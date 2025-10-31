A Apple apresenta ligeiro aumento após divulgação dos resultados 🗽As vendas na China ficam aquém das estimativas

Principais conclusões Os lucros da Apple ficaram ligeiramente acima das expectativas



As vendas na China e nas Américas desapontaram Wall Street

As ações da Apple quase não reagiram aos sólidos resultados financeiros, uma vez que os sinais positivos foram contrabalançados pelos negativos — principalmente uma queda acentuada nas vendas na China, onde o sentimento patriótico dos consumidores parece estar a reduzir o interesse em produtos norte-americanos em favor de marcas nacionais. As vendas nas Américas também ficaram aquém das expectativas. Na reação inicial, as ações caíram no mercado após o fechamento da bolsa, mas rapidamente se recuperaram, registrando um ganho de 1,5%. Em termos anuais, o EPS e a receita da Apple aumentaram 13% e 8%, respetivamente; trimestralmente, aumentaram 18% e 9%, respetivamente. Lucro por ação (EPS): $1,85 contra $1,77 esperado Receita: $102,47 mil milhões contra $102,19 mil milhões esperado Receita do iPhone: $49,03 mil milhões (+6,1% em relação ao ano anterior)



$49,03 mil milhões (+6,1% em relação ao ano anterior) Receita de produtos: $73,72 mil milhões contra $73,49 mil milhões esperados



$73,72 mil milhões contra $73,49 mil milhões esperados Receita de serviços: $28,75 mil milhões contra $28,18 mil milhões esperados



$28,75 mil milhões contra $28,18 mil milhões esperados Receita do Mac: $8,73 mil milhões contra $8,55 mil milhões esperados



$8,73 mil milhões contra $8,55 mil milhões esperados Receita do iPad: $6,95 mil milhões contra $6,97 mil milhões esperados



$6,95 mil milhões contra $6,97 mil milhões esperados Receita de dispositivos vestíveis, casa e acessórios: $9,01 mil milhões contra $8,64 mil milhões esperados



$9,01 mil milhões contra $8,64 mil milhões esperados Receita nas Américas: $44,19 mil milhões contra $44,45 mil milhões esperados



$44,19 mil milhões contra $44,45 mil milhões esperados Receita na Grande China: $14,49 mil milhões contra $16,43 mil milhões esperados



$14,49 mil milhões contra $16,43 mil milhões esperados Despesas operacionais totais: $15,91 mil milhões contra $15,75 mil milhões esperados A Apple declarou um dividendo em dinheiro de $0,26 por ação. As vendas da empresa aumentaram 6% em relação ao ano anterior nas Américas, 15% na Europa, 12% no Japão e 14% na Ásia (excluindo a China). A margem EBIT aumentou dois dígitos, enquanto o lucro por ação quase duplicou em relação ao ano anterior. O CEO da Apple, Tim Cook, afirmou que a queda na receita na região da Grande China foi causada por restrições de fornecimento e acrescentou que não prevê quando elas serão amenizadas. A empresa espera um retorno ao crescimento no primeiro trimestre na China, impulsionado pelas vendas do iPhone. Vários modelos do iPhone 17 estão atualmente com restrições de fornecimento. A empresa prevê custos relacionados com tarifas de $1,4 mil milhões no trimestre de dezembro e estima uma margem bruta entre 47% e 48%. O diretor financeiro da empresa informou que, até agora, a Apple incorreu em $1,1 mil milhões em custos com tarifas no trimestre de setembro. A empresa está a aumentar significativamente os seus investimentos em inteligência artificial (IA). Fonte: xStation5

