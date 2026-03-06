RyanAir sob pressão devido a guerra no médio oriente

As ações da Ryanair Holdings (RYAAY.US) já caíram mais de 10% em relação aos máximos recentes e estão a cair ligeiramente nas negociações pré-mercado nos Estados Unidos, juntamente com outras ações do setor de viagens e hotelaria.
Primeiramente, o mercado está a precificar o risco de uma procura mais fraca pelas rotas da empresa durante a época de verão, em meio a preocupações com a situação de segurança e a potencial perda de rotas no Oriente Médio e na Turquia.
As perspetivas para viagens a Chipre, Turquia, Egito ou mesmo às ilhas gregas (Mar Egeu; Mediterrâneo Oriental) também se tornaram mais incertas. Uma época turística potencialmente mais fraca em 2026 — combinada com a pressão do aumento dos preços do combustível de aviação e um consumidor mais cauteloso (possivelmente preferindo viagens de férias mais curtas) — está a pesar no sentimento, apesar dos resultados muito sólidos recentemente divulgados pela empresa.
Um início de ano forte não é suficiente?
Fevereiro confirmou que a procura pelos serviços da Ryanair no início do ano permaneceu excepcionalmente forte. A companhia aérea transportou 13,3 milhões de passageiros, representando um crescimento de 6% em relação ao ano anterior e uma clara aceleração em comparação com os 12,7 milhões de passageiros em janeiro. Este é um sinal importante, pois a Ryanair não só está a expandir-se ano após ano, mas também a manter um início muito forte em 2026.
- É importante referir que o aumento do tráfego não ocorreu em detrimento da utilização das aeronaves. A taxa de ocupação manteve-se num nível elevado de 92%, estável em relação ao ano anterior e melhorando sequencialmente em relação aos 91% de janeiro. Na prática, isto reflete uma combinação operacional muito saudável: mais passageiros, mais voos e aeronaves que permanecem quase totalmente lotadas.
- A Ryanair está a expandir as suas operações de forma controlada e economicamente racional. Em fevereiro, a companhia aérea operou mais de 75 000 voos, em comparação com 73 000 em janeiro, confirmando o aumento da capacidade e a prontidão para absorver a forte procura. No modelo da Ryanair, isso é particularmente importante porque a vantagem da empresa vem não apenas dos preços baixos dos bilhetes, mas também da capacidade de rapidamente implantar capacidade adicional onde a procura e a rentabilidade são mais fortes.
- O modelo de negócios da Ryanair continua a beneficiar de uma vantagem de custo fundamental que os concorrentes na Europa têm dificuldade em replicar. No ano fiscal encerrado em março de 2025, a companhia aérea transportou 200,2 milhões de passageiros, crescendo 9% em relação ao ano anterior e tornando-se a primeira companhia aérea na Europa a ultrapassar 200 milhões de passageiros num único ano. Isto não é apenas uma questão de escala — demonstra que o modelo de custo ultrabaixo continua a funcionar mesmo num ambiente competitivo e de custos exigentes.
- De uma perspetiva estratégica, a Ryanair continua a ser a referência para a aviação de baixo custo na Europa. Como a empresa é agora a maior companhia aérea de baixo custo do mundo em termos de tráfego de passageiros, os investidores cada vez mais a veem não como uma companhia aérea tradicional, mas como uma operadora de mobilidade em massa em toda a Europa. Tal posição proporciona uma vantagem significativa nas negociações com aeroportos, prestadores de serviços e, indiretamente, com concorrentes.
- Os dados relativos aos primeiros nove meses do ano fiscal de 2026 continuam consistentes com esta narrativa. O tráfego de passageiros aumentou 4% em relação ao ano anterior, para 166,5 milhões, indicando que o crescimento não é resultado de um único mês forte, mas sim parte de uma tendência mais ampla. A Ryanair continua a apresentar escala, o que, no seu modelo de negócios, normalmente se traduz em forte alavancagem operacional.
- Outro sinal positivo para o mercado foi a revisão em alta das perspetivas de tráfego para o ano fiscal de 2026. A empresa espera agora 208 milhões de passageiros, em comparação com a previsão anterior de 207 milhões, o que implica um crescimento anual de 4%. Embora a dimensão da revisão em si seja modesta, os investidores estão agora preocupados com a possibilidade de a guerra no Irão perturbar significativamente esta meta nos próximos meses.
- Outro elemento-chave da história da Ryanair é a Boeing. A maior disponibilidade de entregas de aeronaves da Boeing permite à companhia aérea lançar capacidade adicional mais rapidamente e monetizar a forte procura durante os períodos de pico de viagens. Para a Ryanair, a frota não é apenas um ativo — é uma ferramenta estratégica para ganhar quota de mercado.
A Ryanair continua a executar o seu modelo de negócio de forma quase perfeita. O tráfego de passageiros está a crescer, os fatores de carga permanecem muito elevados, o número de voos está a aumentar, a escala está a atingir níveis recorde e as perspetivas para o ano inteiro foram revistas em alta. A empresa continua a ser uma das operadoras mais fortes da aviação europeia, embora o conflito no Médio Oriente introduza novas fontes de risco.
Ryanair Holdings (gráfico D1)
As ações da Ryanair estão a sofrer uma forte queda e caíram abaixo da média móvel EMA200 de longo prazo (linha vermelha). A última vez que as ações caíram abaixo deste nível foi em abril de 2025, quando a correção acabou por atingir quase 30% em relação à média móvel. Os principais níveis de suporte parecem agora situar-se em torno dos 60 USD por ação, seguidos dos 55 USD, onde ocorreram reações de preços anteriores.
