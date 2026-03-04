O complexo de ativos digitais está a passar por uma recuperação significativa, impulsionado não apenas por dados económicos resilientes e uma mudança mais ampla no sentimento do mercado, mas também por sinais explícitos de apoio político dos mais altos níveis do governo dos Estados Unidos. As ações das principais empresas de criptomoedas registraram ganhos de dois dígitos na quarta-feira, depois que o presidente Donald Trump se alinhou publicamente com o setor em seu crescente conflito regulatório e de lobby com o setor bancário tradicional. Um catalisador político: Trump e Coinbase em sintonia O principal impulsionador da recuperação foram as notícias de uma reunião privada entre o presidente Trump e Brian Armstrong, diretor executivo da Coinbase. Embora os detalhes específicos da discussão permaneçam confidenciais, o encontro foi imediatamente seguido por uma série de declarações do presidente nas redes sociais dirigidas às instituições financeiras tradicionais. Trump afirmou que os bancos devem «fazer um bom acordo com o setor de criptomoedas», acrescentando que a obstrução à inovação — particularmente no que diz respeito à regulamentação das stablecoins — é «inaceitável». O presidente deu apoio direto à posição do setor sobre a chamada Clarity Act, um projeto de lei de estrutura de mercado destinado a regulamentar tokens digitais que oferecem retornos semelhantes a juros. Ações ligadas a criptomoedas em alta: Coinbase lidera o grupo A resposta do mercado foi imediata e decisiva: Coinbase (COIN): as ações da maior bolsa de criptomoedas dos EUA subiram mais de 14%.

as ações da maior bolsa de criptomoedas dos EUA subiram mais de 14%. MicroStrategy (MSTR): a empresa, conhecida por suas vastas reservas de Bitcoin, subiu 9%.

a empresa, conhecida por suas vastas reservas de Bitcoin, subiu 9%. Circle (CRCL): a empresa por trás da stablecoin USDC inicialmente ganhou quase 6%, embora os ganhos tenham sido posteriormente reduzidos para 2%.

a empresa por trás da stablecoin USDC inicialmente ganhou quase 6%, embora os ganhos tenham sido posteriormente reduzidos para 2%. Setor bancário: Simultaneamente, as ações de instituições tradicionais como o JPMorgan Chase e o Bank of America caíram ligeiramente. Jamie Dimon, diretor executivo do JPMorgan, continua sendo um crítico ferrenho, defendendo que as empresas de criptomoedas devem estar sujeitas ao mesmo rigor regulatório que os credores tradicionais. xStation5 Desde a sua baixa em 13 de fevereiro, as ações da Coinbase valorizaram quase 50%. Recuperação do Bitcoin e do Ethereum Os ventos favoráveis para o setor coincidiram com o retorno do otimismo em relação aos tokens subjacentes. O Bitcoin e o Ethereum recuperaram as perdas do início da semana, avançando 7% e 9%, respetivamente, em uma única sessão. O Bitcoin ultrapassou a marca de US$ 73.000, reforçando ainda mais a confiança dos investidores, enquanto o Ethereum não apenas se estabeleceu acima de US$ 2.000, mas ultrapassou o nível de US$ 2.150 hoje. Analistas sugerem que a determinação de Trump em estabelecer os EUA como a “capital mundial das criptomoedas” está a fornecer uma base fundamental tangível para um mercado em alta sustentado até 2026. Superar a resistência bancária às stablecoins com rendimento poderia desencadear um influxo maciço de capital institucional, uma perspetiva já refletida nas avaliações crescentes de entidades alinhadas com as criptomoedas. O Bitcoin continua a ficar atrás do Nasdaq, com o qual esteve altamente correlacionado nos últimos 18 meses. Caso o processo regulatório para o mercado de criptomoedas realmente se acelere, o segundo semestre do ano poderá pertencer ao Bitcoin e ao Ethereum, em vez de refúgios tradicionais como o ouro e a prata, que dominaram os últimos meses.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.