Wall Street abre em queda com receios sobre a independência da Fed após investigação a Jerome Powell Na abertura da sessão de Wall Street, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,5%, o S&P 500 perdeu 0,2% e o Nasdaq Composite caiu 0,1%, refletindo a crescente incerteza dos investidores em meio às tensões políticas crescentes em torno do Federal Reserve. No último fim de semana, promotores federais dos EUA iniciaram uma investigação criminal sobre o presidente do Fed, Jerome Powell, em relação ao projeto de renovação da sede do banco e ao seu depoimento no Senado. O Departamento de Justiça emitiu intimações do grande júri e sugeriu a possibilidade de acusações, um evento sem precedentes na história moderna do Fed. Powell negou as acusações, chamando-as de um ataque com motivação política destinado a pressionar o banco central a reduzir as taxas de juro mais rapidamente, conforme solicitado pelo governo do presidente Donald Trump. As quedas nas ações são impulsionadas pelas preocupações dos investidores com a independência do Fed e o potencial aumento do risco e da volatilidade na política monetária. A pressão política sobre o banco central pode influenciar as decisões sobre taxas de juros, custos de empréstimos e a estabilidade geral da economia dos EUA, aumentando a incerteza tanto no curto quanto no longo prazo. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

Os futuros do US500 (S&P 500) estão em queda hoje, em meio ao aumento das tensões entre o presidente Trump e o Federal Reserve. Os mercados temem uma escalada do conflito e incertezas em relação às decisões futuras do Fed, o que poderia afetar as taxas de juros, os custos de crédito e a estabilidade da economia dos EUA. Notícias de empresas: As ações da Beam Therapeutics (BEAM.US) subiram cerca de 20% após o anúncio de progressos no desenvolvimento de medicamentos genéticos de precisão e a apresentação dos planos estratégicos da empresa para 2026. A empresa destacou conquistas recentes em doenças genéticas direcionadas ao fígado e hematologia, delineou prioridades estratégicas para o ano e estendeu sua projeção de financiamento até 2029. A expansão do portfólio de doenças genéticas direcionadas ao fígado também está em andamento, com um novo programa a ser anunciado no primeiro semestre de 2026.



subiram cerca de 20% após o anúncio de progressos no desenvolvimento de medicamentos genéticos de precisão e a apresentação dos planos estratégicos da empresa para 2026. A empresa destacou conquistas recentes em doenças genéticas direcionadas ao fígado e hematologia, delineou prioridades estratégicas para o ano e estendeu sua projeção de financiamento até 2029. A expansão do portfólio de doenças genéticas direcionadas ao fígado também está em andamento, com um novo programa a ser anunciado no primeiro semestre de 2026. As ações da Birkenstock (BIRK.US) subiram mais de 2% após a receita preliminar do primeiro trimestre fiscal de 2026 de € 402 milhões, refletindo um aumento de 11,1% em relação ao ano anterior, com base nos relatórios , e um crescimento de 17,8% em moeda constante . A empresa divulgará os resultados completos em 12 de fevereiro.



subiram mais de 2% após a receita preliminar do primeiro trimestre fiscal de 2026 de € 402 milhões, refletindo um , e um . A empresa divulgará os resultados completos em 12 de fevereiro. As ações da UnitedHealth Group (UNH.US) caíram quase 2% depois que uma comissão do Senado descobriu que a empresa havia empregado “táticas agressivas” para aumentar os pagamentos federais no programa Medicare Advantage. A empresa nega algumas das alegações.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.