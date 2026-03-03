A Broadcom Inc. entra na temporada de resultados trimestrais como uma das empresas de semicondutores mais importantes que moldam o desenvolvimento de infraestruturas para inteligência artificial e soluções em nuvem. A empresa divulgará os seus resultados após o encerramento do mercado amanhã, e as expectativas do mercado são altas.

Os investidores estão atentos não apenas ao crescimento da receita, mas, mais importante, à estrutura desse crescimento e à capacidade da Broadcom de manter margens sólidas em ASICs avançados e software de infraestrutura. Após os últimos trimestres com vendas recorde de chips de IA e rede, os mercados antecipam outro trimestre forte, ao mesmo tempo que avaliam os riscos relacionados com as pressões de custos, o mix de produtos e as potenciais flutuações na procura de centros de dados.

Os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 irão testar se a Broadcom consegue converter a crescente procura de IA em crescimento sustentável das receitas e manter a sua posição competitiva na indústria de semicondutores.

Perspetivas financeiras para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026

Os mercados esperam que a Broadcom apresente resultados sólidos no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com as seguintes projeções principais:

A receita total deverá atingir aproximadamente 19,2 a 19,3 mil milhões de dólares, representando um crescimento anual de cerca de 28%.

O lucro por ação (EPS) está projetado em 2,02-2,03 dólares, um aumento de cerca de 26% em relação ao mesmo período do ano passado.

A receita proveniente de IA e ASICs deverá atingir aproximadamente 8,2 mil milhões de dólares, representando um crescimento superior a 100% em relação ao ano anterior, tornando-se o principal motor de crescimento.

O segmento de software de infraestrutura deverá apresentar um crescimento moderado em relação ao ano anterior.

Outros produtos semicondutores e de rede deverão crescer de forma constante, embora a um ritmo mais lento do que a IA.

Os mercados prestarão especial atenção à estrutura de receitas, uma vez que a participação das receitas de IA e ASIC em relação a outros segmentos será um indicador-chave da sustentabilidade do crescimento. Também é importante avaliar se uma proporção maior de produtos com margens mais baixas poderia pesar sobre a rentabilidade geral, especialmente no contexto do aumento dos custos de produção e das despesas de capital.

IA e ASIC como principais impulsionadores do crescimento

A receita proveniente de ASICs e soluções de IA é atualmente o principal impulsionador do crescimento da Broadcom. A procura por parte de hiperescaladores e grandes parceiros tecnológicos continua elevada, resultando num crescimento dinâmico no segmento de IA. A Broadcom fornece chips especializados que aceleram os cálculos de IA e infraestrutura de rede que suporta centros de dados, tornando a empresa um fornecedor estratégico de soluções de IA.

A integração destes produtos nos centros de dados dos clientes permite à Broadcom gerar receitas estáveis e aumentar a sua quota de mercado em soluções de aprendizagem automática e processamento de dados em grande escala.

Os mercados irão acompanhar de perto o ritmo de crescimento das receitas de IA e o seu impacto na rentabilidade global, uma vez que este segmento se torna uma alavanca de crescimento crítica para além dos produtos semicondutores tradicionais e do software de infraestrutura da Broadcom.

Margens e pressão de custos no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026

Apesar do forte crescimento das receitas, os mercados estarão atentos aos níveis de margem da Broadcom no próximo trimestre. Uma maior participação de produtos com margens mais baixas, incluindo certos chips de rede e partes de software de infraestrutura, poderá comprimir as margens brutas e operacionais em comparação com os trimestres anteriores.

Os mercados se concentrarão nos comentários da administração sobre o mix de vendas, a gestão de custos e a alocação de despesas de capital nos segmentos de IA e ASIC. Equilibrar eficazmente o investimento no desenvolvimento de novos chips, mantendo uma forte rentabilidade, será um indicador-chave da qualidade da estratégia da Broadcom e um sinal para os mercados sobre se a empresa pode expandir os produtos de IA de forma lucrativa em meio ao aumento da procura e dos custos de produção.

Sentimento do mercado e riscos de curto prazo

Os mercados estão a abordar os resultados da Broadcom com um sentimento misto. Apesar das previsões de crescimento sólido, a empresa pode estar vulnerável à volatilidade de curto prazo causada pela rotação de capital para fora do setor de semicondutores, após os resultados de concorrentes mais fortes, como a NVIDIA Corporation. As altas expectativas para a receita de IA e os repetidos trimestres superando as estimativas significam que mesmo pequenas decepções podem desencadear uma reação nervosa do mercado.

Outro fator de risco é a potencial normalização da procura após um intenso ciclo de investimento em centros de dados. Os mercados também irão monitorizar os comentários dos analistas e os potenciais ajustes aos objetivos de preço, que podem afetar a avaliação de curto prazo das ações, independentemente dos fundamentos e do potencial de crescimento a longo prazo.

Principais conclusões e métricas para os mercados

Os mercados irão concentrar-se principalmente nas receitas e nos lucros por ação, procurando verificar se a Broadcom atinge as receitas previstas de cerca de 19,2 a 19,3 mil milhões de dólares e um EPS de 2,02 a 2,03 dólares.