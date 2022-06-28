Litecoin - jak inwestować w Litecoin?

Czas czytania: 10 minut(y)

Rynek kryptowalut w ostatniej dekadzie uległ zauważalnym zmianom. Jednak kryptowaluty takie jak Litecoin wciąż utrzymują swoją popularność. LTC nadal jest w stanie konkurować z znacznie młodszymi projektami.

Litecoin to kryptowaluta stworzona w 2011 roku przez byłego programistę Google, Charliego Lee. Od początku token ten był alternatywą dla raczkującego wówczas Bitcoina. Litecoin miał zdetronizować BTC i wyprzeć je z rynku. Litecoin zyskał popularność szczególnie w pierwszych cyklach wzrostu rynku kryptowalut i swojego czasu był trzecią, największą kryptowalutą na rynku. Litecoin, określany przez inwestorów mianem "cyfrowego srebra", wprowadził wiele elementów modyfikujących kod Bitcoina.

Litecoin nie zdołał odeprzeć rosnącej konkurencji ze strony nowych projektów kryptowalutowych i w ostatnich latach nie dotrzymywał im kroku. Jednak wysoka płynność handlu i ciągłe usprawnienia sieci nadal przyciągają inwestorów właśnie do LTC. W poniższym artykule dowiesz się, czym w ogóle jest Litecoin, jakie są jego zadania i zastosowania oraz jak zacząć handlować Litecoinem.

Co to jest Litecoin?

Litecoin jest jednym z pierwszych i najbardziej popularnych "altcoinów" - kryptowalut będących alternatywą dla Bitcoina. Litecoin został stworzony na podstawie zmodyfikowanego kodu Bitcoina. Podobnie jak Bitcoin, kryptowaluta ta powstaje w wyniku energochłonnego procesu zwanego "wydobyciem" i wykorzystuje metodę walidacji transakcji znaną pod nazwą "dowód pracy". Jest to technologia, która nadal budzi kontrowersje wśród ekologów ze względu na swoją energochłonność. Jednak twórcy Litecoina pomyśleli również o tym i wprowadzili skrypt, który zmniejsza zużycie energii przez sieć i zwiększa jej bezpieczeństwo.

Litecoin służy przede wszystkim do dokonywania płatności, bez konieczności korzystania z usług pośredników. Kryptowaluta ta od lat stanowi część portfela inwestycyjnego wielu uczestników rynku aktywów cyfrowych. Charles Lee, twórca LTC, zabezpieczył go specjalnym skryptem, który utrudnia w przeciwieństwie do sieci Bitcoin szyfrowanej za pomocą SHA - 256, utrudnia potencjalny atak hackerski.

Cechy Litecoin

Litecoin, mimo że powstał ponad 10 lat temu, nadal dysponuje interesującymi cechami oraz posiada liczne zastosowania. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

Maksymalna liczba (podaż) tokenów LTC została ustalona przez twórców na 84 miliony sztuk, a ostatni Litecoin ma zostać wydobyty w 2124 roku;

Maksymalna podaż Litecoina jest czterokrotnie większa niż Bitcoina, jednocześnie czas generowania bloku w sieci LTC jest czterokrotnie krótszy;

Górnicy (minerzy) otrzymują nagrodę za wydobycie nowego bloku w wysokości 12,5 LTC - nagroda ta zachęca górników do zatwierdzania transakcji;

Mining w sieci Litecoin wymaga większej mocy obliczeniowej niż w przypadku BTC;

Halving (proces, który zmniejsza nagrodę za blok o połowę) w sieci LTC ma miejsce dopiero po wydobyciu 840 mln LTC (cztery razy więcej niż w przypadku sieci Bitcoin). Ostatni halving Litecoina miał miejsce w 2019 r;

Sieć działa w oparciu o model proof of work (dowodu pracy) w celu zatwierdzania transakcji;

Blockchain Litecoin jest czterokrotnie szybszy niż Bitcoin, ponieważ kolejne bloki są weryfikowane co 2,5 minuty;

LTC był wykorzystywany jako środowisko testowe dla ulepszeń, które następnie wprowadzono w blockchainie Bitcoin;

Ewolucja Litecoina

Litecoin wprowadził szereg modyfikacji mających na celu ulepszenie swojego blockchaina:

SegWit

Zmiana o nazwie "Segregated Witness" (w skrócie SegWit) została zaprezentowana jako modyfikacja blockchainu Bitcoin już w 2015 roku. Miała ona zwiększyć skalowalność Bitcoina. Propozycja ta od początku wywoływała kontrowersje w społeczności entuzjastów Bitcoina.

Litecoin wprowadził tę modyfikację w 2017 roku. Sieć LTC była traktowana jako środowisko testowe dla Bitcoina ze względu na duże podobieństwo obu kryptowalut. Ze względu na sukces SegWit na łańcuchu LTC, został on również wprowadzony do sieci Bitcoin. Niektórzy górnicy i posiadacze BTC nie zaakceptowali jednak tego rozwiązania i stworzyli alternatywną kryptowalutę o nazwie Bitcoin Cash, która do tej pory dysponuje większym rozmiarem bloku w łańcuchu, ponieważ nie została poddana modyfikacji SegWit.

Lightning network

Lightning Netwoork stała się kolejnym środowiskiem testowym dla "króla kryptowalut". System ten wykorzystuje tzw. kanały mikropłatności w celu zwiększenia zdolności sieci blockchain do przetwarzania w liczbie transakcji. Litecoin, z powodzeniem wprowadzając tę modyfikację, udowodnił po raz kolejny, że sieć Bitcoin również można skalować i ulepszać. Lightning network może być również wykorzystywana w momentach dużego obciążenia sieci Bitcoin.

MimbleWimble

MimbleWimble to protokół zaprojektowany w celu ochrony prywatności. Umożliwia on przeprowadzanie poufnych transakcji poprzez ukrywanie informacji takich jak daty, kwoty, a także ich pochodzenie. Mimble ma również potencjał do usprawnienia blockchaina i zwiększenia jego przepustowości. Litecoin kontynuuje prace nad tym rozwiązaniem od dwóch lat. Świadczy to również o poziomie aktywności programistów Litecoina i ambicji jego twórców.

Przyszłe czynniki cenotwórcze Litecoin

Rozwój sieci Litecoin będzie zależał od jej praktycznego wykorzystania w przyszłości oraz od popytu na tę kryptowalutę. Poniżej przedstawiamy czynniki, które mogą wpłynąć na cenę Litecoina:

Globalna adopcja kryptowalut

Jednym z kluczowych czynników, które mogą wpłynąć na przyszłą cenę Litecoin, jest rosnąca popularność kryptowalut jako alternatywnego środka płatniczego. Litecoin jest walutą typu peer-to-peer, co oznacza, że można ją bez problemu przekazywać między sobą wykorzystując do tego unikalne, cyfrowe adresy. Popularność kryptowalut znacznie wzrosła w ostatnich latach, a największe banki inwestycyjne, takie jak Wells Fargo, porównują technologię blockchain do początków ery Internetu.

Cena Bitcoina

Bitcoin pozostaje największą i najbardziej popularną kryptowalutą na rynku, a jego cena pozostaje wskaźnikiem ogólnej kondycji rynku kryptowalut. Jeśli cena Bitcoina będzie nadal rosła w długim terminie, Litecoin również może na tym skorzystać. Jednak Bitcoin pozostaje zmiennym aktywem, a nastroje inwestorów mogą się pogorszyć. Gdy cena Bitcoina spada, przecenę obserwujemy na całym rynku. W przeszłości Bitcoin tracił nawet ponad 80% swojej ówczesnej wyceny. W przyszłości taki ruch jest prawdopodobny, ze względu na spekulacyjną naturę Bitcoina, a takie cykliczność rynku kryptowalut.

Stanowisko organów regulacyjnych

Przez wiele lat, najważniejsze publiczne instytucje finansowe mające wpływ na politykę monetarną, takie jak FED, wypowiadały się na temat rynku kryptowalut. Całkowita blokada technologii blockchain nie jest możliwa, jednak surowe karanie wykorzystania płatności kryptowalutowych z pewnością stanowiłoby przeszkodę dla rozwijającego się rynku. Jednocześnie, instytucje takie jak amerykańska Rezerwa Federalna pozytywnie odnoszą się do innowacyjnej technologii blockchain i jak dotąd nie wyraziły chęci jej zakazania. Jednak ceny kryptowalut są bardzo wrażliwe na decyzje polityczne, czego przykładem są Chiny, które zakazując wydobycia Bitcoina w 2021 r., przyczyniły się do dynamicznych spadków cen na rynku kryptowalut.

Sytuacja gospodarcza

Na gospodarkę i koniunkturę gospodarczą wpływa wiele czynników, nie tylko ekonomicznych, ale również geopolitycznych. Ryzykowne aktywa, takie jak kryptowaluty, mogą mieć trudności z utrzymaniem wysokich wycen w okresach spowolnienia gospodarczego i strachu panującego wśród inwestorów. Czynnikami, które mogą wpłynąć na spadek wycen, mogą być takie wydarzenia jak: konflikty zbrojne, stagflacja czy pogorszenie się koniunktury na rynkach światowych.

Wycena głównych indeksów

Rynek kryptowalut jest skorelowany z tradycyjnym rynkiem akcji, o czym przesądził napływ dużych funduszy inwestycyjnych i instytucji kupujących Bitcoina oraz inne aktywa cyfrowe. Na rosnącą korelację Bitcoina z amerykańskimi indeksami giełdowymi zwracał uwagę m.in. Vitalik Buterlin, twórca Ethereum. Szczególne znaczenie mają tu ruchy indeksu spółek technologicznych NASDAQ, który jest reprezentacją wyceny rynkowych innowacji.

Rozwój sieci Litecoin

Ważnym czynnikiem, który może zadecydować o tym, jak Litecoin poradzi sobie z rosnącą konkurencją na rynku, jest praca deweloperów i możliwość wprowadzania zmian w sieci. Co prawda w sieci Litecoin nie są przetwarzane smart kontrakty, ale wciąż istnieją rozwiązania, które mogą usprawnić ten blockchain. Modyfikacje sieci Bitcoina mogą również pośrednio wpłynąć na wzrost ceny Litecoina, jako poligonu doświadczalnego dla deweloperów próbujących "ulepszyć" technologię stojącą za najpopularniejszą z kryptowalut.

Jak zacząć trading na Litecoin?

Inwestowanie w Litecoin ma charakter spekulacyjny, i liczą się w nim jedynie ostatnie ruchy ceny. Trading na Litecoin można zacząć zawierając transakcję na CFD na Litecoin i wykorzystując dźwignię finansową. Kontrakt na różnicę kursową (Contract For Difference) jest rodzajem umowy finansowej, która wypłaca różnicę pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia transakcji, bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego.

Trading CFD na Litecoin jest skierowany do świadomych ryzyka traderów i spekulantów bardziej niż jakikolwiek inny instrument CFD, ponieważ wahania cen na rynku kryptowalut są ogromne nawet bez wykorzystania dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa daje szansę inwestorom na wysokie zyski, ale może również spowodować głębokie straty.

CFD na kryptowaluty w xStation dają inwestorom korzyści w postaci zerowych opłat i prowizji, niskiego spreadu oraz możliwości wykorzystania dźwigni finansowej. Jedynym kosztem są punkty swapowe, które są naliczane do wyniku otwartej pozycji każdego dnia po godzinie 00:00 w nocy.

Dzięki zastosowanej dźwigni finansowej, trading z pomocą CFD na Litecoin wymaga tylko pewnego procentu całej pozycji. Na przykład przy użyciu dźwigni 1:2 można otworzyć kontrakt o wartości 10 000 USD, wykorzystując do tego jedynie 5000 USD depozytu zabezpieczającego.

CFD na Litecoin daje Ci ekspozycję na aktualną cenę rynkową tej popularnej kryptowaluty bez konieczności zakładania specjalnego konta na giełdzie kryptowalut oraz bez skomplikowanych metod wpłacania środków.

Handel CFD na Litecoin daje również możliwość otwierania krótkich pozycji, które dają inwestorom zysk w momencie, gdy cena LTC spada. Pozwala to na wdrożenie wielu różnych strategii podczas sesji handlowych w zależności od aktualnej sytuacji na wykresie Litecoin. Na naszej platformie handlowej udostępniamy również wiele różnych wskaźników, takich jak RSI "Relative Strength Index", poziomy Fibonacciego i wiele innych. Wszystkie one mogą sprawić, że Twój trading będzie jeszcze bardziej efektywny.

Tradycyjnym sposobem kupna i inwestowania w Litecoin jest zakup kryptowaluty na giełdzie kryptowalut, ale rosnąca częstotliwość zorganizowanych ataków hakerskich i problemy z wypłatami nie zachęcają nowych inwestorów do otwierania kont na takich giełdach.

Notowania Litecoin

Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a ceny nawet najlepszych projektów mogą łatwo zmienić się o dziesiątki procent. Dlatego śledzenie aktualnych notowań jest tak ważne. Na xStation oferujemy notowania Litecoin w czasie rzeczywistym, umożliwiając aktywny handel o każdej porze dnia i nocy.

Godziny handlu Litecoin

Jakie są godziny handlu CFD na Litecoin? Ta informacja jest szczególnie ważna dla day traderów. Handel CFD na Litecoin jest dostępny przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z jedną przerwą techniczną w piątek, która trwa od 00:05 CET do 04:30 CET w nocy z piątku na sobotę. Cena spot jest statyczna, gdy rynek jest zamknięty. W pozostałych godzinach ceny podlegają ciągłym wahaniom.

Oczywiście, najlepszym momentem na handel CFD na Litecoin są okresy bardzo wysokiej płynności, kiedy zmienność rynku jest wyższa.

Kiedy na rynku jest duży obrót i zwiększa się wolumen handlu, zwiększa się również zmienność. Wpływ na to może mieć publikacja ważnych informacji o kryptowalutach, ogłoszenie nowych regulacji, informacje z prasy lub nawet spadek lub wzrost ceny Bitcoina.