Rally da Prata em 2025: Porque Disparou o Preço e o Que Pode Acontecer em 2026

A prata tornou-se um dos ativos mais surpreendentes de 2025, protagonizando um rally que ultrapassou todas as expectativas e redefiniu o equilíbrio no mercado dos metais preciosos. O preço do metal duplicou desde o início do ano, alcançando máximos históricos e superando amplamente a valorização do ouro, tradicionalmente o principal porto seguro em períodos de incerteza. Esta evolução extraordinária ocorre num contexto de inflação persistente, taxas de juro em mudança, défices estruturais de oferta e um papel industrial cada vez mais relevante. Neste artigo, analisamos em detalhe os fatores que explicam esta recuperação histórica e o que poderá ditar o comportamento da prata em 2026.

A impressionante recuperação da prata em 2025

A prata assumiu, em 2025, um protagonismo raro mesmo no universo dos metais preciosos. Os futuros atingiram valores próximos de 59 dólares por onça, um novo máximo histórico e uma valorização de quase 100% no acumulado do ano, superando de forma clara o ouro, cuja subida rondou os 60%.

Este desempenho extraordinário reduziu significativamente a relação ouro/prata, que caiu para a zona das 72 vezes, níveis não observados de forma consistente desde 2021. O movimento não é apenas expressivo em magnitude: ele ocorre num contexto de crescente preocupação com a estabilidade monetária, perda de confiança nas moedas fiduciárias e reforço do papel industrial da prata.

Gráfico sobreposto entre prata e ouro, onde fica visível a performance superior da prata no curto-prazo. Fonte:xStation5

O pano de fundo macroeconómico que explica o rally

A recuperação da prata está intimamente ligada a um cenário económico marcado por:

Inflação persistentemente elevada



Dívida pública em máximos históricos nas economias desenvolvidas



Défices orçamentais contínuos



Expectativas de cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal e de outros bancos centrais



Queda das taxas reais , que diminui a atratividade das obrigações



Num ambiente em que cresce a perceção de erosão do poder de compra das moedas, os investidores procuram refúgio em ativos reais, com os metais preciosos a recuperar um papel central como proteção contra riscos sistémicos.

O que torna a prata tão apelativa em 2025

Fonte: silverinstitute.org

O interesse renovado pela prata resulta da combinação de dois atributos raramente reunidos num só ativo:

1. Papel monetário

A prata funciona tradicionalmente como reserva de valor e proteção contra incerteza, partilhando características com o ouro.

2. Relevância industrial estratégica

Ao contrário do ouro, a prata é indispensável em setores que estão a moldar a economia global:

Energia solar (fotovoltaico)



Eletrónica avançada



Veículos elétricos



Tecnologias de energia limpa



Este duplo papel, monetário e industrial, é um dos motores que explicam porque a prata teve um desempenho superior ao ouro ao longo de 2025.

Um mercado em défice: os limites da oferta global

A oferta de prata enfrenta um défice estrutural há vários anos. Entre os principais fatores:

A produção anual (830–850 milhões de onças) tem crescido pouco.



A maior parte da prata é produzida como subproduto de minas de cobre, zinco e chumbo, o que limita respostas rápidas a aumentos de preço.



A reciclagem acrescenta alguma oferta, mas não é suficiente para colmatar o défice global.



A combinação de oferta limitada com procura crescente cria as condições perfeitas para movimentos expressivos de valorização.

Procura em máximos: indústria, investimento e física

Do lado da procura, o mercado regista três dinâmicas centrais:

Procura industrial fortalecida

A aceleração da transição energética, sobretudo através da instalação massiva de painéis solares e da eletrificação da mobilidade, está a impulsionar o consumo de prata.

Mesmo com melhorias de eficiência, o crescimento dos volumes instalados mais do que compensa a redução de prata por unidade produzida.

Investimento em alta

Em 2025 observou-se:

Aumento das posições longas em derivados,



Entrada significativa de capital em ETFs lastreados em prata física,



Maior procura por moedas e lingotes por parte de investidores de retalho.



Diferentemente de outros ciclos de subida abrupta, a pressão compradora tem-se mantido mesmo após fortes subidas, sugerindo horizontes mais estruturais e defensivos.

Joalharia em retração

A joalharia, mais sensível ao preço, registou quedas relevantes, em particular na Índia e em vários mercados emergentes, comportamento típico das fases tardias dos ciclos de alta.

Stress logístico e stocks em mínimos alimentam a escalada

Um dos elementos mais marcantes da recuperação de 2025 foi a pressão física no mercado:

Londres, principal centro de referência, enfrentou inventários muito baixos e episódios de backwardation .



A China exportou volumes recorde de prata para o Reino Unido, o que reduziu os stocks da Bolsa de Xangai para mínimos de mais de uma década.

O défice estrutural, quando combinado com restrições logísticas, amplifica a volatilidade — e tem sido um dos principais catalisadores do rally em curso.

A prata ainda pode subir em 2026?

Fonte: CME

A grande questão para os investidores é se a forte valorização representa um ponto de exaustão ou apenas uma pausa num ciclo mais longo.

Curto prazo: sinais de sobrecompra

O mercado apresenta:

volatilidade implícita muito elevada,



sucessão rápida de máximos,



forte especulação de curto prazo.



Correções técnicas, realização de lucros e períodos de consolidação são prováveis.

Médio prazo: perspetiva estrutural favorável

Apesar dos riscos táticos, o panorama para 2026 permanece positivo. As estimativas apontam para um preço médio de 65 USD/onça, com picos que podem atingir 70 USD/onça em cenários de:

Compressão adicional da relação ouro/prata,



Tensões físicas renovadas,



Aceleração da procura industrial.



Fatores que suportam este cenário:

Política monetária mais acomodatícia, com bancos centrais dispostos a tolerar uma inflação superior à pré-pandémica. Procura industrial sólida , impulsionada pela transição energética.

Oferta limitada , com défices acumulados difíceis de reverter no curto prazo.



A prata foi um dos ativos mais fortes de 2025, impulsionada por uma combinação rara de fatores monetários, industriais, logísticos e macroeconómicos.

Apesar de possíveis correções no curto prazo, os fundamentos continuam robustos, e 2026 pode marcar a continuação deste ciclo de valorização, especialmente se a pressão física e a procura industrial persistirem.