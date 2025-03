Kryptowaluty - jak inwestować w Bitcoina i inne cyfrowe aktywa?

Czas czytania: 8 minut(y)

Kryptowaluty to nowa klasa aktywów, która szybko zyskuje na popularności wśród inwestorów. Z tego artykułu dowiesz się co to jest rynek kryptowalut, co decyduje o cenie Bitcoina oraz jak inwestować w Bitcoin oraz inne cyfrowe aktywa.

W trakcie ostatnich kilku lat rynek kryptowalut znacząco się rozwinął, a główne kryptowaluty takie jak Bitcoin i Ethereum stały się jednymi z najpopularniejszych aktywów wśród inwestorów. Szybki rozwój tej technologii oraz wprowadzenie instrumentów pochodnych opartych na kryptowalutach przyczyniły się do popularyzacji inwestycji w tę ciekawą grupę aktywów.

Czym jest Bitcoin?

Bitcoin jest formą waluty cyfrowej, tworzonej i przechowywanej elektronicznie. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut fizycznych, takich jak dolary czy euro, bitcoiny nie są drukowane. Są one natomiast wykopywane przez, rozmieszczone na całym świecie i wspierające system poprzez zatwierdzanie transakcji blockchain, wyspecjalizowane komputery.

Kolejną istotną różnicą między kryptowalutami a walutami fizycznymi są banki. Misją banku centralnego jest stabilizacja wartości krajowej waluty. Jednak nie istnieje coś takiego jak Bank Bitcoin. Wynika to z faktu, że w pewnym sensie Bitcoin jest sam w sobie bankiem. Ta niezależna księga rozrachunkowa dostarcza informacji o stanie posiadania wszystkich jego użytkowników, a także, m.in. historii transakcji i. Co więcej, liczba Bitcoinów jest ograniczona, co również ogranicza rolę instytucji nadzorującej.

Podczas gdy banki centralne mogą drukować coraz więcej gotówki, Bitcoin posiada ograniczoną podaż - szacuje się, że do 2140 roku w obiegu znajdzie się wszystkie 21 000 000 Bitcoinów. Można więc powiedzieć, że tak jak w przypadku złota, dysponujemy ograniczonymi zasoby Bitcoina. Istnieją również inne kryptowaluty, które zdobywają coraz większą popularność. Sukces Bitcoina doprowadził do rozwoju wielu alternatywnych kryptowalut, nazywanych często "altcoinami". Większość z tych altcoinów oferuje własne wersje protokołu Bitcoina i są to projekty interesujące same w sobie. Z całą pewnością za ich popularnością przemawia fakt, że większość z nich jest nadal tańsza i znacznie łatwiejsza do kupienia lub wydobycia niż Bitcoin. Przyjrzyjmy się pokrótce najważniejszym altcoinom:

- podobnie jak większość altcoinów, bazuje na protokole Bitcoina, ale został zaprojektowany tak, aby jego wydobycie było znacznie tańsze i bardziej sprawiedliwe niż w przypadku BTC; Ethereum - kryptowaluta nazywana również "Bitcoin 2.0" jest alternatywą dla Bitcoina. Jej wartość gwałtownie wzrosła, gdy pojawiły się problemy z BTC i gdy ogłoszono aktualizację jego systemu. Ta ostatnia sprawiła, że płatności Ethereum stały się łatwiejsze i szybsze;

- kryptowaluta nazywana również "Bitcoin 2.0" jest alternatywą dla Bitcoina. Jej wartość gwałtownie wzrosła, gdy pojawiły się problemy z BTC i gdy ogłoszono aktualizację jego systemu. Ta ostatnia sprawiła, że płatności Ethereum stały się łatwiejsze i szybsze; Ripple - kryptowaluta o otwartym kodzie typu peer-to-peer, która oferuje wszystkie funkcje Bitcoina, ale dysponuje również zaawansowanymi możliwościami takimi jak choćby transakcje natychmiastowe.

Podczas gdy Bitcoin nadal pozostaje najpopularniejszą z kryptowalut - Ethereum, Ripple, Litecoin i inne altcoiny wciąż się rozwijają. Kryptowaluty to rewolucja finansowa, która wprowadzi szereg zmian.

Jakie czynniki wpływają na ceny kryptowalut?

Rynek kryptowalut w porównaniu do tradycyjnych rynków finansowych charakteryzuje się dużo większą zmiennością. Jest to spowodowane szeregiem czynników, do których należą:

Cena Bitcoina - wynika to z faktu, że przytłaczająca większość kryptowalut ma tendencję do podążania za wyceną Bitcoina, który jest niejako barometrem całego rynku. Również wszelkie gwałtowne ruchy na wykresie Bitcoina będą miały podobny wpływ na inne kryptowaluty.

- wynika to z faktu, że przytłaczająca większość kryptowalut ma tendencję do podążania za wyceną Bitcoina, który jest niejako barometrem całego rynku. Również wszelkie gwałtowne ruchy na wykresie Bitcoina będą miały podobny wpływ na inne kryptowaluty. Sytuacja na rynkach tradycyjnych - kryptowaluty nie działają w próżni i często są w pewien sposób skorelowane z innymi grupami aktywów. Może dojść do sytuacji, w której rynek akcji będzie wyraźnie zyskiwał, podczas gdy aktywa cyfrowe znajdą się pod silną presją ze strony sprzedających.

- kryptowaluty nie działają w próżni i często są w pewien sposób skorelowane z innymi grupami aktywów. Może dojść do sytuacji, w której rynek akcji będzie wyraźnie zyskiwał, podczas gdy aktywa cyfrowe znajdą się pod silną presją ze strony sprzedających. Rosnąca adaptacja kryptowalut w życiu codziennym - niektóre z kryptoprojektów mogą z czasem być wdrażane przez inne podmioty, np. banki i wykorzystywane do praktycznych celów, co z kolei często wpływa na wzrost ich rynkowej wyceny.

- niektóre z kryptoprojektów mogą z czasem być wdrażane przez inne podmioty, np. banki i wykorzystywane do praktycznych celów, co z kolei często wpływa na wzrost ich rynkowej wyceny. Regulacje - w początkowym okresie swojego istnienia kryptowaluty były w zasadzie nieuregulowane. Z czasem jednak cyfrowe aktywa zaczęły być przedmiotem zainteresowania ze strony regulatorów i banków centralnych. Zapowiedzi wprowadzenia nowych regulacji często prowadzą do gwałtownych ruchów cenowych.

Dlatego tak ważne jest, aby być na bieżąco z wszelkimi wiadomościami, które mogą wywrzeć wpływ na rynek kryptowalut. Inwestorzy mają dostęp do najbardziej kluczowych informacji dotyczących aktywów cyfrowych dzięki sekcji "Wiadomości", w której nasi analitycy przedstawiają ogólny obraz rynku i wskazują potencjalne możliwości inwestycyjne. Podczas analizy rynku ważny jest również dostęp do cen w czasie rzeczywistym, co jest możliwe dzięki platformie xStation 5.

Aby uzyskać dostęp do najnowszych informacji z rynku kryptowalut, wystarczy wybrać sekcję "Wiadomości" na platformie.

Jak inwestować w kryptowaluty z XTB?

W XTB nie zajmujemy się wymianą kryptowalut, ale oferujemy dostęp do tego rynku poprzez kontrakty CFD (sprawdź jakie inne kontrakty CFD mamy w ofercie), co oznacza, że nie musisz kopać tych kryptowalut. Możesz inwestować i spekulować na przyszłych zmianach cen bez potrzeby posiadania aktywów bazowych.

Handel kryptowalutami za pomocą kontraktów CFD niesie ze sobą dodatkowe korzyści, takie jak:

niskie koszty transakcyjne

możliwość inwestowania 7 dni w tygodniu - handel rozpoczyna się w sobotę od 4:00 rano i trwa do piątku do 22:00

niższe zaangażowanie kapitału dzięki dźwigni finansowej na poziomie 1: 2

możliwość zajmowania pozycji długich (zlecenie kupna) lub krótkich (zlecenie sprzedaży) w połączeniu z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej sprawia, że kontrakty CFD są obecnie jednym z najbardziej elastycznych i popularnych instrumentów na rynkach finansowych.

XTB posiada w swojej ofercie CFD na Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoincash czyli instrumenty, których cena oparta jest na aktualnych kursach z największych giełd kryptowalut (sprawdź jakie kryptowaluty CFD mamy w ofercie).

Najprostszym sposobem na handel na rynku kryptowalut jest skorzystanie z platformy transakcyjnej XTB, która jest kompletnym narzędziem handlowym dającym możliwość inwestowania w szeroką gamę instrumentów finansowych. Dzięki wbudowanemu w okno zleceń kalkulatorowi, możesz ustawić zlecenie Stop Loss lub Take Profit zgodnie z założeniami wynikającymi z własnej strategii inwestycyjnej.

Na początek spójrzmy, w jaki sposób złożyć zlecenie kupna lub inaczej - w jaki sposób otworzyć pozycją długą. Załóżmy, że po analizie rynku uważasz, że cena Bitcoina będzie w najbliższym czasie rosła. Na początku powinieneś określić rozmiar transakcji. Następnie powinieneś ustawić zlecenie Stop Loss, aby ograniczyć w ten sposób swoje potencjalne straty oraz zlecenie Take Profit, które zamknie pozycję, gdy osiągniesz ustalony zysk.

Inwestorzy są w stanie otwierać nowe pozycje bezpośrednio poprzez zakładkę "Market Watch" na platformie xStation 5.

Możesz również wykorzystać w tym celu panel “Click and Trade”, który znajduje się nad wykresem, w lewej górnej części okna wykresu.

Po podaniu wszystkich wymienionych wyżej danych wystarczy kliknąć na zielony przycisk ”Buy”.

Aby zyskać na spadku cen, należy wejść w pozycję krótką. Proces zawierania transakcji sprzedaży jest podobny do opisanego powyżej, z tą różnicą, że po ustawieniu wszystkich parametrów należy kliknąć przycisk "Sell". W tym miejscu gorąco polecamy lekturę artykułu zatytułowanego "Krótka sprzedaż".

Jeśli rynek jest otwarty, zlecenie powinno zostać zrealizowane. Status transakcji jest widoczny w znajdującym się pod wykresem oknie “Otwarte Pozycje”. Kiedy nadejdzie czas na zamknięcie pozycji, możesz kliknąć "Zamknij" lub odwrócić kierunek pierwotnej transakcji.

Inne możliwości inwestowania w kryptowaluty z XTB

Jeśli zakup kryptowalut poprzez CFD wydaje ci się zbyt ryzykowny, możesz rozważyć inne sposoby na czerpanie potencjalnych zysków ze wzrostu wyceny kryptowalut. Inwestowanie w akcje firm, które są bezpośrednio związane z rynkiem walut cyfrowych, takich jak Coinbase, Riot Blockchain lub MicroStrategy, to kolejny sposób na stworzenie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Choć inwestycja w akcje tych firm może okazać się zyskowna, to jednak nie posiada takiego samego potencjału wzrostu jak inwestycja w kryptowaluty poprzez CFD.

Nasz skaner giełdowy może okazać się pomocny przy poszukiwaniu okazji inwestycyjnych na rynku kryptowalut. Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Źródło: xStation 5

Podsumowanie

Handel kryptowalutami w ostatnich miesiącach stał się niezwykle popularny i oczekuje się, że ten trend będzie się utrzymywał ze względu na coraz większą adaptację kryptowalut w naszym codziennym życiu. Wiele kryptowalut, takich jak Bitcoin i Ethereum, posiada wzniosłe założenia, które w długim okresie mogą zostać spełnione. Fakt ten czyni kryptowaluty interesującą okazją inwestycyjną dla inwestorów długoterminowych oraz dla tych, którzy chcą zwiększyć dywersyfikację swojego portfela ze względu na niską korelację aktywów cyfrowych z rynkiem akcji. Wysoka zmienność i wolumen obrotu rynku kryptowalut sprawiają, że interesują się nim również inwestorzy skupieni na handlu krótkoterminowym.