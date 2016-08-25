Co to jest dzień trzech wiedźm?

Czas czytania: 1 minut(y)

Dzień trzech wiedźm to wyjątkowe zjawisko na rynkach finansowych. Sprawdź, czym jest, kiedy występuje i dlaczego w tym dniu zmienność na giełdzie potrafi być wyjątkowo wysoka.

Spis treści Dzień trzech wiedźm - definicja

Nie tylko zarabiaj pieniądze. Pozwól im pracować dla Ciebie Otwórz konto

Dzień trzech wiedźm - definicja Dzień trzech wiedźm to popularna nazwa, w kręgach ekonomistów, trzeciego piątku każdego ostatniego miesiąca kwartału. Jest to moment, kiedy w tym samym dniu wygasają kontrakty terminowe (futures) na indeksy, opcje na indeksy oraz opcje na akcje. Dzień trzech wiedźm odbywa się cztery razy w roku w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. Szczególnie ostatnia godzina handlu może doprowadzić do dużej zmienności na rynku, nosi ona nazwę godziny trzech wiedźm. Ze względu na dużą zmienność i, w konsekwencji, zwiększone ryzyko, wielu inwestorów zamyka swoje pozycje przed dniem trzech wiedźm.

Tu pracują Twoje pieniądze Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie. Otwórz konto

Udostępnij

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.