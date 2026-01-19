Jak inwestować w Ethereum i inne krypto ETP?

Chcesz inwestować w Ethereum, ale przeraża Cię wizja zakładania portfela kryptowalut? Przedstawiamy krypto ETP - instrumenty pozwalające uzyskać ekspozycję na Ethereum i inne kryptowaluty za pomocą Twojego rachunku maklerskiego! Koniec z technicznymi aspektami posiadania kryptowalut. Krypto ETP to wygodny sposób na wejście w ten rynek!

Rynek kryptowalut dynamicznie się rozwija, a zainteresowanie inwestorów tymi aktywami rośnie. Inwestowanie w kryptowaluty wymaga jednak posiadania konkretnej, technicznej wiedzy. Portfele kryptowalut, frazy seed oraz kwestie bezpieczeństwa środków nierzadko są kwestiami, które odstraszają inwestorów. Instrumenty ETP (Exchange-Traded Products), pozwalające uzyskać ekspozycję na Ethereum i inne kryptowaluty zyskują coraz większą popularność zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Czym jednak dokładnie jest Ethereum ETP i w jaki sposób upraszcza ekspozycję na drugą co do wielkości kryptowalutę?

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z rynkami finansowymi, ten artykuł wyjaśni wszystko, co powinieneś wiedzieć o ETP, ich zaletach oraz sposobach rozsądnego inwestowania za ich pomocą w Ethereum i inne kryptowaluty. Pamiętaj jednak, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a Ethereum jest aktywem o wysokiej zmienności.

Najważniejsze informacje

Ethereum ETP to notowane na giełdzie produkty inwestycyjne, które śledzą cenę Ethereum, umożliwiając inwestowanie w Ethereum bez konieczności bezpośredniego posiadania kryptowaluty.

Istnieją różne rodzaje krypto ETP takie jak na przykład ETN (Exchange-Traded Notes), czyli dłużne instrumenty finansowe powiązane z ceną Ethereum i innych kryptowalut.

Inwestowanie w Ethereum za pomocą ETP zapewnia regulowany sposób uzyskania ekspozycji na cenę Ethereum, eliminując problemy związane z zabezpieczeniem portfeli kryptowalutowych.

Krypto ETP są notowane na tradycyjnych giełdach papierów wartościowych, co czyni je bardziej dostępnymi niż zakup Ethereum na giełdzie kryptowalut.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej kluczowe jest zrozumienie ryzyk oraz zmienności rynku Ethereum.

Co to jest Ethereum?

Ethereum to zdecentralizowana platforma blockchain zaprojektowana do obsługi inteligentnych kontraktów oraz zdecentralizowanych aplikacji (dApps). W przeciwieństwie do Bitcoina, który pełni głównie funkcję magazynu wartości i często porównywany jest do cyfrowego złota, Ethereum oferuje infrastrukturę umożliwiającą deweloperom tworzenie aplikacji działających w zdecentralizowanej sieci, bez udziału pośredników.

Kluczowe fundamenty Ethereum:

Smart kontrakty (inteligentne kontrakty) - samowykonujące się umowy, które automatyzują transakcje bez potrzeby udziału centralnej instytucji.

- samowykonujące się umowy, które automatyzują transakcje bez potrzeby udziału centralnej instytucji. Ethereum Virtual Machine (EVM) - globalne środowisko obliczeniowe odpowiedzialne za wykonywanie zdecentralizowanych aplikacji.

- globalne środowisko obliczeniowe odpowiedzialne za wykonywanie zdecentralizowanych aplikacji. Proof of Stake (PoS) - od momentu wdrożenia Ethereum 2.0 sieć korzysta ze stakingu zamiast kopania, co znacząco zwiększyło efektywność energetyczną sieci Ethereum.

- od momentu wdrożenia Ethereum 2.0 sieć korzysta ze stakingu zamiast kopania, co znacząco zwiększyło efektywność energetyczną sieci Ethereum. Ether (ETH) - natywna kryptowaluta sieci Ethereum, wykorzystywana do opłacania prowizji transakcyjnych oraz interakcji z aplikacjami.

- natywna kryptowaluta sieci Ethereum, wykorzystywana do opłacania prowizji transakcyjnych oraz interakcji z aplikacjami. Centrum DeFi i NFT - Ethereum napędza większość protokołów zdecentralizowanych finansów (DeFi) oraz dynamicznie rozwijający się rynek NFT.

Misją Ethereum jest decentralizacja finansów, wspieranie deweloperów oraz stworzenie ekosystemu opartego na zaufaniu, w którym aplikacje mogą działać bezpiecznie i bez cenzury. Jako druga największa kryptowaluta na świecie, Ethereum nieustannie napędza innowacje w obszarze technologii blockchain.

Notowania Ethereum

Notowania Ethereum podlegają nieustannym zmianom, a inwestorzy mogą inwestować w Ethereum przez siedem dni w tygodniu. Poniżej znajdziesz najnowsze zmiany ceny Ethereum:

Czym jest Ethereum ETP?

Ethereum ETP (Exchange-Traded Product) to instrument finansowy, który umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na zmiany ceny Ethereum bez konieczności bezpośredniego zakupu lub przechowywania kryptowaluty. Do ETP zaliczają się m.in.: fundusze ETF (Exchange-Traded Funds), noty ETN (Exchange-Traded Notes) oraz ETC (Exchange-Traded Commodities).

Produkty te są notowane na tradycyjnych giełdach papierów wartościowych, oferując regulowany sposób uzyskania ekspozycji na Ethereum i inne kryptowaluty. Jednym z takich instrumentów jest VanEck Ethereum ETN. Amerykańskie ETF-y są nadal trudno dostępne dla europejskich inwestorów detalicznych ze względu na obowiązujące regulacje.

Jak działa ETN?

Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów ETP jest ETN (Exchange-Traded Note). ETN to dłużny papier wartościowy emitowany przez instytucję finansową, która zobowiązuje się wypłacić inwestorowi stopę zwrotu odpowiadającą zmianom ceny Ethereum. W przeciwieństwie do ETF-ów, ETN-y nie posiadają tokenów Ethereum - jedynie odwzorowują cenę kryptowaluty.

Warto pamiętać: Kupując ETN, nie nabywasz samego Ethereum, lecz notę dłużną emitenta, której wartość odzwierciedla cenę ETH. Oznacza to, że nie musisz zakładać portfela kryptowalutowego ani zarządzać kluczami prywatnymi.

Czym jest Ethereum ETC?

Ethereum ETC (Exchange-Traded Commodity) to rodzaj instrumentu finansowego zaprojektowanego w celu zapewnienia inwestorom bezpośredniej ekspozycji na Ethereum (ETH) w regulowanej i uproszczonej formie. W przeciwieństwie do ETN-ów, które są niezabezpieczonymi instrumentami dłużnymi, ETC są fizycznie zabezpieczone Ethereum, co oznacza, że faktycznie posiadają ETH jako aktywo bazowe.

Kluczowe cechy Ethereum ETC:

Fizyczne zabezpieczenie - dostawca ETC przechowuje rzeczywiste Ethereum w tzw. cold storage.

- dostawca ETC przechowuje rzeczywiste Ethereum w tzw. cold storage. Notowanie na tradycyjnych giełdach - ETC można kupować i sprzedawać jak akcje.

- ETC można kupować i sprzedawać jak akcje. Regulowana forma inwestycji - ekspozycja na Ethereum w ramach obowiązujących regulacji finansowych.

- ekspozycja na Ethereum w ramach obowiązujących regulacji finansowych. Brak konieczności posiadania portfela kryptowalutowego - inwestor nie musi zarządzać kluczami prywatnymi.

- inwestor nie musi zarządzać kluczami prywatnymi. Emitowane przez renomowane instytucje - przykładem jest Galaxy Digital.

Czym jest Galaxy Physical Ethereum?

Xtrackers Galaxy Physical Ethereum (XETH.DE) to Ethereum ETC emitowane przez Galaxy Digital - jedną z wiodących firm zarządzających aktywami cyfrowymi.

W pełni zabezpieczone fizycznym Ethereum, przechowywanym w instytucjonalnej infrastrukturze powierniczej.

Notowane na europejskich giełdach papierów wartościowych, takich jak Deutsche Börse XETRA.

Zapewnia ekspozycję na zmiany ceny Ethereum bez konieczności bezpośredniego posiadania kryptowaluty.

Regulowany instrument inwestycyjny, odpowiedni dla inwestorów poszukujących ekspozycji na kryptowaluty w tradycyjnej formie.

Dlaczego warto rozważyć Ethereum ETC?

Wygoda - brak potrzeby zarządzania portfelami kryptowalutowymi i ryzykiem bezpieczeństwa.

- brak potrzeby zarządzania portfelami kryptowalutowymi i ryzykiem bezpieczeństwa. Ochrona regulacyjna - ETC działają zgodnie z przepisami rynku finansowego.

- ETC działają zgodnie z przepisami rynku finansowego. Płynność - możliwość handlu na giełdzie w standardowych godzinach sesji.

- możliwość handlu na giełdzie w standardowych godzinach sesji. Instytucjonalna infrastruktura przechowywania - ograniczenie ryzyka związanego z atakami hakerskimi.

Ethereum ETC, takie jak Galaxy Physical Ethereum, oferują bezpieczny i regulowany sposób inwestowania w Ethereum bez konieczności obsługi kluczy prywatnych czy korzystania z giełd kryptowalut. Dla inwestorów preferujących podejście znane z rynków tradycyjnych, Ethereum ETC stanowią atrakcyjne rozwiązanie.

Zalety i wady inwestowania w krypto ETP

Zalety

Regulowana ekspozycja - ETP oferują bezpieczniejszy i zgodny z regulacjami sposób inwestowania w kryptowaluty.

- ETP oferują bezpieczniejszy i zgodny z regulacjami sposób inwestowania w kryptowaluty. Brak konieczności posiadania portfela - inwestorzy nie muszą zarządzać kluczami prywatnymi ani martwić się o bezpieczeństwo portfela kryptowalutowego.

- inwestorzy nie muszą zarządzać kluczami prywatnymi ani martwić się o bezpieczeństwo portfela kryptowalutowego. Notowanie na tradycyjnych giełdach - ETP można kupować i sprzedawać na giełdach papierów wartościowych, takich jak Nasdaq, co czyni je bardziej dostępnymi dla inwestorów rynku tradycyjnego.

- ETP można kupować i sprzedawać na giełdach papierów wartościowych, takich jak Nasdaq, co czyni je bardziej dostępnymi dla inwestorów rynku tradycyjnego. Płynność - wysoki wolumen obrotu na giełdach zapewnia łatwiejsze zawieranie transakcji w porównaniu z niektórymi platformami kryptowalutowymi.

- wysoki wolumen obrotu na giełdach zapewnia łatwiejsze zawieranie transakcji w porównaniu z niektórymi platformami kryptowalutowymi. Dywersyfikacja portfela - możliwość uzyskania ekspozycji na kryptowaluty bez bezpośredniego kontaktu z rynkiem kryptowalut może być postrzegana jako zaleta przez niektórych inwestorów

Wady

Ryzyko emitenta - w przeciwieństwie do bezpośredniego posiadania Ethereum lub innych kryptowalut, inwestorzy są uzależnieni od stabilności finansowej emitenta ETP.

- w przeciwieństwie do bezpośredniego posiadania Ethereum lub innych kryptowalut, inwestorzy są uzależnieni od stabilności finansowej emitenta ETP. Opłaty za zarządzanie - niektóre ETP pobierają roczne opłaty, które mogą istotnie obniżać długoterminowe stopy zwrotu lub pogłębiać straty.

- niektóre ETP pobierają roczne opłaty, które mogą istotnie obniżać długoterminowe stopy zwrotu lub pogłębiać straty. Brak bezpośredniej własności - posiadanie ETP nie daje dostępu do ekosystemu DeFi ani nagród ze stakingu Ethereum.

- posiadanie ETP nie daje dostępu do ekosystemu DeFi ani nagród ze stakingu Ethereum. Zmienność rynku - kryptowaluty są aktywami o wysokiej zmienności, a wahania ich cen bezpośrednio wpływają na wycenę ETP.

- kryptowaluty są aktywami o wysokiej zmienności, a wahania ich cen bezpośrednio wpływają na wycenę ETP. Niepewność regulacyjna - przyszłe zmiany regulacyjne mogą wpłynąć na dostępność oraz strukturę krypto ETP.

Inwestowanie w krypto ETP jest odpowiednie dla osób, które chcą uzyskać regulowaną ekspozycję na rynek kryptowalut bez złożoności związanej z bezpośrednim ich posiadaniem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto jednak dokładnie przeanalizować wiarygodność emitenta, poziom opłat oraz potencjalne zmiany regulacyjne.

Jak inwestować w Ethereum ETP?

Na rynku dostępne są trzy produkty giełdowe typu Exchange-Traded Products, oparte na Ethereum, określane jako ETN (Exchange-Traded Notes): VanEck Ethereum ETN (VETH.DE), Galaxy Physical Ethereum ETC o tickerze XETH.DE oraz popularny BlackRock iShares Bitcoin ETN (IB1T.DE).

Przykładowo, ETN XETH.DE charakteryzuje się strukturą opartą bezpośrednio na fizycznych aktywach Ethereum, odwzorowując cenę ETH. Opłata za zarządzanie, określana jako TER (Total Expense Ratio), wynosi w tym przypadku 0,35% rocznie, zgodnie z informacją podaną przez emitenta.

Dostępne są również inne ETP oferujące bardziej zdywersyfikowaną ekspozycję na rynek kryptowalut, w tym Ethereum, takie jak VanEck Crypto Leaders (VT0P.DE).

Ciekawostki

Ethereum zostało współzałożone w 2013 roku przez Vitalika Buterina jako zdecentralizowana platforma inteligentnych kontraktów.

W przeciwieństwie do Bitcoina, Ethereum umożliwia tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (dApps) oraz wykonywanie smart kontraktów bez udziału pośredników.

Ethereum 2.0 wprowadziło mechanizm stakingu, zmniejszając zużycie energii przez sieć o ponad 99%.

Duże instytucje finansowe, w tym BlackRock i Fidelity, badają możliwości oferowania Ethereum ETP swoim klientom jako regulowanej ekspozycji na kryptowaluty.

Ethereum stanowi fundament rynku NFT (Non-Fungible Tokens) oraz zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Podsumowanie

ETP umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na zmiany ceny Ethereum i innych kryptowalut bez konieczności bezpośredniego ich posiadania i problematycznego przechowywania. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na ETN, czy ETF, tego typu produkty finansowe otwierają drzwi do rynku kryptowalut dla inwestorów preferujących tradycyjne instrumenty finansowe.

Choć Ethereum pozostaje aktywem o wysokiej zmienności, inwestowanie za pośrednictwem ETP może pomóc w ograniczeniu ryzyk związanych z bezpośrednim posiadaniem kryptowalut. W miarę jak adopcja kryptowalut będzie się zwiększać, Ethereum ETP prawdopodobnie odegrają kluczową rolę w łączeniu świata tradycyjnych finansów z innowacją opartą na technologii blockchain.