3 Mercados a acompanhar na próxima semana (13.02.2026)

Após uma série de dados económicos críticos dos EUA que ofereceram um panorama fragmentado para a Reserva Federal, os mercados globais estão a entrar num período de relativa calma macroeconómica. Os Estados Unidos observam um fim de semana prolongado pelo aniversário de Washington, enquanto a China embarca nas festividades do Ano Novo Lunar, que duram uma semana, exigindo o encerramento parcial dos mercados. No Brasil, a fase final do Carnaval reduz ainda mais a liquidez. No entanto, por baixo desta aparência de tranquilidade festiva, permanecem catalisadores de volatilidade significativos: a divulgação das atas do FOMC, os dados sobre a inflação do PCE e uma decisão de grande impacto sobre as taxas na Nova Zelândia. Os investidores devem concentrar a sua atenção no AUDNZD, no US500 e no alumínio. AUDNZD O par AUDNZD subiu para os seus níveis mais altos desde 2013, impulsionado por uma recuperação dos metais preciosos e industriais — dos quais a Austrália é um produtor proeminente — e por uma mudança distintamente hawkish do Banco Central da Austrália (RBA). Esta divergência deverá ser testada esta quarta-feira, durante a sessão asiática, quando o Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) divulgar a sua última decisão de política monetária. O consenso espera que o RBNZ mantenha a sua taxa de juros em um nível relativamente modesto de 2,25%. Embora a inflação da Nova Zelândia tenha se recuperado para mais de 3%, as fragilidades económicas sistémicas têm limitado bastante a ação do banco central, impedindo o aperto agressivo observado do outro lado do mar da Tasmânia. Embora os mercados estejam a precificar um potencial aumento até o outono de 2026, o foco imediato está nas orientações futuras do RBNZ. Caso o banco destaque os riscos inflacionários crescentes e sinalize um aperto no final do ciclo, o par poderá sofrer um recuo tático. Por outro lado, uma postura dovish sustentada, juntamente com uma renovada procura por metais, poderá levar o AUDNZD a atingir a marca de 1,20. US500 Os mercados à vista dos EUA estarão fechados na segunda-feira, com os futuros de Wall Street operando em horário reduzido. Apesar de um início construtivo na semana anterior, algumas das sessões seguintes terminaram no vermelho. Esta retração reflete uma ansiedade multifacetada: tensões geopolíticas crescentes em relação à política dos EUA e do Irão e um arrefecimento da «febre da IA» que começou a pesar sobre os desenvolvedores de software. O principal obstáculo continua a ser a ambiguidade do caminho do Fed. Embora um mercado de trabalho robusto complique o argumento a favor de uma flexibilização iminente, os dados do IPC desaceleraram mais acentuadamente do que o previsto. Dois eventos críticos irão ditar a narrativa: a divulgação na quarta-feira das atas do FOMC, que fornecerão uma visão detalhada dos debates internos do comité, e o relatório PCE de sexta-feira — a «estrela guia» da Reserva Federal para medir a estabilidade dos preços. Alumínio A volatilidade no complexo de metais atingiu o pico na virada de fevereiro, mas a narrativa mudou para um êxodo pronunciado de capital especulativo dos mercados futuros. O alumínio não foi poupado; os preços recuaram para a marca de US$ 3.000 por tonelada, efetivamente apagando todos os seus ganhos de 2026. O metal enfrenta uma dupla ameaça. Sazonalmente, o Ano Novo Lunar induziu uma suspensão generalizada da atividade industrial em toda a China, o maior consumidor mundial. Estruturalmente, o mercado está a digerir relatos de que o governo dos EUA pode estar a considerar uma flexibilização das tarifas sobre o aço e o alumínio. Até que haja clareza na frente comercial ou um impulso de procura pós-feriado por parte de Pequim, a alta do alumínio parece estar estruturalmente limitada.

