Każdy inwestor na pewnym etapie swojej kariery inwestycyjnej usłyszał zapewne o dywersyfikacji portfela. Jest ona postrzegana jako absolutnie niezbędna część strategii inwestorów instytucjonalnych. Jednak wśród inwestorów indywidualnych znaczenie dywersyfikacji często bywa pomijane. Wielu z nich zapewne zastanawia się - co to jest dywersyfikacja oraz jak dywersyfikować swój portfel? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania.

Znaczenie dywersyfikacji

Idea stojąca za dywersyfikacją portfela inwestycyjnego jest naprawdę intuicyjna. W gruncie rzeczy chodzi bowiem o otwieranie wielu pozycji w celu zmniejszenia całkowitego ryzyka portfela. "Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka" - brzmi stare giełdowe powiedzenie. Tą samą logikę można (i należy) zastosować w inwestowaniu. Ponieważ wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, właściwa dywersyfikacja jest kwestią kluczową, ponieważ ma ona na celu zmniejszenie ogólnego ryzyka portfela inwestycyjnego.

Kluczowe zasady dywersyfikacji Istnieje kilka prostych sposobów na zastosowanie niektórych strategii dywersyfikacji.

Liczba papierów wartościowych - idea dywersyfikacji opiera się na zwiększaniu liczby papierów wartościowych w swoim portfelu inwestycyjnym. Jednak inwestorzy stosujący podejście "im więcej akcji posiadam, tym lepiej" pomijają ważną kwestię.

Korelacja - portfel można uznać za zdywersyfikowany, gdy składa się z ujemnie skorelowanych aktywów (lub przynajmniej takich, które charakteryzują się niską korelacją). W związku z tym, ogólny poziom ryzyka można uznać za zmniejszony, gdy ceny poszczególnych składowych portfela poruszają się w różnych kierunkach.

Dywersyfikacja branżowa - zdywersyfikowany portfel powinien gwarantować ekspozycję na wiele branż. Oznacza to, że portfel akcji powinien być mieszanką spółek z różnych branż i sektorów gospodarki.

Dywersyfikacja geograficzna - dywersyfikacja portfela inwestycyjnego poprzez inwestycję w aktywa z różnych obszarów geograficznych ma również na celu zmniejszenie całkowitego ryzyka inwestycyjnego.

Multi-Asset - inwestorzy, którzy chcą zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, powinni koniecznie uwzględnić w nim obecność różnych klas aktywów. Taka strategia może obejmować zakup akcji, obligacji, towarów, metali szlachetnych, nieruchomości lub utrzymanie części środków w postaci gotówki. Starannie dobrany portfel multi-asset powinien dywersyfikować ryzyko, chroniąc tym samym majątek przed niepożądaną zmiennością i wahaniami rynkowymi.

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Niska korelacja w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia ogólnego poziomu ryzyka w porównaniu z portfelami o bardziej skorelowanych udziałach. Dlatego też wybór inwestycji o niskiej lub ujemnej korelacji powinien mieć duże znaczenie dla inwestorów pragnących uniknąć ryzyka. Źródło: Columbia Management Investment Advisers (via yieldstreet.com)

Jak zdywersyfikować swoje portfolio za pomocą kontraktów CFD

W procesie budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, szczególnie pomocne dla inwestorów mogą okazać się dwa typy instrumentów - CFD i ETF.

CFD to instrumenty pochodne, które pozwalają inwestorom wykorzystać wzrost (pozycje długie) lub spadek cen (pozycje krótkie) instrumentów bazowych. Dlatego też, możliwym jest zabezpieczenie pozycji jeżeli inwestor podejrzewa, że na rynku mogą wystąpić gwałtowne wahania. Poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnej (np. początkowo inwestor posiada 1000 akcji firmy XYZ, a następnie dokonuje krótkiej sprzedaży 1000 akcji firmy XYZ za pomocą CFD), pozycja zostaje zneutralizowana.

Więcej na temat short tradingu dowiesz się z naszego artykułu "Krótka sprzedaż - czym jest gra na krótko?".

Platforma transakcyjna XTB zapewnia dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych, w tym kontraktów na różnice kursowe (CFD), takich jak GOLD, SILVER, OIL czy indeksy giełdowe - m.in. DE30, US500, US30. Kontrakty CFD mogą pomóc Ci zdywersyfikować twój portfel inwestycyjny.

Przyjrzyjmy się jednemu z najpopularniejszych rynków, a mianowicie rynkowi złota. Kontrakty CFD są instrumentami lewarowanymi, co oznacza, że inwestorzy są w stanie uzyskać ekspozycję na rynek przy użyciu stosunkowo niewielkiego depozytu. Jednakże, kontrakty CFD wiążą się również z większym ryzykiem, ponieważ handel przy wykorzystaniu dźwigni może potencjalnie zwielokrotnić zarówno zyski jak i straty. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu poświęconemu dźwigni finansowej.

1 lot kontraktu na GOLD jest równy 100 uncjom. Warto jednak zaznaczyć, że kontrakty CFD umożliwiają także handel mikrolotami, dzięki czemu traderzy mogą łatwo dostosować wielkość swojej pozycji. Jeśli trader chce wejść w długą pozycję na złocie, nic nie stoi na przeszkodzie by mógł on wybrać wolumen, na który może sobie pozwolić (np. 0,10 lota). Co więcej, traderzy nie muszą posiadać dużych kwot pieniędzy, ponieważ poziom dźwigni wynosi w tym przypadku 1:20.

Handel kontraktami CFD na inne aktywa odbywa się w podobny sposób. Jeżeli chodzi o indeksy, w ofercie XTB można znaleźć kontrakty CFD śledzące wycenę najważniejszych indeksów z największych parkietów giełdowych. Na przykład, US500 podąża za wyceną akcji 500 największych spółek notowanych na amerykańskim parkiecie - odnosi się to do indeksu S&P 500. W tym przypadku dźwignia również wynosi 1:20, a minimalna wielkość pozycji, którą mogą otworzyć inwestorzy, to 0,01 lota. Jeśli koncepcja inwestowania w indeksy giełdowe w dalszym ciągu wydaje ci się niezrozumiała, zachęcamy do lektury naszego artykułu na ten temat "Handel indeksami - co to jest indeks giełdowy".

Również fundusze ETF mogą być ciekawym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na różne rynki. Zamiast kupować akcje wielu spółek, ryzyko można zdywersyfikować kupując ETF skupiający się na konkretnym sektorze giełdowym (np. energia, finanse, metale szlachetne itp.). Istnieją ETFy śledzące główne indeksy giełdowe, obligacje, rynki metali szlachetnych i innych towarów - różnorodność tych instrumentów jest bardzo szeroka. Dlatego też zarówno ETFy jak i CFD stały się popularnym rozwiązaniem wśród wielu traderów. Trzeba przyznać, że dywersyfikacja ryzyka stała się obecnie łatwo dostępna dla inwestorów indywidualnych.

Dywersyfikacja portfela za pomocą instrumentów rynku towarowego

Odpowiednią dywersyfikację, której inwestorzy poszukują w celu zrównoważenia swojej ekspozycji na akcje i obligacje, można uzyskać poprzez instrumenty rynku towarowego. Ze względu na fakt, iż w ostatnich latach rynki finansowe z całego świata stały się silnie ze sobą powiązane, towary mogą okazać się brakującym elementem układanki jaką często jest zdywersyfikowany portfel inwestycyjny.

Inwestorzy w celu dostatecznej dywersyfikacji swojego portfela, mogą rozpocząć handel towarami za pomocą platformy handlowej XTB. Można to zrobić na kilka sposobów:

Inwestując w kontrakty CFD - aktywa takie jak towary rolne (np. CORN, SOYBEAN), towary energetyczne (np. OIL, NATGAS), metale przemysłowe (np. COPPER, ALUMINIUM), metale szlachetne (np. GOLD, SILVER) i wiele innych są do dyspozycji klientów XTB. W tym miejscu gorąco polecamy nasz artykuł pod tytułem "Handel złotem - jak rozpocząć handel złotem online?".

Handlując towarami za pomocą funduszy ETF - różne fundusze ETF umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na niektóre towary, np. złoto, srebro, metale przemysłowe lub gaz ziemny. ETF-y mogą być świetnym sposobem na dywersyfikację ryzyka w obliczu rosnących oczekiwań inflacyjnych w 2021 roku.

Badania akademickie i profesjonalni inwestorzy znaleźli dowody na to, że korelacje pomiędzy różnymi klasami aktywów w ostatnich latach wzrosły. Tymczasem towary wyróżniają się odrębnymi czynnikami ryzyka w porównaniu do akcji czy obligacji, dlatego też powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu zdywersyfikowanego portfela handlowego. W rzeczywistości, towary stanowią naturalne zabezpieczenie przed stratami na akcjach i długach w okresach wyższej inflacji. Obecnie, oczekiwania inflacyjne są bardzo wysokie, co może być związane z rosnącymi cenami towarów, ponownym otwarciem głównych gospodarek i napiętym popytem, ale także ogromnymi bodźcami fiskalnymi i monetarnymi.

Zmiany cen ropy naftowej były pozytywnie i istotnie skorelowane z oczekiwaniami inflacyjnymi. Źródło: Yardeni Research (yardeni.com)

Ceny surowców przemysłowych również wpływają na oczekiwania inflacyjne. Źródło: Yardeni Research (yardeni.com)

Inwestorzy mogą również poszukiwać pośredniej ekspozycji na ceny towarów. Innym sposobem na stworzenie zdywersyfikowanego portfela jest inwestowanie w akcje, których ceny są silnie uzależnione od niektórych towarów. Przykładowo, spółki wydobywające miedź opierają się na tym metalu, co oznacza, że ich akcje są dodatnio i znacząco skorelowane z cenami miedzi. Ten sam schemat można zastosować w innych przypadkach (np. spółek wydobywających złoto czy producentów ropy naftowej). Warto zaznaczyć, że takie rozwiązanie może mieć istotną przewagę nad bezpośrednim inwestowaniem w surowce, gdyż niektóre spółki mogą również wypłacać dywidendę. Kluczowe aspekty inwestowania w akcje spółek dywidendowych omówiliśmy w artykule "Inwestowanie w spółki dywidendowe".

Nasz skaner ETF może okazać się pomocny przy poszukiwaniu ETF-ów opartych na towarach. Źródło: xStation 5