Jakie są ryzyka i korzyści związane z handlem ETF CFD?

Handel funduszami ETF przy użyciu CFD oferuje inwestorom elastyczność i dostęp do szerokiego zakresu światowych rynków oraz klas aktywów. Handlując ETF CFD, traderzy mogą spekulować na ruchach ceny, otwierając długie pozycje (kupno), aby zyskać na wzrostach cen lub krótkie pozycje (sprzedaż), aby zyskać na spadkach. Ponadto, kontrakty CFD oferują możliwość handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej, co oznacza, że traderzy mają możliwość otworzenia pozycji większych niż zainwestowany kapitał. Dźwignia finansowa umożliwia nie tylko osiągnięcie potencjalnie wyższych zysków, ale także głębszych strat w przypadku błędnej oceny sytuacji na rynku. Handel ETF CFD niesie ze sobą również znaczne ryzyko, którego traderzy muszą być świadomi. Rynek ETF CFD może podlegać znacznym wahaniom cen, co może prowadzić do szybkich i znacznych strat, jeśli inwestor niewłaściwie zarządza ponoszonym ryzykiem. Co więcej, możliwość wykorzystania dźwigni finansowej może być mieczem obosiecznym, ponieważ pozwala zwiększyć potencjalne zyski, ale także i potencjalne straty.