Cardano - jak inwestować w Cardano?

Czas czytania: 14 minut(y)

Rynek kryptowalut obejmuje kilka tysięcy projektów, z których każdy twierdzi, że ma wiele zastosowań i wykorzystuje innowacyjną technologię. Jednak w rzeczywistości, spośród tysięcy kryptowalut, prawdopodobnie tylko niewielka ich część będzie w stanie znaleźć swoje miejsce na rynku w przyszłości. Jedną z kryptowalut, która zyskała największą popularność wśród inwestorów detalicznych i instytucji jest Cardano.

Podstawowym celem technologii blockchain jest ponowne zdefiniowanie pojęcia "zaufania", potencjalnie eliminując przy tym pośredników, których społeczeństwo kontroluje jedynie w ograniczonym zakresie. Cena kryptowalut to tylko spekulacyjny element rozwiązań technologicznych, które potencjalnie wyeliminują ogromną liczbę oszustw i błędów w systemie finansowym.

Deweloperzy Cardano są znani ze swojego profesjonalizmu i dbałości o szczegóły podczas prac nad blockchainem. Nazwa tokenu ADA w blockchainie Cardano jest hołdem dla Ady Lovelace, matematyczki, która żyła w XIX wieku i jest uważana za pierwszą kobietę programistkę w historii. Kryptowaluta Cardano, zgodnie z wizją jej twórcy Charlesa Hoskinsona, ma być najbardziej wyrafinowaną platformą na rynku, a za każdym z "kamieni milowych" w jej rozwoju stoją badania naukowe i miesiące testów.

Obecnie na blockchainie Cardano powstają zdecentralizowane aplikacje, projekty ze świata Metaverse, platformy play-to-earn czy rynek NFT (Non-Fungible Token). Twórcy dbają o to, aby kryptowaluta podążała za nowymi trendami, nie zaniedbując przy tym swoich technologicznych fundamentów. Pozwoliło to kryptowalucie Cardano dotrzeć do pierwszej dziesiątki największych projektów na rynku, gdzie znajduje się od lat.

Czy kryptowaluta rzeczywiście wyprzedzi Ethereum i pokona pod względem popularności? W poniższym artykule wyjaśnimy, jak działa Cardano i jakie zastosowania ma ten ambitny projekt. Postaramy się również odpowiedzieć, co wpływa na wycenę kursu Cardano i jak zacząć na nim handlować.

Czym jest Cardano?

Cardano to platforma blockchain trzeciej generacji, a jej twórcą jest programista Charles Hoskinson, który wraz z Vitalikiem Buterinem współtworzył jedną z najpopularniejszych obecnie kryptowalut - Ethereum. Twórcy rozstali się jednak, a Hoskinson postanowił stworzyć kryptowalutę według swojej wizji, bez wad i ograniczeń Ethereum, które jego zdaniem było od tej strony niedopracowane. W ten sposób, w 2015 roku Hoskinson rozpoczął prace nad platformą Cardano, a kryptowaluta trafiła na rynek w 2017 roku.

Cardano od początku należało do grupy kryptowalut znanych jako "zabójcy Ethereum", czyli projektów, które dzięki własnej przewadze technologicznej miały zdetronizować zyskujący na popularności token ETH. Twórcy Cardano wielokrotnie zaprzeczali takiej interpretacji projektu, sygnalizując, że rynek kryptowalut jest wystarczająco duży, aby Ethereum i Cardano mogły współistnieć i uzupełniać się nawzajem. Twórcy Cardano udowodnili już, że potrafią podejmować się rewolucji technologicznych i odnosić sukcesy. Ekologiczny model walidacji proof-of-stake został po raz pierwszy z powodzeniem zastosowany właśnie w blockchainie Cardano.

Cardano regularnie poddaje się dalszym modyfikacjom w ramach ewolucji swojego blockchaina, osiągając tzw. kamienie milowe poprzez wdrażanie kolejnych zaawansowanych ulepszeń blockchaina. Każdy kamień milowy nosi imię słynnego odkrywcy lub naukowca, a twórcy kryptowaluty chcą, aby technologia blockchain stała się częścią rewolucji społecznej i finansowej m.in. w krajach afrykańskich. Ambicje twórców Cardano są wysokie, docelowo, dzięki protokołowi Hydra obsługującym milion transakcji na minutę, Cardano ma stać się najszybszym blockchainem na rynku.

Zalety i przypadki wykorzystania Cardano

Kryptowaluta Cardano działa w oparciu o badania naukowe i wynikające z nich dowody, aby osiągnąć jak najszybszy postęp w rozwoju natywnego tokena ADA i technologii blockchain. Jednym z głównych celów platformy blockchain Cardano jest zapewnienie usług finansowych (zbliżonych do bankowości lub nawet ją wyprzedzających) nieubankowionym mieszkańcom Ziemi żyjącym w biednych i rozwijających się państwach. Główne cechy platformy Cardano to:

Ograniczona podaż

Podaż Cardano jest ograniczona (podobnie jak w przypadku blockchainu Bitcoin) co oznacza, że nadejdzie czas, kiedy nie będą już tworzone nowe tokeny ADA. Całkowita liczba tokenów będzie wynosić około 45 miliardów, a w momencie tworzenia tego artykułu w obiegu znajduje się prawie 35 miliardów tokenów.

Przyjazny dla środowiska model zatwierdzania transakcji "proof of stake"

Cardano działa w oparciu o sprawdzony model konsensusu proof-of-stake o nazwie Ouroboros, którego wdrożenie poprzedziły zaawansowane badania naukowe. Dzięki niemu, Cardano zużywa rocznie tyle energii elektrycznej, ile osiedle 300 amerykańskich gospodarstw domowych, podczas gdy zużycie energii elektrycznej przez Bitcoina jest porównywalne z z tym pochłanianym przez Argentynę, a Ethereum - z takimi krajami jak Szwajcaria.

Szybkość przetwarzania transakcji

Sieć Cardano w momencie tworzenia tego artykułu jest w stanie przetwarzać 250 transakcji na sekundę, ale liczba ta ma wzrosnąć do miliona dzięki pracy programistów na kolejnych etapach rozwoju. Dla porównania, Ethereum przetwarza obecnie 15 transakcji na sekundę, a Bitcoin zaledwie około pięciu.

Niskie koszty transakcji

Opłaty w systemie Cardano zależą od wielkości transakcji i kosztu ADA za bajt. W momencie tworzenia tego artykułu, średnie koszty wynoszą 0,16 ADA za transakcję, czyli w przybliżeniu 0,10 USD.

Zdecentralizowana kontrola i rozwój

Model zdecentralizowanych nadzorców prowadzony jest przez Fundację Cardano, IOHK i EMURGO. Fundacja Cardano ma na celu podnoszenie rangi projektu na arenie międzynarodowej, rozwija jego możliwości zastosowania poprzez marketing i transfer wiedzy oraz angażuje się we współpracę z organami regulacyjnymi i uniwersytetami. IOHK jest zaangażowane w projekty dotyczące technologii i oprogramowania, które tworzą system Cardano. Firma promuje również edukację na temat technologii blockchain, prowadząc działania edukacyjne m.in. w Afryce, współpracując z organami regulacyjnymi czy instytucjami akademickimi. Dzięki temu korzysta z najnowszych badań naukowych, które stara się wdrażać w swoim blockchainie. Z kolei EMURGO to globalny, komercyjny podmiot, którego celem jest szerzenie adopcji Cardano w środowiskach biznesowych m.in. poprzez integrację firm.

Decentralizacja i dostęp do setek zdecentralizowanych "dApps"

W momencie tworzenia tego artykułu, istnieje kilkaset zdecentralizowanych aplikacji zbudowanych na Cardano, które umożliwiają korzystanie ze zdecentralizowanych giełd DEX, operacji finansowych, a nawet pożyczek wewnątrz sieci blockchain.

Inteligentne kontrakty i nowe trendy

Dzięki językowi programowania Plutus, na blockchainie Cardano możliwe jest budowanie tzw. smart kontraktów, czyli zaawansowanych procesów finansowych, które upraszczają i eliminują ryzyko oraz ograniczenia związane z transakcjami bankowymi lub gotówkowymi. Korzystanie z inteligentnych kontraktów online jest możliwe od jesieni 2021 r., ale Cardano rozwija także platformy play-to-earn dla graczy, takie jak Cardano Warriors i Dracards. W ramach trendu Metaverse, Cardano udostępniło również grę o nazwie Pavia, która pozwala na budowanie cyfrowej tożsamości i tworzenie własnego wirtualnego awatara, czyli cyfrowego odpowiednika postaci.

Fazy projektu Cardano

Projekt Cardano składa się z pięciu faz, których celem jest przekształcenie sieci w kompletną, zdecentralizowaną platformę wykorzystującą wieloparametrowe ledgery i smart kontrakty. Nazwy wszystkich faz pochodzą od znanych postaci historycznych. W trakcie tworzenia tego artykułu, Cardano znajduje się tuż w erze Gauguina (wdrażanie "inteligentnych kontraktów"):

Stworzenie (era Byrona)

Decentralizacja (era Shelley’a)

Inteligentne kontrakty (era Gaugina)

Skalowanie (era Basho)

Zarządzanie (era Woltera)

Przypadki użycia kryptowaluty Cardano

Kryptowaluta Cardano ma wiele zastosowań, a na niektóre wciąż czekamy. Cardano dowiodło już swojej skuteczności dzięki projektom realizowanym w Afryce, gdzie kryptowaluta ta pomogła m.in. branży edukacyjnej. Rozwiązanie budowane przy użyciu Cardano, nazwane Atala PRISM, stworzy krajowe systemy rejestrowania osiągnięć, będzie monitorować wyniki szkół i stymulować rozwój edukacji. Charles Hoskinson twierdzi, że w 2022 roku Cardano zwiększy swoje zaangażowanie w Afryce, udostępniając mieszkańcom kontynentu zaawansowane produkty finansowe, takie jak pożyczki online. Pozostałe przypadki wykorzystania Cardano to m.in.:

Automatyzacja transakcji finansowych poprzez smart kontrakty bez tzw. ryzyka czynnika ludzkiego;

Usprawnienie procesu wymiany towarów i handlu w krajach słabo rozwiniętych;

Zarządzanie profilami tożsamości cyfrowej, usprawniając tym samym proces identyfikacji;

Weryfikacja i uproszczenie procesów gromadzenia danych z wielu źródeł;

Kontrola procesu produkcji i możliwość łatwej identyfikacji produktów, weryfikacja pochodzenia i oryginalności produktu, usprawnienie funkcjonowania łańcuchów dostaw;

Zwalczanie różnych rodzajów fałszerstw i oszustw;

Platformy typu "play-to-earn" umożliwiające zarabianie online poprzez wymianę wirtualnych towarów lub usług;

Cyfrowa tożsamość i możliwość tworzenia awatarów w Metaverse i na wirtualnych rynkach NFT (wirtualne działki, dzieła sztuki itp.).

Przyszłe czynniki cenotwórcze Cardano

Cardano do tej pory znane było ze swojej stabilności, a niektórzy inwestorzy zarzucali twórcom powolną ewolucję blockchainu. Inwestorzy są przecież zainteresowani przede wszystkim wzrostem ceny tokenów. Jeśli za zaawansowaną technologią i ambicjami twórców nie pójdzie cena kryptowaluty - projekt może mieć problemy.

Oczywiście, zaletą są tu lewarowane instrumenty finansowe CFD, które umożliwiają także zajmowanie pozycji i osiąganie zysków na spadkach cen. Przyjrzyjmy się jednak temu, co może potencjalnie wpłynąć na ruchy cenowe Cardano.

Rajd ceny Bitcoina

Bitcoin od dawna traktowany jest jako wskaźnik kondycji rynku kryptowalut, a wzrost jego ceny zazwyczaj poprawia nastroje na całym rynku kryptowalut. Ponieważ kryptowaluta ta jest czasami postrzegana jako "cyfrowe złoto", nastroje wielu inwestorów zmieniły się i spektakularne spadki Bitcoina o nawet ponad 90% są obecnie mało prawdopodobne. Ponadto, instytucje takie jak KPMG czy Wells Fargo zezwalają na inwestowanie w kryptowaluty i są pozytywnie nastawione do technologii blockchain.

Popyt instytucjonalny

Wiele kryptowalut czeka na pojawienie się "dużych inwestorów", co zwykle oznacza zainteresowanie ze strony instytucji finansowych. Jednak aby takie instytucje zainteresowały się danym projektem, musi on mieć solidne podstawy i zazwyczaj udowodnić swoją pozycję poprzez wyniki rynkowe.

Ewolucja technologii blockchain

Rozwój technologii jest obecnie wspierany przez wiele spośród największych firm technologicznych na świecie, takich jak Nvidia czy Intel. W kontekście pozytywnego sentymentu ze strony gigantów, adopcja technologii blockchain może nastąpić szybciej niż oczekuje tego rynek. Jednocześnie spekuluje się o spektakularnych wzrostach cen projektów kryptowalutowych w obliczu takiego rozwoju sytuacji.

Rosnący trend Metaverse i NFT

16% Amerykanów twierdzi, że kiedykolwiek miało do czynienia z kryptowalutami, handlując nimi, inwestując w nie lub korzystając z osiągnięć technologicznych branży. Jednocześnie, prawie 3% Amerykanów posiada tokeny NFT. Są to trendy szczególnie popularne wśród młodych ludzi, więc możliwie spektakularne efekty ich przyjęcia w branży będą prawdopodobnie widoczne dopiero za wiele lat, choć obecnie jesteśmy świadkami bardzo szybkich zmian w technologii blockchain.

Przyjęcie smart kontraktów

Technologia smart kontraktów ma potencjał, aby przekształcić cały rynek finansowy, a wolumen transakcji tymi kontraktami stale rośnie. Cardano może odegrać rolę w tym trendzie. Jako dobrze znany i powszechnie uznany blockchain oferujący smart kontrakty może przyciągnąć wiele instytucji i klientów zainteresowanych tą formą wymiany dóbr. To z kolei przekłada się na zakup większej ilości Cardano i wzrost popytu na tę kryptowalutę.

Adopcja Cardano w Afryce

Kraje trzeciego świata mogą odegrać szczególną rolę, jeśli chodzi o Cardano, powodując wzrost popytu na tę kryptowalutę (której ilość jest przecież ograniczona). Jednocześnie, Afryka ma obecnie najmłodszą populację ze wszystkich kontynentów, która wykazuje zainteresowanie nowymi technologiami i zmianą stylu życia.

Wygrać z konkurencją kryptowalutową

Konkurencja na rynku kryptowalut jest spora, ale Charles Hoskinson jest przekonany o sukcesie Cardano, który ma polegać na fundamentalnej pracy programistów i powolnym rozwoju, opartym na badaniach naukowych. Jeśli branża blockchain będzie się rozwijać, jest prawdopodobne, że jedna z kryptowalut zdominuje rynek lub zdobędzie znaczący jego udział. Możliwa jest również "detronizacja" obecnego króla kryptowalut, Bitcoina, który służy głównie jako magazyn wartości, ponieważ jego funkcje technologiczne są niekonkurencyjne w stosunku do nowych projektów. Jeśli wszystko, co twórcy Cardano mówią o swoim projekcie, okaże się prawdą, możliwe jest, że konkurencja rzeczywiście ugnie się pod naporem tokenów ADA.

Ryzyko

Istnieje oczywiście wiele czynników ryzyka dla projektu:

Rosnąca konkurencja (Ethereum, Luna, Solana itd.)

Zaostrzające się przepisy dotyczące kryptowalut

Spadek aktywności w blockchainie Cardano

Spadek ceny Bitcoina.

Warto pamiętać, że rynek kryptowalut wciąż pozostaje pod silnym wpływem ogólnych nastrojów inwestorów i kondycji gospodarki. Jeśli inwestorzy odczuwają strach, mogą być niechętni do angażowania kapitału w rynek kryptowalut, co znajduje odzwierciedlenie w spadających cenach. Bitcoin wciąż pozostaje największą kryptowalutą na rynku, a gdy cena Bitcoina spada, cały rynek kryptowalut odczuwa to jeszcze bardziej.

Jak zacząć trading Cardano?

Platforma xStation pozwala na handel CFD na Cardano.

Handel Cardano jest wysoce spekulacyjny i liczą się w nim przede wszystkich ruchy ceny. Możesz zacząć handlować kryptowalutami zawierając transakcje za pomocą kontraktu CFD na Cardano i wykorzystując dźwignię finansową. CFD (Contract For Difference) to rodzaj umowy, która wypłaca różnice pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia transakcji bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego.

Handel Cardano jest skierowany do świadomych ryzyka traderów i spekulantów bardziej niż jakikolwiek inny instrument CFD, ponieważ wahania cen na rynku kryptowalut są ogromne nawet bez dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa daje inwestorom inwestorom szansę na wysokie zyski, ale może również spowodować głębokie straty.

CFD na kryptowaluty w xStation dają korzyści w postaci zerowych opłat i prowizji, niskiego spreadu oraz możliwości wykorzystania dźwigni finansowej. Jedynym kosztem są punkty swapowe, które są naliczane do wyniku otwartej pozycji każdego dnia po godzinie 00:00 w nocy.

Dzięki dźwigni finansowej, handel CFD na Cardano wymaga tylko pewnego procentu całej pozycji. Na przykład przy użyciu dźwigni 1:2 masz możliwość otwarcia kontraktu na 10 000 USD przy użyciu tylko 5000 USD depozytu zabezpieczającego.

CFD na Cardano daje Ci ekspozycję na aktualną cenę rynkową największej kryptowaluty bez potrzeby tworzenia specjalnego konta na giełdzie kryptowalut i bez skomplikowanych metod deponowania środków.

Handel CFD na Cardano daje również możliwość otwierania krótkich pozycji, dzięki którym inwestorzy zarabiają pieniądze, gdy cena kryptowaluty spada. Pozwala to na wdrożenie wielu różnych strategii podczas sesji handlowych w zależności od bieżącej ceny Cardano. Oferujemy również wiele różnych wskaźników analizy technicznej na naszej platformie handlowej, takich jak RSI "Relative Strength Index", poziomy Fibonacciego i wiele innych. Wszystkie one mogą sprawić, że Twój handel będzie jeszcze bardziej efektywny.

Tradycyjnym sposobem kupna i inwestycji w Cardano jest zakup kryptowaluty na giełdach kryptowalut, ale rosnąca częstotliwość zorganizowanych ataków hakerskich i problemy z wypłatami nie zachęcają nowych inwestorów do otwierania kont na giełdach kryptowalut.

Notowania Cardano

Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a ceny nawet najbardziej popularnych projektów mogą łatwo zmienić się o dziesiątki procent. Dlatego śledzenie aktualnych notowań jest tak ważne. Na xStation oferujemy notowania Cardano w czasie rzeczywistym, umożliwiając aktywny handel o każdej porze dnia i nocy.

Godziny handlu Cardano

Jakie są dostępne godziny handlu Cardano? Ta informacja jest szczególnie ważna dla daytraderów. Handel CFD na Cardano (ADA) jest możliwy 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z jedną przerwą techniczną, która zaczyna się od 00:05 CET do 04:30 CET w nocy z piątku na sobotę. Cena spot jest statyczna, gdy rynek jest zamknięty. W pozostałych godzinach ceny podlegają ciągłym wahaniom.

Oczywiście, najlepszym momentem na handel kryptowalutą Cardano są okresy bardzo wysokiej płynności, kiedy zmienność rynku jest wyższa. Kiedy na rynku jest duży obrót i zwiększa się wolumen transakcji, zwiększa się również zmienność. Wpływ na to może mieć publikacja ważnych wiadomości o kryptowalutach, regulacje, doniesienia prasowe lub nawet spadek lub wzrost ceny Bitcoina.