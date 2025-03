Globalne sesje

Czas czytania: 3 minut(y)

W tej lekcji omówimy :

Które okresy w ciągu dnia charakteryzują się większą zmiennością

Jak płynność i zmienność wpływają na Twój trading

Czym jest flash-crash i co może się stać, jeżeli wystąpi

Jedną z najbardziej interesujących cech rynków finansowych jest fakt, że są otwarte 24 godziny na dobę. Pozwala to inwestorom z całego świata handlować o dowolnej porze, bez względu na strefę czasową, w której się znajdują.

Jednak warunki do handlu zmieniają się w ciągu dnia. Niektóre części dnia, nazywane niekiedy „sesją”, różnią się od innych - charakteryzują się większą zmiennością i większą płynnością. Praktycznie niemożliwe jest monitorowanie otwartych pozycji przez cały czas. Z tego względu, należy wiedzieć, jak wspomniane okresy mogą wpłynąć na Twoje transakcje i w odpowiedni sposób zminimalizować ryzyko.

Kiedy jest największa aktywność?

Warto pamiętać, że występują 3 okresy, w których aktywność jest największa. Jest to sesja w Azji, sesja europejska oraz sesja amerykańska (mniej formalnie mówi się o sesji w Tokio, Londynie oraz Nowym Jorku). Wynika to z faktu, że są to trzy największe centra finansowe na świecie, gdzie znajduje się wiele dużych oraz wpływowych instytucji. Gdy rozpoczyna się sesja, w każdym z wymienionych miejsc zaczyna wzrastać zmienność oraz pojawiają się większe ruchy na rynku. Na przykład, gdy handel rozpoczyna się w Londynie (około 9:00 czasu polskiego), możesz zauważyć większe zmiany cen. Jeżeli masz otwartą pozycję na EUR/USD, powinieneś zwrócić uwagę właśnie na otwarcie w Londynie.

Różne instrumenty reagują w odmienny sposób na poszczególne okresy handlu. Na przykład inwestor, który obserwuje dolara australijskiego, powinien wiedzieć, że podwyższona zmienność na tej walucie będzie występować w trakcie sesji azjatyckiej oraz w momencie startu handlu na Wall Street. W innym przypadku, jeżeli spekulujemy na lirze tureckiej, musimy zwrócić uwagę na sesję europejską oraz mieć na uwadze mniejszą zmienność podczas sesji azjatyckiej. Nie dotyczy to tylko rynku Forex – na przykład Twój zysk lub strata na DAX wahać się będzie w godzinach 8:00-5:00. Każdy instrument ma swoją specyfikację, o której należy pamiętać przed otwarciem pozycji. Możesz ją sprawdzić na naszej stronie internetowej lub w platformie transakcyjnej.

Oczekuj nieoczekiwanego

Choć zwykle jest tak, że niższa płynność prowadzi do stabilizacji na rynkach finansowych, może się także zdarzyć, że jej rezultatem będzie tzw. „flash-crash”. W październiku 2016 roku kurs brytyjskiej waluty osłabił się o ponad 5% już po zamknięciu sesji amerykańskiej, a tuż przed otwarciem sesji azjatyckiej. Podobna sytuacja miała miejsce w marcu 2016 roku, gdy cena złota spadła, a następnie powróciła do poprzedniej ceny w ciągu zaledwie kilku sekund. Takie spadki zdarzają się z różnych powodów, najczęściej niezależnych od siebie. Należy jednak pamiętać, że pomimo, iż rynek zachowuje się podobnie w określonym czasie, to mogą wydarzyć się sytuacje, które opisywaliśmy powyżej. Upewnij się, że inwestujesz zgodnie z trendem, sprawdzając i potwierdzając swoje przewidywania na różnych interwałach czasowych. Warto także pamiętać o korzystaniu ze zleceń typu stop loss i take profit - w razie flash-crashu pomogą ci ograniczyć potencjalne straty.

Twoja wiedza jest najważniejsza

Handel na rynku walutowym oraz CFD wymaga dostosowania strategii do swoich preferencji. Czy dobrze radzisz sobie na niskich interwałach z rynkami, na których zauważalna jest podwyższona zmienność? Czy może lepiej czujesz się, gdy zmienność jest mniejsza, a sam obserwujesz rynek na wyższych interwałach czasowych? Czy chcesz przetrzymywać swoje pozycje przez całą dobę, czy może przez okres tygodni, dni, miesięcy? Zastanów się i zdecyduj, ile czasu chcesz przeznaczyć na inwestowanie i znajdź najlepszy styl dla siebie.