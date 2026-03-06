RyanAir sob pressão devido a guerra no médio oriente

As ações da Ryanair Holdings (RYAAY.US) já caíram mais de 10% em relação aos máximos recentes e estão a cair ligeiramente nas negociações pré-mercado nos Estados Unidos, juntamente com outras ações do setor de viagens e hotelaria.

Primeiramente, o mercado está a precificar o risco de uma procura mais fraca pelas rotas da empresa durante a época de verão, em meio a preocupações com a situação de segurança e a potencial perda de rotas no Oriente Médio e na Turquia.

As perspetivas para viagens a Chipre, Turquia, Egito ou mesmo às ilhas gregas (Mar Egeu; Mediterrâneo Oriental) também se tornaram mais incertas. Uma época turística potencialmente mais fraca em 2026 — combinada com a pressão do aumento dos preços do combustível de aviação e um consumidor mais cauteloso (possivelmente preferindo viagens de férias mais curtas) — está a pesar no sentimento, apesar dos resultados muito sólidos recentemente divulgados pela empresa.

Um início de ano forte não é suficiente?

Fevereiro confirmou que a procura pelos serviços da Ryanair no início do ano permaneceu excepcionalmente forte. A companhia aérea transportou 13,3 milhões de passageiros, representando um crescimento de 6% em relação ao ano anterior e uma clara aceleração em comparação com os 12,7 milhões de passageiros em janeiro. Este é um sinal importante, pois a Ryanair não só está a expandir-se ano após ano, mas também a manter um início muito forte em 2026.

É importante referir que o aumento do tráfego não ocorreu em detrimento da utilização das aeronaves. A taxa de ocupação manteve-se num nível elevado de 92%, estável em relação ao ano anterior e melhorando sequencialmente em relação aos 91% de janeiro. Na prática, isto reflete uma combinação operacional muito saudável: mais passageiros, mais voos e aeronaves que permanecem quase totalmente lotadas.

A Ryanair está a expandir as suas operações de forma controlada e economicamente racional. Em fevereiro, a companhia aérea operou mais de 75 000 voos , em comparação com 73 000 em janeiro , confirmando o aumento da capacidade e a prontidão para absorver a forte procura. No modelo da Ryanair, isso é particularmente importante porque a vantagem da empresa vem não apenas dos preços baixos dos bilhetes, mas também da capacidade de rapidamente implantar capacidade adicional onde a procura e a rentabilidade são mais fortes.

A Ryanair continua a executar o seu modelo de negócio de forma quase perfeita. O tráfego de passageiros está a crescer, os fatores de carga permanecem muito elevados, o número de voos está a aumentar, a escala está a atingir níveis recorde e as perspetivas para o ano inteiro foram revistas em alta. A empresa continua a ser uma das operadoras mais fortes da aviação europeia, embora o conflito no Médio Oriente introduza novas fontes de risco.

Ryanair Holdings (gráfico D1)

As ações da Ryanair estão a sofrer uma forte queda e caíram abaixo da média móvel EMA200 de longo prazo (linha vermelha). A última vez que as ações caíram abaixo deste nível foi em abril de 2025, quando a correção acabou por atingir quase 30% em relação à média móvel. Os principais níveis de suporte parecem agora situar-se em torno dos 60 USD por ação, seguidos dos 55 USD, onde ocorreram reações de preços anteriores.