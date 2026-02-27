Jane Street: Legendarna firma inwestycjna przed sądem

Jane Street to jedna z największych na świecie firm inwestycyjnych, wyspecjalizowana w analizie ilościowej i bardzo aktywna na rynkach instrumentów pochodnych. Złożoność jej strategii, skala działania oraz unikalna kultura organizacyjna uczyniły z niej „legendę” rynku finansowego. W ostatnich dniach o firmie znów zrobiło się głośno w kontekście poważnych zarzutów regulacyjnych i procesowych.
Latem 2025 roku indyjski regulator SEBI wydał wobec podmiotów powiązanych z Jane Street decyzję w trybie zabezpieczającym (interim order), która w praktyce skutkowała ograniczeniem dostępu do tamtejszego rynku. SEBI zarzucał schemat polegający na wykorzystywaniu mikrostruktury rynku w dniach wygasania instrumentów (expiry day) – poprzez agresywny flow na komponentach indeksu Bank Nifty i/lub kontraktach terminowych, a następnie realizowanie zysków na rynku opcyjnym. Regulator wskazał ok. 567 mln dolarów jako kwotę domniemanych „bezprawnych zysków” podlegającą zabezpieczeniu. Warto podkreślić, że jest to etap postępowania i zarzutów, a nie prawomocne rozstrzygnięcie.
Jeszcze większe emocje budzi pozew z 23 lutego 2026 roku złożony w USA przez administratora procesu likwidacji Terraform Labs. W pozwie tym podniesiono zarzuty wykorzystania informacji poufnych i "front-runningu" "działań płynnościowych" w ekosystemie TerraUSD/LUNA w maju 2022 roku. Teza procesowa jest taka, że działania te miały przyspieszyć i pogłębić kryzys, który ostatecznie doprowadził do upadku projektu. Jane Street publicznie odrzuciło oskarżenia, określając je jako bezpodstawne i oportunistyczne, wskazując zarazem, że straty inwestorów wynikały przede wszystkim z nieprawidłowości i nadużyć po stronie kierownictwa Terraform oraz FTX.
Sprawa Terraform jest zawiła sama w sobie i wpisuje się w szerszy kontekst kryzysu płynności i de-lewarowania rynku krypto w 2022 roku, którego kolejnym, późniejszym aktem był upadek FTX. Pojawienie się wątku Jane Street oraz fakt, że część materiałów w pozwie jest zredagowana, podsyciły spekulacje w środowisku krypto i falę teorii spiskowych, jednak ten „szum” nie stanowi dowodu i powinien być traktowany osobno od faktów procesowych.
Na dziś kluczowe jest rozróżnienie: w Indiach mamy postępowanie regulacyjne na etapie zabezpieczenia i zarzutów dotyczących zachowania w dniach wygasania, a w USA, cywilny spór o rzekome wykorzystanie informacji poufnych w krytycznym momencie dla Terra/LUNA. Ostateczny obraz sprawy będzie zależeć od materiału dowodowego i decyzji organów oraz sądów, dlatego przed formułowaniem kategorycznych wniosków należy poczekać na dalszy rozwój postępowań.
