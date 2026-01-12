A Apple anunciou que a próxima versão da Siri será equipada com os modelos de inteligência artificial Gemini do Google, marcando um dos elementos mais significativos da renovada estratégia de IA da empresa. A decisão segue uma parceria de vários anos entre as duas empresas e visa expandir substancialmente as capacidades dos Modelos Fundamentais da Apple, ao mesmo tempo que introduz funcionalidades mais avançadas baseadas em IA, sem comprometer os elevados padrões de privacidade da Apple. Do ponto de vista do mercado, o acordo é visto como um passo fundamental para a Apple, que até agora comunicou as suas ambições em inteligência artificial de forma relativamente cautelosa. Aproveitar a tecnologia do Google permite à Apple acelerar a implantação de soluções de IA generativa sem a necessidade de construir uma arquitetura de modelo inteira do zero, mantendo o controlo total sobre como os novos recursos são integrados em todo o seu ecossistema de hardware e software. Para a Google, a parceria representa uma validação significativa da sua posição como líder em modelos avançados de IA. A colaboração também reforça a presença da Alphabet em soluções de nuvem e IA, uma área que continua a ser um campo de batalha fundamental no setor tecnológico global. Do ponto de vista do investidor, o potencial de monetização da funcionalidade aprimorada da Siri é um foco importante. A expansão dos recursos do assistente de voz poderia, a longo prazo, apoiar o crescimento de serviços baseados em assinatura, aumentar o envolvimento do utilizador e reforçar ainda mais a lealdade ao ecossistema da Apple. Ao mesmo tempo, os mercados continuam cientes de que a integração total dessas novas soluções será gradual, limitando o impacto de curto prazo no desempenho financeiro da Apple. Principais conclusões do mercado A Apple irá implementar os modelos de IA Gemini da Google na próxima versão da Siri, acelerando o lançamento de funcionalidades avançadas de inteligência artificial.

A parceria baseia-se numa relação de longa data entre as duas empresas e reforça os modelos da Apple Foundation, mantendo elevados padrões de privacidade.

Esta medida é vista como um passo importante para clarificar a estratégia de IA da Apple, anteriormente considerada pelo mercado como pouco transparente.

Para a Google, o acordo serve como uma forte validação de sua liderança em modelos avançados de IA.

O aprimoramento dos recursos da Siri pode, com o tempo, aumentar o potencial de monetização dos serviços por assinatura e aprofundar a lealdade dos usuários dentro do ecossistema da Apple. A integração será feita em fases, limitando o impacto a curto prazo nos resultados financeiros.



