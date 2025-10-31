A Amazon e a Apple superaram as estimativas. Será que isso impulsionará Wall Street?

- Apple e Amazon divulgam resultados trimestrais acima do esperado
- Ações de ambas as empresas valorizam no mercado após o horário de funcionamento
- Investidores apostam em um forte trimestre de Natal para a Amazon e apreciam a sólida receita de serviços da Apple
A Apple e a Amazon divulgaram os seus relatórios trimestrais após o encerramento do mercado norte-americano hoje, e ambas as empresas parecem estar a caminho de atingir novos máximos históricos. Durante vários trimestres, a Amazon foi vista pelo mercado como uma empresa em atraso, em parte devido à narrativa de um crescimento mais lento das receitas da Amazon Web Services em comparação com os concorrentes Google Cloud e Microsoft Azure, bem como à sensibilidade a um consumidor norte-americano mais cauteloso. No entanto, a empresa espera agora que o crescimento das vendas na nuvem acelere para 22% em relação ao ano anterior e relatou ter observado efeitos positivos dos seus investimentos em inteligência artificial.
A capitalização de mercado da Amazon saltou quase $240 mil milhões após o seu relatório do terceiro trimestre, impulsionada por um aumento de 36% no lucro por ação (EPS) e um aumento de 13% na receita. Em relação ao trimestre anterior, o EPS subiu 16% e a receita 7%. O EPS ficou em $1,95, excedendo as estimativas de Wall Street de $1,58 em mais de 25%. A receita atingiu $180,17 mil milhões, contra os $177,82 mil milhões esperados. As vendas da AWS totalizaram $33 mil milhões, superando as expectativas dos analistas de $32,39 mil milhões, enquanto a empresa projetou uma receita de $213 mil milhões para o próximo trimestre, em comparação com os $208 mil milhões esperados. Tudo isso foi suficiente para fazer com que as ações subissem quase 10% no mercado após o fecho da bolsa, com os investidores posicionados para um forte trimestre de festas de fim de ano.
Apple: Um quadro misto por trás das manchetes
As ações da Apple inicialmente caíram quase 5%, mas rapidamente se recuperaram, fechando com um aumento de cerca de 3% nas negociações após o fecho do mercado. Sinais positivos foram contrabalançados por algumas decepções — as vendas nas Américas ficaram aquém das expectativas. Em relação ao ano anterior, o lucro por ação (EPS) da Apple aumentou 13% e a receita 8%; em relação ao trimestre anterior, o EPS aumentou 18% e a receita 9%.
A gigante de Cupertino reportou um EPS de 1,85 dólares, ligeiramente acima das expectativas de 1,77 dólares, e uma receita de 102,47 mil milhões de dólares, em comparação com os 102,19 mil milhões de dólares esperados — essencialmente uma superação estreita. A receita do iPhone aumentou 6,1% em relação ao ano anterior, para 49 mil milhões de dólares. As vendas de produtos totalizaram $73,72 mil milhões, superando as estimativas de $73,49 mil milhões, enquanto o segmento de serviços de alta margem da empresa — uma parte cada vez mais importante dos negócios da Apple — cresceu para $28,75 mil milhões, superando as projeções de $28,18 mil milhões.
A receita do iPad ficou ligeiramente abaixo das expectativas, mas as vendas do Mac superaram as previsões.
No entanto, a Apple registou uma queda de 4% na receita proveniente da China em relação ao ano anterior, provavelmente perdendo participação de mercado para concorrentes domésticos. É possível que a guerra comercial tenha influenciado o sentimento dos consumidores chineses, levando-os a escolher conscientemente marcas locais. Isso, no entanto, pode ser uma faca de dois gumes, já que os consumidores ocidentais na Europa e nas Américas podem, por sua vez, preferir os produtos da Apple — pelo menos compensando o efeito da China.
As vendas na China ficaram em $14,49 mil milhões contra as expectativas de $16,43 mil milhões, enquanto as vendas nas Américas caíram para $44,19 mil milhões em comparação com os $44,45 mil milhões projetados. As despesas operacionais excederam ligeiramente as previsões.
O CEO Tim Cook afirmou que a queda na receita na China deveu-se a restrições de fornecimento, acrescentando que não poderia prever quando elas seriam amenizadas. A empresa espera um retorno ao crescimento no primeiro trimestre de 2026 na China, impulsionado pelas vendas do iPhone. Vários modelos do iPhone 17 ainda estão com restrições de fornecimento nesse mercado. Notavelmente, a Apple registou um aumento de 15% nas vendas na Europa, um crescimento de 12% no Japão e um crescimento geral sólido na Ásia, excluindo a China.
Preocupações com a avaliação: um relatório sólido a um preço elevado
Apesar do relatório sólido, a avaliação da Apple parece cada vez mais exagerada. Wall Street paga agora quase 40 vezes os lucros anuais por uma empresa cujo EPS líquido acumulado nos últimos quatro trimestres quase não mudou desde 2021 — sugerindo alguma estagnação na rentabilidade. Parece que os investidores estão simplesmente dispostos a pagar a mais pelas ações da Apple, tal como o amor duradouro dos consumidores pelos novos e caros iPhones.
No atual ambiente de mercado, tal prémio ainda pode ser justificado pelos produtos excepcionais da Apple, que o mundo continua a usar e a aguardar ansiosamente. No entanto, para recuperar o seu lugar no topo de Wall Street, a Apple pode precisar de mais do que apenas «resultados sólidos». Pode ser necessária uma categoria de produtos totalmente nova — ou a integração de sistemas de IA refinados e centrados no utilizador na sua linha existente. Por enquanto, Wall Street optou por não esperar, precificando antecipadamente esse cenário otimista. A questão é: talvez prematuramente?
Eryk Szmyd, Financial Markets Analyst, XTB
