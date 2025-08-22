PULS GPW: Banki topią warszawską giełdę w czerwieni

Mocne przeceny na głównych indeksach

Banki spychają polski rynek

Budimex z krótkoterminowym spadkiem przychodów

Wyniki Dino Polska poniżej oczekiwań

Dzisiejsza sesja zdominowana jest na polskim rynku przez wyraźne spadki. Główne warszawskie indeksy płacą cenę za mocną koncentrację wokół segmentu bankowego. Ministerstwo Finansów zapowiedziało dziś prace legislacyjne nad podwyższeniem podatku dochodowego banków (CIT) do 30% (z obecnych 19%) w 2026 r. oraz 26% w 2027 r. Po tym okresie stawka ma wynosić 23%. Z perspektywy sektora jest to mocno negatywna informacja, szczególnie biorąc pod uwagę długotrwały wpływ zmiany. Wcześniejsze informacje o potencjalnym podatku od zysków nadzwyczajnych implikowały jednorazowe koszty obniżające wyniki w perspektywie jednego lub dwóch lat. Wprowadzenie zmian w takim kształcie będzie miało charakter długotrwały, a w obliczu dalszych obniżek stóp procentowych wyniki finansowe banków pozostają pod znacznym znakiem zapytania. Jednocześnie WIG-Banki w ciągu ostatnich tygodni wspinał się na historyczne szczyty, co dodatkowo wzmocniło mocne przeceny jakie obecnie widzimy na akcjach banków.

Pekao i PKO BP tracą ponad 10%, a Alior spada o ponad 9%. Szeroka wyprzedaż dotyka większości instytucji finansowych na polskim rynku, a ze względu na duży udział banków w wadze indeksów przekłada się na mocne wyprzedaże głównych indeksów. WIG20 spada o ponad 4,6%, co jest największym spadkowym ruchem indeksu od “Dnia Wyzwolenia” z kwietnia. Jednocześnie rynek wymazuje tym samym wszystkie wzrosty zbudowane w sierpniu.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) notują dziś dynamiczny spadek wybijając kluczowe wsparcia budowanej ostatnio konsolidacji. Ze względu na potencjalnie długotrwały wpływ proponowanych zmian na główny sektor napędzający ostatnie wzrosty na polskim rynku, potencjalne wsparcie na poizomie 2885 pkt., wyznaczone przez wykładniczą średnią kroczącą za ostatnie 50 sesji (EMA50, jasnoniebieska linia na wykresie), również może być w kolejnych sesjach naruszone. Prawdopodobny scenariusz zakłada konsolidację w okolicy wsparcia w 2870 pkt. Zejście poniżej tego poizomu otworzyłoby drogę do przeceny sięgającej 2820 pkt. Byki mogą próbować przejąć inicjatywę w przypadku odbicia się notowań od średniej, a celem w powrocie do wzrostów będzie trwałe wypchnięcie notowań powyżej 2913 pkt. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

Budimex (BDX.PL) zaraportował wyniki za 2Q25. Spółka osiągnęła 2,31 mld zł przychodów (-3,8% r/r), co oznacza 4 z rzędu kwartał spadku przychodów w ujęciu r/r. Spadek przychodów wynika ze skupienia się firmy na realizacji wewnątrzgrupowych kontraktów (m.in. budowy farm fotowoltaicznych). Przychody te nie zostały uwzględnione ze względu na wyłączenia konsolidacyjne. Ten ruch stanowi z perspektywy spółki walkę o poprawę rentowności w kolejnych kwartałach. Na poziomie zysku operacyjnego Budimex zaraportował 191 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu r/r o 5,6%. Spółka może taż pochwalić się ok. 17 mld zł portfelem kontraktów. Wyniki spółki pozostają pozytywnie odebrane przez rynek wobec utrzymania się notowań Budimexu lekko powyżej wczorajszej ceny zamknięcia mimo szerokorynkowej wyprzedaży.

Dino Polska (DNP.PL) wyraźnie traci po publikacji danych finansowych za ostatni kwartał. Spółka, choć na poziomie wszystkich kluczowych danych finansowych wyraźnie poprawiła się w ujęciu r/r, tak opublikowane dane były znacznie niższe od oczekiwań konsensusu. Przychody wynoszące 8,62 mld zł okazały się ok. 1% niższe niż prognozy, a na poziomie wyniku operacyjnego spółka zaraportowała 527,7 mln zł (-6,4% w stosunku do oczekiwań). W efekcie rozczarowujących wyników i szerokiej wyprzedaży na polskim rynku spółka traci ponad 8%, tym samym wymazując prawie cały wzrost zbudowany od kwietniowej wyprzedaży po “Dniu Wyzwolenia”. Osłodą wyników było tempo wzrostu sprzedaży porównywalnej, któa w 2Q wzrosła o 8,8% r/r, co może zwiastować powrót Dino na dobre tory po utrzymującej się presji na sprzedaż porównywalną w ostatnim roku.

WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q25

Przychody: 8,62 mld zł (+19,0% r/r); konsensus: 8,72 mld zł (-1,1%)

EBITDA: 650,5 mln zł (+24,9% r/r); konsensus: 685,0 mln zł (-5,0%)

EBIT: 527,7 mln zł (+25,1% r/r); konsensus: 563,9 mln zł (-6,4%)

Zysk netto j.d.: 397,5 mln zł (+14,3% r/r); konsensus: 436,7 mln zł (-9,0%)

Polenergia (PEP.PL) opublikowała wyniki za 2Q25. Na poziomie przychodów zaraportowała w 1H25 2,32 mld zł, co oznacza wzrost +10% r/r. Negatywne trendy widać na wyniku EBITDA, któy zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, spadł o 21% r/r do 312,9 mln zł. Spółka zanotowała solidny wzrost produkcji energii z wiatru, ale niższe ceny sprzedaży i wzrost kosztów finansowych mocno obniżyły rentowność w kwartale. Polenergia zapowiada rozwój portfela OZE i projektów offshore, zabezpieczając przyszłe przychody strategicznymi działaniami finansowymi i inwestycyjnymi. Notowania spółki spadają dziś o prawie 1,4%.

VRG (VRG.PL) zaraportowało wyniki za 2Q25. Spółka zanotowała prawie 11% wzrost przychodów w ujęciu r/r do 377,5 mln zł. Przede wszystkim napędzane były przez dobrze przyjęte kolekcje odzieżowe wiodących marek eleganckiej odzieży (Bytom oraz Vistula). Poprawę widać także w segmencie jubilerskim. Przychody ursoły w szybszym tempie niż zakładał konsensus, podobnie jak zysk operacyjny, który wzrósł o 11,7% r/r. Jedynie zysk netto j.d. okazał się o 5,4% niższy od oczekiwań. Wyniki zostały przyjęte neutralnie, choć w obliczu szerokiej wyprzedaży na rynku spadek o niecały 1% można uznać za całkiem pozytywną reakcję inwestorów.

