Co to jest cena zamknięcia?

Czas czytania: 1 minut(y)

Każdy instrument finansowy ma swoją cenę otwarcia oraz cenę zamknięcia. W tym artykule wyjaśniamy czym jest cena zamknięcia.

Co to jest cena zamknięcia? Cena zamknięcia może być zdefiniowana jako ostatni kurs obowiązujący na koniec dnia na rynkach. Bardzo często okazuje się wskaźnikiem nastrojów rynkowych. Cenę zamknięcia można sprawdzić na wykresie, analizując interwał dzienny (D1) z wykorzystaniem funkcji krzyżyka na platformie transakcyjnej. Po wybraniu krzyżyka należy umieścić go na wykresie. Czy wszystkie rynki zamykają się w tym samym czasie? Rynki nie zamykają się o tym samym czasie i jeżeli chciałbyś wiedzieć, w jakim czasie zamyka się dany rynek i kiedy się otwiera informacje na ten temat możesz znaleźć tutaj w kolumnie godziny handlu. Czy na rynku walutowym istnieje godzina zamknięcia? Na rynku walutowym można inwestować 24 godziny w tygodniu, od niedzieli godziny 23:00 do piątku godz. 22:00 - czas CET. Z drugiej strony możesz zobaczyć cenę zamknięcia świecy na interwale dziennym, która kończy się z chwilą zmiany daty, czyli o godzinie 00:00.

