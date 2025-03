Czas czytania: 2 minut(y)

W tym artykule wyjaśniamy pojęcie stopy dywidendy.

Co to jest stopa dywidendy?

Stopa dywidendy jest miarą produktywności Twoich inwestycji i wskazuje na to, jak dużo środków możesz zarobić w relacji do tego, jak dużo pieniędzy zainwestowałeś w dane akcje. Jest ona kalkulowana poprzez dzielenie rocznych dywidend przez aktualną cenę akcji i prezentowana jest w ujęciu procentowym.

Czy to oznacza, że powinieneś zainwestować w akcje spółki, która ma najwyższą stopę dywidendy? Nie koniecznie, ponieważ zyski, które generujesz nie tylko są związane z dywidendą, ale również ze wzrostem wartości spółki na rynku. Co więcej, jeżeli spółka wypłaca najwyższe dywidendy, nie reinwestuje ich we wzrost i rozwój.

Stopa dywidendy - przykład

W XTB rozumiemy, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych nie zawsze jest proste, dlatego też stworzyliśmy skaner rynku, który pomaga ocenić wskaźniki takie jak stopa dywidendy, procentowa zmiana instrumentu, ROE i wiele innych.

Powyższa analiza bazuje na znalezieniu spółki z najwyższą stopą dywidendy. Jak widzisz UnipolSai Spama najwyższą stopę dywidendy 10.07%. Z drugiej strony jeżeli porównamy stopę dywidendy ze spółką 3M oraz procentową zmianą zauważymy, że spółka straciła na wartości ponad 27%. Z jednej strony inwestując w tę spółkę otrzymasz najwyższą możliwą stopę dywidendy, ale z drugiej strony możesz stracić na zmianie spadku ceny tej spółki.

Alternatywnie, jeżeli weźmiemy za przykład spółkę ze Stanów Zjednoczonych - Communication Sales & Leasing Inc. wtedy zobaczysz, że stopa dywidendy wynosi 7.92%, ale spółka również urosła w przeciągu ostatnich 3 miesięcy o 30%, co czyni ją potencjalnie atrakcyjną do zainwestowania.

Jak widzisz, market screener może pomóc Ci ocenić różne spółki i wybrać taką, która ma największy potencjał.