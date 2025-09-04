Jak zbudować portfel inwestycyjny akcji i ETF?

Czas czytania: 10 minut(y)

Akcje i fundusze ETF to częsty wybór wielu inwestorów - zarówno tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem, jak i tych bardziej zaawansowanych. Jednak budowa portfolio z akcji i ETF-ów może przysporzyć trudności nawet najlepszym. Dzięki lekturze tego artykułu dowiesz się jak właściwie zbudować portfel inwestycyjny korzystając z akcji najciekawszych spółek i funduszy ETF.

Akcje czy fundusze ETF to popularny wybór zarówno początkujących, jak i tych bardziej zaawansowanych inwestorów. Właściwie stworzony portfel inwestycyjny złożony z akcji i funduszy ETF może generować atrakcyjne przepływy pieniężne na naszym koncie i stanowić fundament pod spokojną emeryturę lub spełnienie indywidualnych celów i marzeń. Tylko na co zwrócić uwagę budując portfel inwestycyjny? W jaki sposób podejść do kwestii ryzyka oraz o czym pamiętać? W tym artykule przedstawiamy kluczowe elementy pozwalające na stworzenie swojego własnego portfela inwestycyjnego złożonego z akcji i funduszy ETF.

Kluczowe wnioski

Portfel inwestycyjny powinien być odpowiednio zdywersyfikowany co oznacza, że musi składać się z wielu różnych klas aktywów. Pozwoli to zarówno ograniczyć ryzyko inwestycyjne jak i zoptymalizować potencjalną stopę zwrotu.

Tworząc swój portfel inwestycyjny, inwestor powinien określić swój horyzont i cele inwestycyjne, poziom tolerancji na ryzyko oraz poziom wiedzy rynkowej. Pozwoli to na odpowiednie dopasowanie aktywów i zoptymalizowanie podejmowanego ryzyka.

Portfel inwestycyjny powinien być odpowiednio zarządzany. Obejmuje to zarówno jego regularne równoważenie jak i działania służące maksymalizacji potencjalnej stopy zwrotu.

Nawet najlepiej zdywersyfikowany portfel inwestycyjny nie jest pozbawiony ryzyka. Należy pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a im jest ono wyższe, tym na wyższą stopę zwrotu z portfela inwestycyjnego mogą liczyć inwestorzy.

Podstawy tworzenia portfela inwestycyjnego

Źródło: Adobe Stock Photos

Aby stworzyć portfel inwestycyjny, warto na początku rozważyć jakie aktywa zamierzamy w nim umieścić. Najczęstszymi składowymi portfeli inwestycyjnych są:

akcje

surowce

obligacje

fundusze ETF

gotówka

Kluczowym elementem budowy każdego portfela inwestycyjnego jest odpowiednia dywersyfikacja. Co to takiego? Dywersyfikacja portfela to strategia takiego rozłożenia kapitału na różne klasy aktywów, który ma na celu minimalizację całkowitego ryzyka inwestycji. Dzięki dywersyfikacji, spadek wartości jednego instrumentu nie będzie rzutował na ostateczną stopę zwrotu z portfela, ponieważ inny jego element w tym samym czasie zyska na wartości. Włączenie do swojego portfela inwestycyjnego akcji różnych spółek, surowców czy funduszy ETF (które już same w sobie są dostatecznie zdywersyfikowane) pozwoli na minimalizację ryzyka utraty kapitału. Oczywiście, nie usunie całkowicie takiego ryzyka, a kluczowe znaczenie ma również zrozumienie korelacji pomiędzy różnymi klasami aktywów.

Zdefiniuj swoje cele inwestycyjne

Planując wakacje, warto rozpocząć od wyznaczenia celu naszej podróży. Nie inaczej jest w przypadku inwestowania. Posiadanie jasnego celu inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie w budowie portfela inwestycyjnego oraz określeniu postępów. Dobrze zdefiniowany cel inwestycyjny nie tylko pomoże w doborze aktywów do portfolio, ale również może stanowić odpowiednią motywację do kontynuacji inwestowania - zwłaszcza w momentach spadków czy paniki na rynku.

Określi ile chciałbyś zarobić pieniędzy i w jakim okresie. Bądź przy tym racjonalny, ponieważ zarobienie na inwestycjach 1 000 000 złotych w ciągu roku jest mało prawdopodobne. Mając do dyspozycji historyczne stopy zwrotu np. z indeksów giełdowych możesz obliczyć przybliżony czas jakiego będziesz potrzebował do spełnienia zakładanego celu. Jasne wyznaczenie celu inwestycyjnego pozwoli ci w lepszy sposób dobrać aktywa do swojego portfela inwestycyjnego oraz będzie stanowić kierunkowskaz dla twoich inwestycji.

Oceń swój poziom tolerancji na ryzyko

Dla niektórych przejażdżka kolejką górską może być ciekawym sposobem na spędzenie popołudnia, podczas gdy inni na myśl o takiej aktywności dostaną dreszczy. Każdy z nas jest inny i inaczej reaguje na ryzyko. Dla niektórych spadek wartości portfela inwestycyjnego o 10% będzie nic nie znaczącą fluktuacją, podczas gdy inni mogą postrzegać to jako niewyobrażalną katastrofę. Tolerancja na ryzyko odzwierciedla emocjonalną zdolność do radzenia sobie ze zmiennością na rynku. Określa, jak komfortowo czujesz się z potencjalnymi stratami.

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu swojej tolerancji na ryzyko, obejmują:

Twój wiek

Twoje zarobki oraz kapitał jakim dysponujesz

Cele inwestycyjne

Indywidualne cechy osobowości

Zrozumienie swojej tolerancji na ryzyko pomaga w dokonywaniu świadomych wyborów inwestycyjnych i trzymaniu się wybranej strategii inwestycyjnej w obliczu wahań rynkowych. Jeśli jesteś w stanie zaakceptować wyższe ryzyko utraty swoich środków, możesz zostać nagrodzony wyższą stopą zwrotu.

Wyznacz horyzont inwestycyjny

Czas jest fundamentalnym czynnikiem w inwestowaniu. Horyzont inwestycyjny odgrywa istotną rolę w budowie portfela inwestycyjnego ponieważ pozwala w lepszy sposób dobierać jego składowe. Portfel inwestycyjny osoby inwestującej z myślą o wcześniejszej emeryturze lub studiach swojego dziecka różnić będzie się od portfela inwestycyjnego osoby, która za rok planuje kupić nowy samochód.

Inwestorzy o dłuższym horyzoncie czasowym mogą pozwolić sobie na większe ryzyko. Mogą dostosować swoją alokację aktywów tak, aby obejmowała większy udział akcji lub inwestycji o wyższym poziomie ryzyka, które oferują potencjał wyższych zwrotów, ale mogą doświadczać wyższej krótkoterminowej zmienności. Inwestorzy długoterminowi mogą z kolei polegać na wieloletnich trendach rynkowych wybierając aktywa o niższym profilu ryzyka.

Alokacja aktywów w portfelu inwestycyjnym

Źródło: Adobe Stock Photos

Znając już swoje cele finansowe, horyzont inwestycyjny oraz rozumiejąc poziom swojej tolerancji na ryzyko możesz przystąpić do alokacji aktywów w portfelu inwestycyjnym. Pamiętając o dywersyfikacji, zacznij badać poszczególne rynki, sektory i branże dobierając do portfela aktywa o najlepszych perspektywach.

Równowaga pomiędzy wzrostem a bezpieczeństwem

Budując swój portfel inwestycyjny nie warto kierować się wyłącznie poziomem potencjalnej stopy zwrotu. Należy pamiętać również o ryzyku, dlatego dobierając aktywa do portfela warto poświęcić trochę uwagi bardziej “bezpiecznym” opcjom inwestycyjnym. Uwzględnienie w portfelu inwestycyjnym obligacji skarbowych pozwoli na uzyskanie bardziej stabilnych zwrotów oraz obniży ogólny poziom ryzyka. Z drugiej strony, dodanie do portfela akcji spółek wzrostowych (na przykład akcji spółek z sektora technologii) zwiększy szanse na uzyskanie zadowalającej stopy zwrotu, przy jednoczesnym wzroście ogólnego poziomu ryzyka. Kluczową kwestią pozostaje odpowiednia dywersyfikacja i taki podział kapitału, który maksymalizuje potencjalną stopę zwrotu z portfela przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Równowaga pomiędzy potencjałem zysku a bezpieczeństwem portfela inwestycyjnego będzie zmieniać się w czasie. Zmianom ulegać będzie nie tylko profil inwestora (jego wiek i związany z tym poziom tolerancji na ryzyko czy cele inwestycyjne) ale i sam rynek. Zmienność, a przez to również i poziom ryzyka, niektórych aktywów może zmienić się w czasie, dlatego kluczowe pozostaje regularne monitorowanie portfela inwestycyjnego.

Ustalenie odpowiednich proporcji

Źródło: Adobe Stock Photos

Ustalenie proporcji aktywów w portfelu inwestycyjnym to kluczowy etap alokacji. Dokupując do portfela akcje, obligacje, fundusze ETF czy inne aktywa, inwestor musi mieć na względzie swoje cele i horyzont inwestycyjny czy poziom tolerancji na ryzyko - proporcje zakupionych aktywów powinny więc odzwierciedlać indywidualne potrzeby inwestora.

Na przykład, osoba młoda, posiadająca długi horyzont inwestycyjny, może zdecydować się na agresywną strategię, w której dominować będą akcje (np. 80%), ponieważ oferują one wyższy potencjał zysku, mimo relatywnie wyższego poziomu ryzyka. Z kolei inwestor bliski emerytury, który priorytetowo traktuje bezpieczeństwo kapitału, powinien zdecydować się na bardziej konserwatywną alokację, tworząc swój portfel inwestycyjny np. w 60% z obligacji i 40% akcji lub zdywersyfikowanych funduszy ETF.

Dobrze zrównoważony portfel może również uwzględniać surowce, takie jak złoto, które działają jako zabezpieczenie przed inflacją oraz gotówkę, która zapewnia płynność na wypadek nagłego pojawienia się okazji inwestycyjnych. Kluczowe jest, aby proporcje aktywów odpowiadały nie tylko bieżącej sytuacji finansowej, ale także zmieniającym się warunkom rynkowym i życiowym inwestora. Dla lepszej kontroli ryzyka można podzielić portfel na części – na przykład portfel główny skupiony na długoterminowych celach oraz portfel przeznaczony na bardziej ryzykowne, krótkoterminowe inwestycje.

Wybór odpowiednich instrumentów inwestycyjnych

Tak jak stolarz ma skrzynkę pełną narzędzi przeznaczonych do różnych zadań, tak inwestor ma do dyspozycji różne instrumenty inwestycyjne. Wśród instrumentów, które warto posiadać w swoim portfelu inwestycyjnym wymienić można:

Fundusze ETF

Fundusze ETF to popularny element wielu portfeli inwestycyjnych, który pozwala na łatwe i efektywne zdywersyfikowanie kapitału. Dzięki temu, że ETF-y odzwierciedlają wyniki wybranych indeksów giełdowych, sektorów czy surowców, inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na różnorodne rynki bez konieczności kupowania pojedynczych aktywów. Fundusze ETF charakteryzują się niskimi kosztami zarządzania oraz (zazwyczaj) wysoką płynnością, co czyni je atrakcyjnym wyborem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Włączenie ETF-ów do portfela pomaga zminimalizować ryzyko i zwiększyć potencjał długoterminowych zysków.

Akcje

Akcje pojedynczych spółek giełdowych to istotny element portfela inwestycyjnego, który pozwala inwestorom bezpośrednio uczestniczyć w wynikach finansowych wybranych firm. Inwestowanie w akcje daje możliwość uzyskania wyższych zwrotów niż w przypadku wielu funduszy ETF, szczególnie w przypadku dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Dzięki starannemu wyborowi spółek można skoncentrować portfel na sektorach lub rynkach o wysokim potencjale wzrostu. Jednak inwestowanie w akcje wiąże się z większym poziomem ryzyka niż inwestowanie w fundusze ETF, dlatego kluczowe jest przeprowadzenie dokładnej analizy wybranych spółek oraz regularne monitorowanie sytuacji rynku.

Portfel inwestycyjny i zmienność rynkowa

Zmienność rynkowa odgrywa kluczową rolę w procesie budowania i nadzorowania portfela inwestycyjnego, wpływając na decyzje dotyczące alokacji aktywów i strategii zarządzania ryzykiem. Zmienność jako miara wahań cen aktywów w określonym czasie często służy jako wskaźnik poziomu ryzyka na rynku i może być postrzegana zarówno jako zagrożenie, jak i okazja.

Aby złagodzić skutki zmienności, zaleca się inwestowanie długoterminowe. Dane historyczne wskazują, że w długim terminie, rynki akcji mają tendencję do wzrostu, co powinno przełożyć się na wyniki portfela inwestycyjnego inwestora. Oczywiście, wyniki z przeszłości nie mogą być pewnym wskaźnikiem na przyszłość, jednak w długim horyzoncie czasowym zmienność może okazać się sojusznikiem, umożliwiając dokonywanie zakupów po niższych cenach i budowanie portfela w oparciu o bardziej korzystne wyceny.

Rebalancing, czyli jak dbać o swój portfel inwestycyjny

Rebalancing odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniej struktury portfela inwestycyjnego poprzez regularne dostosowywanie proporcji aktywów w portfelu do pierwotnych założeń strategii. Na przykład, jeśli inwestor początkowo planował poświęcenie 60% kapitału na inwestycję w akcje i 40% na fundusze ETF, ale wskutek wzrostów na rynku akcji ich udział wzrósł do 70%, rebalancing pozwala na sprzedaż części akcji i ponowne zainwestowanie w ETF-y. Dzięki temu inwestor może kontrolować poziom ryzyka i uniknąć nadmiernej ekspozycji na bardziej zmienne aktywa. Proces ten umożliwia również realizację zysków z aktywów, które zyskały na wartości, i ich reinwestowanie w te, które są bardziej atrakcyjnie wycenione.

Rebalancing wspiera długoterminową stabilność portfela, a także pomaga inwestorom trzymać się wcześniej ustalonej strategii, co jest szczególnie ważne w zmiennych warunkach rynkowych. Regularna korekta portfela pozwala więc na lepsze zarządzanie ryzykiem i zwiększenie efektywności inwestycji.

Podsumowanie

Budowa portfela inwestycyjnego to proces wymagający określenia indywidualnych celów, oceny własnej tolerancji na ryzyko oraz wyboru odpowiednich instrumentów, takich jak np. akcje czy ETF-y. Kluczowe znaczenie w tym procesie odgrywają właściwa alokacja aktywów oraz regularne monitorowanie i dostosowywanie struktury portfela, aby zachować jego równowagę i zgodność z przyjętą strategią. Dzięki świadomemu podejściu i korzystaniu z technik, takich jak rebalancing czy dywersyfikacja, można nie tylko ograniczyć ryzyko, ale również zwiększyć szanse na długoterminowy sukces inwestycyjny.

Inwestowanie to krok w stronę większej kontroli nad własnymi finansami i budowania przyszłości zgodnej z własnymi oczekiwaniami. Dlatego warto zacząć od podstaw i stworzyć własny portfel inwestycyjny, dopasowany do indywidualnych celów i możliwości.