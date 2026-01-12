Nvidia na ciência: IA impulsiona a descoberta de medicamentos

A Nvidia há muito tempo é associada ao poder de computação de GPU e inteligência artificial no setor de tecnologia, mas a empresa agora está a entrar num novo, enorme e altamente promissor mercado biofarmacêutico. A expansão da plataforma BioNeMo e as parcerias estratégicas com laboratórios mostram que a Nvidia não está apenas a desenvolver IA para computadores, mas também para laboratórios e descoberta de medicamentos, abrindo potencialmente fontes de receita totalmente novas para a empresa. Porque é que a expansão da BioNeMo é importante para a Nvidia? A expansão da plataforma BioNeMo e a colaboração mais estreita com líderes nos setores farmacêutico e de equipamentos laboratoriais confirmam que a Nvidia está a desenvolver-se de forma constante como um fornecedor chave de infraestrutura de IA, não só para a indústria tecnológica, mas também para as ciências da vida e a biofarmacêutica. A BioNeMo é uma plataforma avançada que integra inteligência artificial com investigação biológica e descoberta de medicamentos. Permite aos cientistas prever estruturas moleculares, planear a síntese de novos compostos e avaliar a sua toxicidade, com todos os processos acelerados e automatizados pelo poder de computação da GPU. A plataforma permite que os dados laboratoriais experimentais sejam diretamente integrados aos modelos de IA, encurtando os prazos de pesquisa pré-clínica e aumentando a eficiência na descoberta de novos medicamentos. Como a entrada na biofarmacêutica afeta o mercado e o crescimento da empresa? A entrada nos campos da descoberta de medicamentos e da biologia computacional abre um novo mercado altamente promissor, com altas barreiras à entrada, onde a crescente procura por computação GPU, modelos de IA especializados e plataformas de dados integradas apoia o crescimento a longo prazo. As parcerias com a Eli Lilly e a Thermo Fisher adicionam credibilidade comercial aos projetos e sinalizam um potencial real de monetização. Como a Nvidia está a construir uma vantagem competitiva? A Nvidia está a criar um ecossistema completo de ponta a ponta, abrangendo modelos fundamentais, ferramentas de software e infraestrutura física de laboratório. Essa abordagem fortalece a retenção de clientes e pode contribuir para a estabilidade da receita nos segmentos empresarial e de ciências da vida. Os projetos de bioinformática gerarão lucros imediatos? A curto prazo, os projetos de bioinformática ainda não geram receitas significativas. No entanto, a médio e longo prazo, iniciativas como a BioNeMo reforçam a narrativa da Nvidia como líder em infraestruturas para a próxima onda de inovação em IA, justificando a valorização da empresa em relação ao setor dos semicondutores.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.