkowe przygotowywane przez zespół Analityków XTB, przedstawiają w formie komentarza aktualną sytuację z punktu widzenia danych makro oraz ciekawe spostrzeżenia od strony analizy technicznej. Kolejnym elementem wspomagającym analizę jest tabela największych zmian, w której wyświetlane są te rynki, które w wybranym okresie notują największe zyski lub straty. Narzędzie to pokazuje rzeczywiste zyski lub straty danego instrumentu w określonym czasie.

Dodatkowo warto korzystać z bogatej bazy materiałów edukacyjnych znajdujących się na platformie w zakładce Edukacja, które omawiają wiele istotnych zagadnień dla każdego poziomu zaawansowania.

Krok 5 - otwórz pozycję

Istnieje kilka metod złożenia zlecenia, zarówno z okna Market Watch jak i z poziomu wykresu.

Wykres

Najszybszym sposobem złożenia zlecenia jest panel click&trade znajdujący się w górnym lewym rogu okna wykresu, który aktualnie jest analizowany przez inwestora. Wystarczy zdefiniować wielkość pozycji i wybrać zielony klawisz z bieżącą ceną dla zlecenia kupna lub czerwony klawisz dla zlecenia sprzedaży.

Panel Nowe Zlecenie

Drugim sposobem jest wywołanie omawianego wyżej klasycznego okna zlecenia, poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu w obszarze analizowanego wykresu i wybranie “nowe zlecenie”.

Złożone zlecenie pojawi się natychmiast w oknie “Otwarte pozycje” w panelu zleceń.

Market Watch

Kolejna możliwość to skorzystanie z okna click&trade, które pojawi się po kliknięciu na wybrany instrument. które służy do szybkiego składania zlecenia. Wystarczy określić wielkość transakcji i zdecydować o jej kierunku klikając na czerwony przycisk SELL, w przypadku zlecenia sprzedaży lub zielony przycisk BUY w przypadku zlecenia kupna.

Kolejnym sposobem jest wywołanie klasycznego okna zlecenia poprzez dwukrotne kliknięcie symbolu wybranego instrumentu. Wbudowany kalkulator umożliwia automatyczne przeliczenie wszelkich niezbędnych wartości związanych z transakcją, takich jak wymagany depozyt zabezpieczający, spread czy wartość pipsa oraz w łatwy sposób ustawienie zleceń typu Stop Loss czy Take Profit.

Następnie wystarczy dostosować wielkość zlecenia do własnych możliwości inwestycyjnych i kliknąć przycisk BUY lub SELL w zależności od obranego kierunku transakcji.

Krok 6 - zarządzaj pozycją

W celu zabezpieczenia pozycji istnieje możliwość korzystania ze zleceń obronnych takich jak Stop Loss czy Take Profit. Zlecenie Stop Loss pozwoli Ci ograniczyć straty, gdy cena zmienia się w niekorzystnym dla Ciebie kierunku, zaś Take Profit automatycznie księguje zysk na z góry zdefiniowanym poziomie. Dzięki tym zleceniom nie ma potrzeby nieustannego monitorowania pozycji.

Można je zdefiniować w dowolnym momencie po złożeniu zlecenia lub już na etapie jego składania. Określenie parametrów w oknie zlecenia jest możliwe na kilka sposobów:

wyznaczając ich poziom

określając odległość w pipsach

podając wartość nominalną

ustalając procent o jaki aktualne saldo konto zostanie powiększone lub pomniejszone w przypadku zadziałania TP/SL

Szybszą metodą określenia tych zleceń, częściej stosowaną przez bardziej doświadczonych inwestorów, jest skorzystanie z panelu click&trade znajdującego się w lewym górnym rogu wykresu.

Złożenie zlecenia to jedno, ale co kiedy sytuacja rynkowa się zmieni? Być może trzeba będzie zmodyfikować pozycję.

Ustalone poziomy SL lub TP można w każdej chwili dostosować do aktualnych warunków, wystarczy lewym klawiszem myszy “chwycić” poziom TP/SL i przenieść go na wybrany poziom np. jeśli zlecenie przynosi zysk można przenieść zlecenie SL na break even.

Otwartą pozycję można również podwoić, czyli otworzyć kolejną o takiej samej wartości i w tym samym kierunku lub odwrócić, czyli zamknąć obecną i otworzyć nową w przeciwnym kierunku) za pomocą jednego kliknięcia, korzystając z przycisków umieszczonych w panelu zleceń w wierszu na końcu otwartej transakcji.

Krok 7 - zamknij pozycję

Zamknięcie zlecenia to najtrudniejszy etap procesu inwestycyjnego, ponieważ należy w odpowiednim momencie podjąć decyzję o zakończeniu transakcji zarówno takiej, która przynosi zysk jak i tej, która generuje stratę. Zamknięcie zlecenia może nastąpić poprzez realizację wcześniej zdefiniowanych poziomów Take Profit lub Stop Loss, natomiast jeśli zmienisz zdanie, możesz zamknąć transakcję manualnie.

Zamknięcie zlecenia w platformie transakcyjnej XTB jest bardzo łatwe i szybkie. Można tego dokonać klikając na “x” znajdujący się na linii zlecenia na wykresie.

lub klikając “x” w oknie “otwarte pozycje”

W przypadku posiadania więcej niż jednej otwartej pozycji, w zakładce “otwarte pozycje” można jednym kliknięciem zamknąć transakcje grupowo, wybierając jedną z dostępnych opcji: wszystkie, zyskowne lub stratne.

Droga do wykonania pierwszej transakcji może być prostsza niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Należy pamiętać, że odpowiednia analiza rynku, dostosowanie transakcji do własnych możliwości inwestycyjnych i zarządzanie otwartymi pozycjami zgodnie z założeniami są kluczowymi elementami procesu inwestycyjnego, niezbędnymi do osiągania pozytywnych rezultatów na rynkach finansowych.