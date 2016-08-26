Czas czytania: 1 minut(y)

W tym artykule tłumaczymy co oznacza zajęcie krótkiej pozycji.

Jeśli uważasz, że wybrany instrument finansowy straci na wartości, to należy zająć pozycję krotką na tym instrumencie czyli, innymi słowami sprzedać dany instrument finansowy. Słowo krótki w pozycji krótkiej nie ma nic wspólnego z ilością czasu przez jaką planujesz utrzymywać daną pozycję na rynku zanim zostanie zamknięta.

Co to jest pozycja krótka?

Jeśli handlujesz akcjami i nie są to akcje CFD, to zajęcie krótkiej pozycji wiąże się również z wypożyczonymi akcjami przez brokera. Te akcję są własnością brokera i pożyczone są od klientów lub brokerów partnerskich. Ogólnie krótka sprzedaż może być zdefiniowana jako sprzedaż instrumentu finansowego, który nie jest obecnie w posiadaniu inwestora.

Podsumowując

Zajęcie krótkiej pozycji na rynku oznacza, że sprzedajesz pewne aktywa rynkowe, oczekując że instrument finansowy będzie tracił na wartości

Odwrotnością pozycji krótkiej jest pozycja długa.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak otwierać długie lub krótkie pozycje na platformie xStation, to możesz znaleźć wszystkie szczegóły tutaj.