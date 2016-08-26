czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Co to jest pozycja krótka?

Tematy powiązane:
Słownik
Czas czytania: 1 minut(y)
W tym artykule tłumaczymy co oznacza zajęcie krótkiej pozycji.

Spis treści

Sprawdź nasze webinary

Zobacz jakie kursy i spotkania są dostępne w XTB.

Sprawdź

Jeśli uważasz, że wybrany instrument finansowy straci na wartości, to należy zająć pozycję krotką na tym instrumencie czyli, innymi słowami sprzedać dany instrument finansowy. Słowo krótki w pozycji krótkiej nie ma nic wspólnego z ilością czasu przez jaką planujesz utrzymywać daną pozycję na rynku zanim zostanie zamknięta.

Co to jest pozycja krótka?

Jeśli handlujesz akcjami i nie są to akcje CFD, to zajęcie krótkiej pozycji wiąże się również z wypożyczonymi akcjami przez brokera. Te akcję są własnością brokera i pożyczone są od klientów lub brokerów partnerskich. Ogólnie krótka sprzedaż może być zdefiniowana jako sprzedaż instrumentu finansowego, który nie jest obecnie w posiadaniu inwestora.

Podsumowując

  • Zajęcie krótkiej pozycji na rynku oznacza, że sprzedajesz pewne aktywa rynkowe, oczekując że instrument finansowy będzie tracił na wartości

  • Odwrotnością pozycji krótkiej jest pozycja długa.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak otwierać długie lub krótkie pozycje na platformie xStation, to możesz znaleźć wszystkie szczegóły tutaj.

Uzyskaj dostęp do platformy w ciągu kilku chwil

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Otwórz konto

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Powiązane artykuły

1 minut
Procentowa zmiana (3M, 6M, 12M) wyjaśnienie

Czytaj dalej
2 minut
Co to jest dźwignia finansowa?

Czytaj dalej
2 minut
Jak wykorzystać raport NFP?

Czytaj dalej

Wybierz obszar, który Cię interesuje

Forex Surowce Indeksy Analiza techniczna Kryptowaluty Akcje Analiza fundamentalna CFD ETF Platforma Słownik Poradnik Usługi XTB Zostań Traderem Tech Blog

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację