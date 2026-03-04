O petróleo está a valorizar cerca de 2% hoje, com o OIL.WTI a ser negociado a $76,25 por barril e o Brent a $83,50. Os metais preciosos também estão a recuperar após a liquidação de ontem. O ouro subiu 1,20%, para $5.120 por onça, e a prata valorizou 3,20%, para $83,30 por onça. Atualização do conflito no Médio Oriente A atenção do capital global continua focada nos desenvolvimentos no Médio Oriente. De acordo com estimativas das Forças de Defesa de Israel, do Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos e de dados de fontes abertas, o Irão lançou cerca de 350 mísseis balísticos no primeiro dia da campanha, visando os Estados do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos, o Catar e o Bahrein, bem como Israel e outros países da região. No entanto, a intensidade dos ataques diminuiu claramente nos dias seguintes, para cerca de 175 mísseis no segundo dia, 120 no terceiro dia e 50 no quarto dia. A diminuição ocorreu após ataques coordenados dos EUA e de Israel à infraestrutura de mísseis iraniana, incluindo a sede do IRGC, lançadores e depósitos de armas. A redução significativa nos lançamentos sugere que as capacidades ofensivas do Irão podem estar a enfraquecer sob pressão militar sustentada. Isso aumenta a probabilidade de que o conflito se torne cada vez mais unilateral se a infraestrutura de lançamento continuar a ser neutralizada. Ao mesmo tempo, a incerteza continua alta, e as tentativas de definir tendências após o quarto dia do conflito acarretam riscos consideráveis. O Irão ainda possui outras ferramentas militares, incluindo um arsenal potencialmente grande de drones, que são mais difíceis de detectar e interceptar. Estimativas anteriores ao início do conflito sugeriam que o Irão poderia ter dezenas de milhares de drones, deixando em aberto a possibilidade de uma escalada por meio de métodos alternativos, caso as capacidades de mísseis fossem ainda mais restringidas. Estreito de Ormuz volta ao centro das preocupações nos mercados de energia Os mercados de energia continuam particularmente sensíveis aos desenvolvimentos em torno do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do abastecimento global de petróleo e gás. O tráfego marítimo nesta artéria fundamental ficou praticamente paralisado após as ameaças iranianas contra os petroleiros, deixando cerca de 200 navios petroleiros encalhados no Golfo e provocando fortes aumentos de preços nos últimos dias. O presidente dos EUA, Donald Trump, tentou acalmar os mercados ontem ao final do dia, anunciando que os Estados Unidos forneceriam seguro contra riscos comerciais marítimos e, se necessário, escolta naval para os navios. A declaração ajudou a limitar as perdas nas bolsas de valores dos EUA e aliviou temporariamente o aumento dos preços do petróleo. A situação continua dinâmica, e a volatilidade nos mercados de petróleo e metais preciosos é excepcionalmente alta. Gráfico BRENT (H1) xStation5

