Trading i inwestowanie - słownik pojęć, które musisz znać

Czas czytania: 7 minut(y)

Świat tradingu i inwestowania może wydawać się skomplikowany, szczególnie dla początkujących. Zrozumienie najczęściej używanych pojęć to pierwszy krok do podejmowania świadomych decyzji finansowych. Sprawdź ten słownik najważniejszych terminów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć rynki finansowe i poczuć się pewniej jako inwestor.

W świecie tradingu i inwestowania znajomość specjalistycznego słownictwa jest kluczowa do zrozumienia, w jaki sposób działają rynki finansowe i jakie czynniki wpływają na decyzje inwestorów. Terminologia używana przez traderów może początkowo brzmieć obco, ale jej opanowanie jest kluczem do skutecznego poruszania się po giełdzie, rynku walutowym (forex) czy rynku kryptowalut.

Ten przewodnik został przygotowany po to, aby pomóc Ci poznać i zrozumieć najważniejsze pojęcia związane z tradingiem, które regularnie pojawiają się w analizach, raportach i codziennych rozmowach inwestorów. Dzięki niemu szybciej oswoisz się z językiem inwestorów i zyskasz solidne podstawy do dalszej nauki i rozwoju własnych strategii inwestycyjnych.

Najważniejsze wnioski

Trading i inwestowanie opierają się na terminologii, którą warto znać, aby podejmować bardziej świadome decyzje finansowe.

opierają się na terminologii, którą warto znać, aby podejmować bardziej świadome decyzje finansowe. Znajomość pojęć takich jak spread, dźwignia finansowa, zlecenie stop-loss czy wolumen pozwala lepiej zrozumieć strategie rynkowe oraz lepiej ocenić ryzyko inwestycyjne.

takich jak spread, dźwignia finansowa, zlecenie stop-loss czy wolumen pozwala lepiej zrozumieć strategie rynkowe oraz lepiej ocenić ryzyko inwestycyjne. Ten słownik pojęć tradingowych zawiera wyjaśnienia najważniejszych terminów używanych na rynkach akcji, walut, surowców i kryptowalut.

zawiera wyjaśnienia najważniejszych terminów używanych na rynkach akcji, walut, surowców i kryptowalut. Zrozumienie terminologii to pierwszy krok do rozwinięcia umiejętności analizy technicznej, zarządzania kapitałem i budowania skutecznej strategii inwestycyjnej.

Co to jest trading?

Żródło: Adobe Stock Photos

Trading polega na kupnie i sprzedaży instrumentów finansowych przez inwestorów. Instrumenty te obejmują papiery wartościowe, takie jak akcje stanowiące część kapitału spółki lub fundusze ETF, a także obligacje, waluty, surowce, kryptowaluty czy lewarowane instrumenty pochodne takie jak kontrakty CFD, kontrakty terminowe lub opcje.

Trading jest też jednym z tematów nauczanych na uczelniach biznesowych. Uczy się tam m.in. analizy technicznej, zarządzania ryzykiem i mechanizmów działania rynków. Istnieje wiele stylów tradingu - od krótkoterminowego day tradingu, po długoterminowe inwestowanie pozycyjne. Obecnie, coraz więcej osób inwestuje online, korzystając przy tym z nowoczesnych aplikacji inwestycyjnych, które pozwalają spekulować na zmianach cen i obserwować rynki w czasie rzeczywistym.

Kluczowe pojęcia związane z tradingiem

Źródło: Adobe Stock Photos

Zrozumienie słownictwa związanego z tradingiem jest niezbędne do skutecznego poruszania się po rynkach finansowych. Poniżej znajduje się subiektywna lista najważniejszych terminów, które każdy inwestor powinien znać, wyjaśnionych w zwięzły sposób, aby ułatwić ich szybkie przyswojenie.

1. Bid oraz Ask

Bid (oferta kupna) to najwyższa cena, jaką nabywca jest skłonny zapłacić za dane aktywo.

to najwyższa cena, jaką nabywca jest skłonny zapłacić za dane aktywo. Ask (oferta sprzedaży) to najniższa cena danego aktywa, jaką skłonny jest zaakceptować sprzedający.

2. Spread

Spread to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży.

to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży. Stanowi on koszt transakcji i często jest mniejszy na rynkach o wysokiej płynności.

3. Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa pozwala inwestorom kontrolować większe pozycje przy mniejszym kapitale.

pozwala inwestorom kontrolować większe pozycje przy mniejszym kapitale. Zwiększa ona zarówno potencjalne zyski, jak i straty.

4. Depozyt zabezpieczający (Margin)

Depozyt zabezpieczający to zabezpieczenie wymagane do otwarcia pozycji lewarowanej.

to zabezpieczenie wymagane do otwarcia pozycji lewarowanej. Gwarantuje on, że inwestorzy dysponują wystarczającymi środkami na pokrycie potencjalnych strat.

5. Długa pozycja

Długa pozycja polega na zakupie aktywów w oczekiwaniu na wzrost ich ceny.

polega na zakupie aktywów w oczekiwaniu na wzrost ich ceny. Jest to najpopularniejsza strategia handlowa stosowana w trakcie rynku byka.

6. Krótka pozycja

Krótka pozycja polega na sprzedaży aktywów, których nie posiadasz, w celu odkupienia ich po niższej cenie.

polega na sprzedaży aktywów, których nie posiadasz, w celu odkupienia ich po niższej cenie. Może to być najczęściej stosowana strategia w trakcie rynku niedźwiedzia.

7. Stop-Loss

Zlecenie stop-loss automatycznie zamyka transakcję, gdy cena osiągnie ustalony poziom, aby ograniczyć straty.

automatycznie zamyka transakcję, gdy cena osiągnie ustalony poziom, aby ograniczyć straty. Jest to kluczowe narzędzie zarządzania ryzykiem.

8. Take-Profit

Zlecenie take-profit zabezpiecza zyski poprzez zamknięcie transakcji, gdy cena osiągnie docelowy poziom.

Gwarantuje to realizację zysków po korzystnych cenach.

9. Pips

Pips to najmniejsza zmiana ceny w handlu na rynku Forex.

to najmniejsza zmiana ceny w handlu na rynku Forex. Są one powszechnie stosowane do pomiaru zmian cen i zysków.

10. Lot

Lot odnosi się do wolumenu aktywów będących przedmiotem transakcji.

odnosi się do wolumenu aktywów będących przedmiotem transakcji. Na rynku Forex standardowa wielkość lota wynosi 100 000 jednostek waluty.

11. Rynek byka

Rynek byka charakteryzuje się rosnącymi cenami aktywów i silnym zaufaniem inwestorów.

charakteryzuje się rosnącymi cenami aktywów i silnym zaufaniem inwestorów. Często jest napędzany wzrostem gospodarczym i optymizmem inwestorów wobec przyszłości.

12. Rynek niedźwiedzia

Rynek niedźwiedzia ma miejsce, gdy ceny aktywów znacznie spadają w czasie.

ma miejsce, gdy ceny aktywów znacznie spadają w czasie. Często wiąże się to z pogorszeniem koniunktury gospodarczej i pesymizmem uczestników rynku.

13. Wsparcie i opór

Wsparcie to poziom cenowy, przy którym aktywa mogą przestać spadać.

to poziom cenowy, przy którym aktywa mogą przestać spadać. Opór to poziom cenowy, przy którym aktywa mogą przestać rosnąć.

14. Zmienność

Zmienność mierzy tempo wahań ceny aktywów.

mierzy tempo wahań ceny aktywów. Wysoka zmienność wskazuje na znaczne wahania cen, natomiast niska zmienność sugeruje niewielkie zmiany cen.

15. Płynność

Płynność odnosi się do tego, jak łatwo można kupić lub sprzedać aktywa bez wpływu na ich cenę.

odnosi się do tego, jak łatwo można kupić lub sprzedać aktywa bez wpływu na ich cenę. Rynki o wysokiej płynności, takie jak rynek walutowy, charakteryzują się wąskimi spreadami i szybką realizacją zleceń.

16. Stosunek zysku do ryzyka

Wskaźnik ten porównuje potencjalne ryzyko transakcji z oczekiwanym zyskiem.

Typowym celem jest stosunek 1:2, czyli zaryzykowanie utraty 1 PLN w celu uzyskania potencjalnego zysku w wysokości 2 PLN.

17. Analiza techniczna

Analiza techniczna polega na badaniu wykresów i wzorców w celu przewidywania przyszłych zmian cen.

polega na badaniu wykresów i wzorców w celu przewidywania przyszłych zmian cen. Opiera się na narzędziach takich jak średnie kroczące i wskaźnik RSI.

18. Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna polega na badaniu danych ekonomicznych, sprawozdań finansowych i wiadomości w celu oceny wartości wewnętrznej aktywów.

polega na badaniu danych ekonomicznych, sprawozdań finansowych i wiadomości w celu oceny wartości wewnętrznej aktywów. Jest ona powszechnie stosowana w przypadku inwestycji długoterminowych.

19. Broker

Broker to pośrednik, który ułatwia handel między kupującymi a sprzedającymi.

to pośrednik, który ułatwia handel między kupującymi a sprzedającymi. Zapewnia platformy i narzędzia do realizacji transakcji.

20. Dywersyfikacja

Dywersyfikacja polega na rozłożeniu inwestycji na wiele aktywów w celu zmniejszenia ryzyka.

polega na rozłożeniu inwestycji na wiele aktywów w celu zmniejszenia ryzyka. Jest to kluczowa strategia zarządzania niepewnością rynkową.

22. Margin Call

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wysuwane przez brokera w momencie, gdy kapitał własny na koncie inwestora spadnie poniżej wymaganego poziomu depozytu zabezpieczającego.

23. CFD (kontrakt na różnicę kursową)

CFD to pochodny instrument finansowy z dźwignią finansową, pozwalający inwestorom spekulować na zmianach cen bez konieczności posiadania aktywów bazowych.

24. Rolowanie

Rolowanie to proces przedłużenia pozycji handlowej do następnego dnia handlowego, często wiążący się z opłatami.

25. Wolumen obrotu

Wolumen obrotu to łączna liczba akcji, kontraktów lub jednostek sprzedanych na rynku w określonym okresie.

26. Luka wzrostowa/spadkowa

Luka cenowa w górę (wzrostowa) lub w dół (spadkowa) na wykresie, wskazuje na silny impuls w jednym z kierunków.

27. Trend krótkoterminowy

Trend krótkoterminowy to trend rynkowy trwający od kilku dni do kilku tygodni.

28. Trend średnioterminowy

Trend średnioterminowy to trend rynkowy trwający od kilku tygodni do kilku miesięcy.

29. Trend długoterminowy

Trend długoterminowy to trwały trend rynkowy trwający od kilku miesięcy do kilku lat.

30. Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe to statystyczna miara zmienności cen pokazująca, o ile ceny odbiegają od średniej.

31. Średnie kroczące

Średnie kroczące to wskaźnik podążający za trendem, który wygładza dane dotyczące cen w określonym okresie w celu identyfikacji trendów.

32. Zniesienia Fibonacciego

Zniesienia Fibonacciego to poziome linie wskazujące potencjalne poziomy wsparcia lub oporu w oparciu o współczynniki Fibonacciego.

Podsumowanie

Opanowanie słownictwa związanego z handlem stanowi podstawę sukcesu na rynkach finansowych. Zrozumienie podstawowych terminów, takich jak „bid i ask”, oraz zaawansowanych pojęć, takich jak „dźwignia finansowa” i „stosunek ryzyka do zysku”, pozwala inwestorom poruszać się po rynkach, skutecznie komunikować się i podejmować świadome decyzje, co ma ogromne znaczenie w świecie inwestycji.

Niniejszy przewodnik zawiera jasne i zwięzłe objaśnienia kluczowych terminów związanych z handlem, dzięki czemu jest przystępny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu języka wykorzystywanego przez inwestorów można podchodzić do rynków z pewnością siebie i jasnością, przekształcając wiedzę w działanie. Należy jednak pamiętać, że rynki są niezwykle ryzykowne i niestabilne. Inwestowanie może prowadzić nie tylko do zysków kapitałowych, ale także do znacznych strat.