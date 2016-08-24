Czas czytania: 1 minut(y)

Dowiedz się, czym jest cena bid. Sprawdź, na czym polega różnica pomiędzy ceną bid a ceną ask oraz jakie transakcje otwiera, a jakie zamyka.

Co to jest cena Bid?

Cena bid oznacza cenę, po której inwestor może zawrzeć transakcję sprzedaży (sprzedać). Jest to cena, którą widzisz podczas analizowania wykresów na platformach transakcyjnych.

Podczas inwestowania na rynku finansowym widzisz zarówno cenę sprzedaży, jak i cenę kupna. Cena sprzedaży jest zawsze niższa niż cena kupna, a różnica pomiędzy tymi dwiema cenami nazywana jest spreadem, który jednocześnie stanowi koszt otwarcia transakcji na rynku.

Cena Bid - przykład

Na przykład, jeśli wykres rynku ropy pokazuje wartości 42.10/42.15 to oznacza to, że cena sprzedaży wynosi 42.10, a cena kupna 42.15.

Należy pamiętać, że przy otwieraniu pozycji długiej, transakcja zostanie otwarta po cenie kupna (ask), a zamknięta po cenie sprzedaży (bid). Z drugiej strony, krótką pozycję otworzy cena sprzedaży (bid), a zamknie cena kupna (ask).