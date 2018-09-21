Jak inwestować w Bitcoin - poradnik dla początkujących

Rozważasz inwestowanie w Bitcoin, ale nie wiesz, od czego zacząć? Jesteś we właściwym miejscu. Bitcoin stał się jednym z najpopularniejszych i najczęściej handlowanych aktywów cyfrowych - oferując zarówno wysoki potencjał wzrostu, jak i znaczną zmienność. Od momentu swojego powstania w 2009 roku, stopy zwrotu z Bitcoin konsekwentnie przewyższały tradycyjne aktywa, przyciągając rosnące zainteresowanie zarówno inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Przeszło 15 lat po stworzeniu Bitcoina, a także po debiucie amerykańskich funduszy spot ETF na Bitcoin, BlackRock - największy na świecie zarządzający aktywami - stał się jednym z największych posiadaczy tej kryptowaluty.
Ten artykuł wyjaśnia krok po kroku, jak wygląda inwestowanie w Bitcoin, jakie strategie warto rozważyć oraz jakie kluczowe ryzyka należy zrozumieć przed rozpoczęciem inwestycji.
Inwestowanie w Bitcoin - kluczowe informacje
Zanim przejdziemy dalej, poznajmy kluczowe fakty dotyczące inwestowania w Bitcoin:
- ✅ Bitcoin jest zdecentralizowanym aktywem cyfrowym o ograniczonej podaży.
- 💰 Istnieć będzie maksymalnie 21 milionów Bitcoinów - ograniczenie podaży jest celowe.
- 🔄 Bitcoin można kupować na giełdach kryptowalut, poprzez ETP (Exchange Traded Products) lub aplikacje inwestycyjne.
- 📊 Bitcoin cechuje się wysoką zmiennością - to coś, co powinni wziąć pod uwagę zarówno krótkoterminowi spekulanci, jak i długoterminowi inwestorzy.
- 🔒 Inwestując w Bitcoin kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo: przechowuj Bitcoin w portfelach lub korzystaj z ETP śledzących jego cenę.
- ⚠️ Ryzyka inwestowania w Bitcoin obejmują zmienność cen, zmiany regulacyjne i zagrożenia cybernetyczne.
- 📈 Inwestorzy długoterminowi postrzegają Bitcoin jako zabezpieczenie przed inflacją i utratą wartości pieniądza fiducjarnego.
- 🌎 Handel Bitcoinem jest globalny a inwestowanie w Bitcoin możliwe jest przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
- 🏦 Coraz więcej instytucji włącza Bitcoin do swoich portfeli inwestycyjnych, zwiększając tym samym jego wiarygodność w oczach inwestorów.
Jak inwestować w Bitcoin?
Inwestowanie w Bitcoin oznacza zakup aktywa cyfrowego, które istnieje całkowicie poza tradycyjnym systemem finansowym. Nie jest ono powiązane z wynikami finansowymi żadnej spółki ani stabilnością państwa - jego wartość napędzana jest popytem rynkowym, ograniczoną podażą oraz globalnym przekonaniem o przyszłości zdecentralizowanych finansów.
W przeciwieństwie do rynku akcji, obligacji, walut czy surowców, rynek Bitcoina funkcjonuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzięki zdecentralizowanej sieci blockchain. Bitcoin nie wypłaca dywidend ani odsetek, nie ma oparcia w fundamentach spółek - a mimo to wielu inwestorów traktuje go jako zabezpieczenie przed inflacją i nową formę przechowywania wartości, często określając mianem „cyfrowego złota”.
W istocie inwestowanie w Bitcoin jest zakładem o przyszłość pieniądza. Jednak ten zakład wiąże się z gwałtownymi zmianami cen, niepewnością regulacyjną oraz koniecznością zdobycia nowej wiedzy.
Porada dla początkujących: Nie musisz kupować całego Bitcoina. Większość aplikacji inwestycyjnych pozwala inwestować małe kwoty - nawet rzędu 10 PLN - poprzez zakup ułamkowej części Bitcoina.
Dlaczego ludzie inwestują w Bitcoin?
- 🛡 Zabezpieczenie przed inflacją: waluty fiducjarne tracą wartość, a Bitcoin został zaprojektowany jako aktywo deflacyjne.
- 🌐 Globalna dostępność: każdy z dostępem do internetu może kupować, przechowywać i przesyłać Bitcoiny.
- ⛓ Decentralizacja: żadna instytucja nie może kontrolować ani manipulować podażą Bitcoina.
- 💹 Potencjalnie wysokie stopy zwrotu: W minionej dekadzie Bitcoin przewyższał niemal wszystkie inne klasy aktywów pod kątem całkowitej stopy zwrotu. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są dobrym wskaźnikiem na przyszłość.
Inwestowanie w Bitcoin - najczęstsze ryzyka i jak je ograniczać
- Zmienność - Bitcoin słynie ze zmienności. Wahania cen o 10% dziennie są normalne. Rozważając inwestowanie w Bitcoin nie poświęcaj na ten cel więcej, niż możesz stracić.
- Ryzyko regulacyjne - Rządy nadal pracują nad regulacjami dotyczącymi Bitcoina. Nagłe zmiany w obowiązującym prawie mogą silnie wpływać na cenę Bitcoina.
- Cyberbezpieczeństwo - Hakerzy atakują giełdy i użytkowników. Inwestuj w Bitcoin przez ETP lub korzystaj z portfeli z kontrolą kluczy prywatnych i uwierzytelnianiem dwuskładnikowym.
- Emocjonalne inwestowanie - Strach i chciwość napędzają rynek kryptowalut. Trzymaj się wybranej strategii, a nie emocji.
📅Bitcoin jako inwestycja długoterminowa
1. Myśl w perspektywie lat, a nie dni
Historia Bitcoina to seria cykli silnych wzrostów i głębokich spadków. Inwestorzy długoterminowi zazwyczaj osiągali lepsze wyniki niż krótkoterminowi spekulanci.
2. Zacznij od niewielkiego kapitału
Wielu inwestorów traktuje Bitcoin jako aktywo wysokiego ryzyka, ograniczając jego udział w całości portfela inwestycyjnego 1-5%.
3. Stosuj strategię uśredniania ceny zakupu (DCA)
Regularne inwestowanie niewielkich kwot może ograniczyć wpływ krótkoterminowej zmienności rynku.
💥Najczęstsze błędy podczas inwestowania w Bitcoin - i jak ich unikać
1. Podążanie za hype’em
Zakup BTC tuż po dynamicznym wzroście cen często kończy się kupowaniem na górce i sprzedawaniem w panice, gdy cena Bitcoina zaczyna korygować. Cierpliwość wygrywa z impulsem.
2. Ignorowanie kwestii bezpieczeństwa
Pozostawianie dużych ilości Bitcoina na giełdach jest ryzykowne. Przechowuj swoje BTC w portfelu offline lub korzystaj z zaufanych ETP, które są regulowanymi instrumentami giełdowymi pozwalającymi uzyskać ekspozycję na cenę Bitcoina.
3. Inwestowanie zbyt dużo, zbyt szybko
Zaczynaj od małych kwot. Cena Bitcoina jest wysoce zmienna, a zbyt duża ekspozycja może prowadzić do podejmowania emocjonalnych decyzji, a w konsekwencji - strat.
4. Korzystanie z niesprawdzonych źródeł informacji
Hype z YouTube’a, „eksperci” z Twittera czy grupy na Telegramie nie są wiarygodnymi doradcami finansowymi. Zawsze inwestuj na podstawie własnej wiedzy i analiz.
🛡️ Jak przechowywać i zabezpieczyć swoje Bitcoiny?
1. Wybieraj ETP dla prostoty
Jeśli zarządzanie portfelami kryptowalut nie jest dla Ciebie, ETP oparte o Bitcoin zapewniają ekspozycję na cenę tej kryptowaluty bez konieczności pozyskania technicznej wiedzy oraz zakupu wyspecjalizowanych urządzeń (portfeli) do przechowywania kryptowalut.
2. Używaj portfela sprzętowego, jeśli chcesz pełnej kontroli
Portfele offline (tzw. hardware wallets) zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa dla inwestorów długoterminowych. Należy jednak pamiętać, że taki portfel można zgubić.
3. Bezpiecznie przechowuj frazy odzyskiwania
Zapisz seed phrase na papierze, nie w telefonie. Przechowuj ją offline, w bezpiecznym miejscu.
🚀 Jak zacząć inwestować w Bitcoin - instrukcja krok po kroku
Oto prosta i konkretna lista czynności, która pomoże Ci dokonać pierwszej inwestycji w Bitcoin.
1️⃣ Podejmij decyzję: Bitcoin czy ETP na Bitcoin
Tradycyjnie inwestorzy kupowali i przechowywali Bitcoina bezpośrednio na giełdach kryptowalut - strategia ta wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, czego przykładem są upadki platform takich jak FTX czy Mt. Gox. Jeśli zależy Ci na długoterminowej, mniej wymagającej ekspozycji na cenę Bitcoina, rozważ dwie bezpieczniejsze alternatywy:
- Samodzielne przechowywanie BTC za pomocą portfela sprzętowego lub zaufanego portfela w postaci programu komputerowego🔐
- Regulowane produkty giełdowe (ETN/ETC) które pozwalają uzyskać ekspozycję na cenę Bitcoina bez konieczności zarządzania kluczami prywatnymi 📈
2️⃣Wybierz platformę
Wybierz regulowanego brokera oferującego intuicyjną i profesjonalną aplikację inwestycyjną. Zwróć uwagę na standardy bezpieczeństwa oraz koszty transakcyjne.
3️⃣Utwórz i zweryfikuj konto
Podobnie jak w banku, potrzebne będą dane osobowe i weryfikacja tożsamości.
4️⃣ Zasil swoje konto
Przelej środki z konta bankowego lub karty płatniczej, aby kupić Bitcoin - bezpośrednio lub poprzez produkty giełdowe śledzące jego cenę.
5️⃣Kup Bitcoin
Po zasileniu konta wybierz kwotę, jaką chcesz zainwestować. Możesz zacząć od dowolnej, nawet bardzo małej sumy.
Pamiętaj jednak, że Bitcoin cechuje się dużą zmiennością - inwestuj rozsądnie. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić.
Produkty giełdowe oparte na Bitcoinie
Chociaż amerykańskie ETF-y, takie jak IBIT od BlackRock, nie są dostępne dla europejskich inwestorów detalicznych, popularne produkty giełdowe oparte na Bitcoinie obejmują:
- VanEck Bitcoin ETN (VBTC.DE)
- Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC (XXBT.DE)
Ważne jest, aby z góry określić, jaką kwotę chcesz przeznaczyć na inwestycję w Bitcoin. Możesz zacząć od niemal dowolnej kwoty, ale pamiętaj: Bitcoin jest aktywem o wysokiej zmienności, dlatego podchodź do inwestycji z rozwagą. Przygotuj się mentalnie na dużą zmienność. Nie inwestuj więcej, niż jesteś gotów stracić.
Inwestowanie w Bitcoin: zalety i wady
Zanim zaczniesz inwestować, warto rozważyć zarówno potencjalne korzyści, jak i realne ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w Bitcoin. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:
Zalety inwestowania w Bitcoin
🔐 Ograniczona podaż
Istnieć będzie tylko 21 milionów Bitcoinów, co ogranicza podaż, a przez to wpływa na cenę Bitcoina. Ta właściwość przypomina złoto i pomaga chronić wartość przed inflacją.
🌍 Globalny i łatwo dostępny
Rynek Bitcoin czynny jest przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i dostępny jest dla każdego, kto ma dostęp do internetu.
📈 Silny wzrost w ujęciu długoterminowym
Pomimo swojej zmienności Bitcoin historycznie przynosił wysokie stopy zwrotu inwestorom długoterminowym.
💡 Narzędzie dywersyfikacji portfela
Bitcoin często zachowuje się inaczej niż tradycyjne aktywa, takie jak akcje czy obligacje, pomagając zdywersyfikować portfel inwestycyjny.
👥 Rosnąca adopcja instytucjonalna
Od firm inwestycyjnych po spółki publiczne - Bitcoin coraz bardziej przenika do tradycyjnych finansów, zwiększając swoją wiarygodność.
🕊️ Zdecentralizowany i pozbawiony pośredników
Brak centralnych instytucji, brak kontroli rządów - tylko bezpośredni, peer-to-peer transfer wartości. Pełna własność środków to cecha wyróżniająca Bitcoin.
Wady inwestowania w Bitcoin
📉 Skrajna zmienność
Dziennie wahania o 5-10% nie są niczym niezwykłym. Emocjonalne podejmowanie decyzji może prowadzić do dużych strat.
🧾 Niepewność regulacyjna
Zmiany w prawie podatkowym czy regulacjach mogą wpływać na dostępność, użytkowanie lub opodatkowanie aktywów cyfrowych.
🎣 Ryzyka cybernetyczne
Ataki hakerskie, oszustwa, phishing oraz utrata kluczy prywatnych mogą oznaczać trwałą utratę środków - w przypadku inwestowania w Bitcoin nie istnieje infolinia, która może pomóc w odzyskaniu pieniędzy.
⛔ Brak wartości wewnętrznej
W przeciwieństwie do akcji czy nieruchomości Bitcoin nie generuje dochodu. Jego wartość zależy wyłącznie od popytu rynkowego.
🔋 Wysokie zużycie energii
Wydobywanie Bitcoina wymaga dużych ilości energii. Choć branża się rozwija, pozostaje to źródłem krytyki oraz potencjalnych ryzyk regulacyjnych.
📚 Wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy
Portfele, blockchain, frazy seed - inwestowanie w Bitcoin wymaga wiedzy. Początkujący inwestorzy muszą poświęcić czas na poznanie podstaw.
Długoterminowa inwestycja vs krótkoterminowy trading BTC
Niektórzy inwestorzy handlują Bitcoinem w krótkim horyzoncie czasowym (day trading), jednak nie jest to strategia dla każdego. Znacznie bardziej popularne podejście to HODL - czyli trzymanie Bitcoina w portfelu przez długi czas, niezależnie od krótkoterminowych spadków.
Krótkoterminowi traderzy:
- Starają się wykorzystać dzienne wahania cen.
- Podejście to wymaga czasu, umiejętności oraz dużej tolerancji ryzyka.
Inwestorzy długoterminowi:
- Traktują Bitcoina jak cyfrowe złoto.
- Kupują regularnie i utrzymują swoje pozycje ignorując krótkoterminowy szum rynkowy.
Bitcoin w portfelach inwestycyjnych: czy to ma sens?
Bitcoin stanowi obecnie niewielką część wielu nowoczesnych portfeli inwestycyjnych działając jako tzw. „alternatywne aktywo”. Dlaczego?
- Jest nisko skorelowany z rynkiem akcji czy obligacji.
- Często dobrze zachowuje się w okresach ekspansji monetarnej lub osłabienia walut fiat.
- Daje potencjał bardzo wysokich zysków, ale również wiąże się z równie dużym ryzykiem poniesienia strat.
Bitcoin prawdopodobnie nie zastąpi głównych pozycji w Twoim portfelu, ale dla wielu inwestorów pełni funkcję aktywa o wysokim ryzyku i potencjalnie wysokiej stopie zwrotu. Dla wielu inwestorów Bitcoin stanowi swoiste zabezpieczenie przed bessą na tradycyjnych rynkach finansowych.
Ciekawostki
- 🧀 W 2010 r. za 10 000 Bitcoinów kupiono dwie pizze. Dziś byłyby warte setki milionów dolarów.
- 🕵️ Tożsamość twórcy Bitcoina, Satoshiego Nakamoto, wciąż pozostaje nieznana.
- 🔐 Bitcoin można podzielić aż na 100 000 000 części - najmniejsza z nich to tzw. „Satoshi”.
- 🌍 Na świecie działa już ponad 30 000 bankomatów Bitcoin.
- 🇸🇻 Salwador uznał Bitcoina za prawny środek płatniczy w 2021 r.
- 🏦 Firmy takie jak Tesla, MicroStrategy i BlackRock zainwestowały w Bitcoina.
- 🕰 Ostatni Bitcoin zostanie wykopany około roku 2140.
- 📈 Roczne stopy zwrotu Bitcoina w ostatniej dekadzie przewyższyły wszystkie główne klasy aktywów.
Podsumowanie
Inwestowanie w Bitcoina może początkowo wydawać się skomplikowane - jednak zrozumienie podstaw znacznie ułatwia wejście w ten rynek. W przeciwieństwie do tradycyjnych aktywów Bitcoin nie jest emitowany przez rząd ani powiązany z działalnością jakiejkolwiek spółki. To zdecentralizowana waluta cyfrowa oparta na technologii blockchain, o stałej podaży, co czyni ją odporną na inflację i coraz bardziej atrakcyjną dla inwestorów na całym świecie.
Ten artykuł przeprowadził Cię przez wszystkie najważniejsze etapy - od wyjaśnienia, czym jest Bitcoin, przez wybór między bezpośrednim posiadaniem a regulowanymi produktami giełdowymi (ETP), aż po dobór odpowiedniej platformy, zabezpieczenie środków i zarządzanie ryzykiem w bardzo zmiennym rynku.
Najważniejsza lekcja? Nie musisz być ekspertem technologicznym ani milionerem, by zacząć inwestować w Bitcoin. Potrzebujesz jednak wiedzy, świadomości ryzyka oraz długoterminowego podejścia. Niezależnie od tego, czy inwestujesz 10 czy 1000 dolarów, sukces w Bitcoinie zaczyna się od cierpliwości i właściwej perspektywy. Bitcoin to nie tylko aktywo - to nowe spojrzenie na pieniądz, wartość i niezależność finansową. Pamiętaj jednak: cena tej szansy to zmienność i nieprzewidywalność.
Uzyskaj dostęp do platformy w ciągu kilku chwil
Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB
FAQ
Zacznij od małych kwot - nawet 50 USD wystarczy na start. Kluczowe jest inwestowanie tylko tego, na czego stratę możesz sobie pozwolić. Bitcoin ma duży potencjał, ale towarzyszy mu znacząca zmienność. Skup się najpierw na nauce podstaw, zamiast ścigać szybkie zyski. Wielu doświadczonych inwestorów zaczynało od symbolicznych kwot.
Nie. Bitcoin dzieli się na 100 milionów jednostek zwanych Satoshi. Możesz kupić ułamek - np. 0,001 BTC - zależnie od swojego budżetu. To sprawia, że Bitcoin jest dostępny dla każdego, niezależnie od tego, czy inwestujesz 20, czy 2000 dolarów. Podobnie działa to w przypadku ETP opartych na Bitcoinie - inwestor wybiera, ile kapitału chce przeznaczyć na ekspozycję na Bitcoina.
Dla wielu inwestorów produkty giełdowe oparte na Bitcoinie (ETP) - takie jak ETN-y lub ETC - są prostą i bezpieczną alternatywą wobec samodzielnego zarządzania portfelami cyfrowymi.
Choć portfele sprzętowe są świetnym rozwiązaniem przy bezpośrednim posiadaniu kryptowaluty, mogą być drogie oraz niosą ryzyko zgubienia lub błędu użytkownika. ETP pozwalają uzyskać ekspozycję na Bitcoina bez konieczności zarządzania kluczami prywatnymi - co czyni je wygodnym wyborem dla długoterminowych inwestorów preferujących tradycyjne, regulowane rozwiązania.
Dla długoterminowego przechowywania najlepiej sprawdzają się portfele sprzętowe (np. Ledger, Trezor) - klucze prywatne przechowywane są offline. Dla mniejszych kwot lub codziennego użytku wygodniejsze są portfele programowe.
Pamiętaj: kontrolujesz klucze = kontrolujesz tokeny. Unikaj przechowywania dużych środków na giełdach kryptowalut.
Sieć Bitcoina jest niezwykle bezpieczna. Natomiast zhakowani mogą zostać indywidualni użytkownicy - np. poprzez phishing, słabe hasła lub fałszywe aplikacje.
Chroń się, stosując dobre praktyki bezpieczeństwa:
- silne, unikalne hasła,
- uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA),
- nigdy nie udostępniaj kluczy prywatnych.
W przyszłości pewne ryzyko może stanowić także rozwój komputerów kwantowych.
W większości krajów tak - posiadanie i handel Bitcoinem są legalne. Regulacje różnią się jednak regionalnie, dlatego warto sprawdzić lokalne przepisy, zwłaszcza jeśli planujesz używać Bitcoina do płatności lub w działalności gospodarczej.
Nie. Żadne aktywo nie rośnie wiecznie. Bitcoin odnotował długoterminowy wzrost, ale również głębokie korekty. Na jego cenę wpływa wiele czynników:
- adopcja,
- regulacje,
- sytuacja makroekonomiczna,
- sentyment rynkowy.
Kluczowe jest długoterminowe podejście.
Halving Bitcoina odbywa się mniej więcej co cztery lata i polega na zmniejszeniu o połowę nagrody za wykopanie bloku. Proces ten spowalnia tworzenie nowych monet, zwiększając ich rzadkość. Historycznie halvingi często poprzedzały okresy wzrostów, choć wyniki mogą się różnić między cyklami.
Tak. Jeśli zgubisz klucz prywatny lub frazę seed - środki są nie do odzyskania. Podobnie, jeśli ktoś przejmie Twoje klucze, Twoje Bitcoiny przepadają bezpowrotnie.
Dlatego tak istotne jest:
- wykonywanie kopii zapasowych,
- stosowanie silnych haseł,
- bezpieczne przechowywanie frazy seed offline.
Dla początkujących dobrym rozwiązaniem jest start z ETP opartym na Bitcoinie - tu nie zarządzasz kluczami prywatnymi, więc to konkretne ryzyko nie występuje.
Należy jednak pamiętać o innych ryzykach, np.:
- ryzyko kontrahenta,
- ryzyka po stronie emitenta (np. VanEck, Xtrackers),
- ekspozycja na depozytariuszy.
Największym ryzykiem jest emocjonalność inwestora. Bitcoin może szybko rosnąć i równie szybko spadać, wywołując panikę lub euforię.
Inne istotne ryzyka:
- regulacje,
- błędy użytkownika,
- wysoka zmienność.
Zaczynaj od małych kwot, myśl długoterminowo i kontroluj ekspozycję.
Day trading - Co to jest day trading?
Kryptowaluty - jak inwestować w Bitcoina i inne cyfrowe aktywa?
Kryptowaluty dla początkujących: co to jest Bitcoin?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.