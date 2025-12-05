Rally da Prata em 2025: Porque Disparou o Preço e o Que Pode Acontecer em 2026

- A prata duplicou de valor em 2025, impulsionada por um défice estrutural de oferta, forte procura industrial e crescente desconfiança nas moedas fiduciárias.
- As tensões logísticas e os stocks em mínimos históricos nos principais centros de negociação amplificaram a escalada dos preços, reforçando a volatilidade do mercado.
- Apesar de sinais de sobrecompra no curto prazo, o cenário para 2026 permanece construtivo, com previsões que apontam para preços médios de 65 USD/onça e potenciais picos de 70 USD/onça.
A prata tornou-se um dos ativos mais surpreendentes de 2025, protagonizando um rally que ultrapassou todas as expectativas e redefiniu o equilíbrio no mercado dos metais preciosos. O preço do metal duplicou desde o início do ano, alcançando máximos históricos e superando amplamente a valorização do ouro, tradicionalmente o principal porto seguro em períodos de incerteza. Esta evolução extraordinária ocorre num contexto de inflação persistente, taxas de juro em mudança, défices estruturais de oferta e um papel industrial cada vez mais relevante. Neste artigo, analisamos em detalhe os fatores que explicam esta recuperação histórica e o que poderá ditar o comportamento da prata em 2026.
A impressionante recuperação da prata em 2025
A prata assumiu, em 2025, um protagonismo raro mesmo no universo dos metais preciosos. Os futuros atingiram valores próximos de 59 dólares por onça, um novo máximo histórico e uma valorização de quase 100% no acumulado do ano, superando de forma clara o ouro, cuja subida rondou os 60%.
Este desempenho extraordinário reduziu significativamente a relação ouro/prata, que caiu para a zona das 72 vezes, níveis não observados de forma consistente desde 2021. O movimento não é apenas expressivo em magnitude: ele ocorre num contexto de crescente preocupação com a estabilidade monetária, perda de confiança nas moedas fiduciárias e reforço do papel industrial da prata.
O pano de fundo macroeconómico que explica o rally
A recuperação da prata está intimamente ligada a um cenário económico marcado por:
- Inflação persistentemente elevada
- Dívida pública em máximos históricos nas economias desenvolvidas
- Défices orçamentais contínuos
- Expectativas de cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal e de outros bancos centrais
- Queda das taxas reais, que diminui a atratividade das obrigações
Num ambiente em que cresce a perceção de erosão do poder de compra das moedas, os investidores procuram refúgio em ativos reais, com os metais preciosos a recuperar um papel central como proteção contra riscos sistémicos.
O que torna a prata tão apelativa em 2025
O interesse renovado pela prata resulta da combinação de dois atributos raramente reunidos num só ativo:
1. Papel monetário
A prata funciona tradicionalmente como reserva de valor e proteção contra incerteza, partilhando características com o ouro.
2. Relevância industrial estratégica
Ao contrário do ouro, a prata é indispensável em setores que estão a moldar a economia global:
- Energia solar (fotovoltaico)
- Eletrónica avançada
- Veículos elétricos
- Tecnologias de energia limpa
Este duplo papel, monetário e industrial, é um dos motores que explicam porque a prata teve um desempenho superior ao ouro ao longo de 2025.
Um mercado em défice: os limites da oferta global
A oferta de prata enfrenta um défice estrutural há vários anos. Entre os principais fatores:
- A produção anual (830–850 milhões de onças) tem crescido pouco.
- A maior parte da prata é produzida como subproduto de minas de cobre, zinco e chumbo, o que limita respostas rápidas a aumentos de preço.
- A reciclagem acrescenta alguma oferta, mas não é suficiente para colmatar o défice global.
A combinação de oferta limitada com procura crescente cria as condições perfeitas para movimentos expressivos de valorização.
Procura em máximos: indústria, investimento e física
Do lado da procura, o mercado regista três dinâmicas centrais:
Procura industrial fortalecida
A aceleração da transição energética, sobretudo através da instalação massiva de painéis solares e da eletrificação da mobilidade, está a impulsionar o consumo de prata.
Mesmo com melhorias de eficiência, o crescimento dos volumes instalados mais do que compensa a redução de prata por unidade produzida.
Investimento em alta
Em 2025 observou-se:
- Aumento das posições longas em derivados,
- Entrada significativa de capital em ETFs lastreados em prata física,
- Maior procura por moedas e lingotes por parte de investidores de retalho.
Diferentemente de outros ciclos de subida abrupta, a pressão compradora tem-se mantido mesmo após fortes subidas, sugerindo horizontes mais estruturais e defensivos.
Joalharia em retração
A joalharia, mais sensível ao preço, registou quedas relevantes, em particular na Índia e em vários mercados emergentes, comportamento típico das fases tardias dos ciclos de alta.
Stress logístico e stocks em mínimos alimentam a escalada
Um dos elementos mais marcantes da recuperação de 2025 foi a pressão física no mercado:
- Londres, principal centro de referência, enfrentou inventários muito baixos e episódios de backwardation.
- A China exportou volumes recorde de prata para o Reino Unido, o que reduziu os stocks da Bolsa de Xangai para mínimos de mais de uma década.
O défice estrutural, quando combinado com restrições logísticas, amplifica a volatilidade — e tem sido um dos principais catalisadores do rally em curso.
A prata ainda pode subir em 2026?
A grande questão para os investidores é se a forte valorização representa um ponto de exaustão ou apenas uma pausa num ciclo mais longo.
Curto prazo: sinais de sobrecompra
O mercado apresenta:
- volatilidade implícita muito elevada,
- sucessão rápida de máximos,
- forte especulação de curto prazo.
Correções técnicas, realização de lucros e períodos de consolidação são prováveis.
Médio prazo: perspetiva estrutural favorável
Apesar dos riscos táticos, o panorama para 2026 permanece positivo. As estimativas apontam para um preço médio de 65 USD/onça, com picos que podem atingir 70 USD/onça em cenários de:
- Compressão adicional da relação ouro/prata,
- Tensões físicas renovadas,
- Aceleração da procura industrial.
Fatores que suportam este cenário:
-
Política monetária mais acomodatícia, com bancos centrais dispostos a tolerar uma inflação superior à pré-pandémica.
- Procura industrial sólida, impulsionada pela transição energética.
- Oferta limitada, com défices acumulados difíceis de reverter no curto prazo.
A prata foi um dos ativos mais fortes de 2025, impulsionada por uma combinação rara de fatores monetários, industriais, logísticos e macroeconómicos.
Apesar de possíveis correções no curto prazo, os fundamentos continuam robustos, e 2026 pode marcar a continuação deste ciclo de valorização, especialmente se a pressão física e a procura industrial persistirem.
