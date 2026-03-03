As ações da Paramount Skydance ficaram sob pressão após as agências de classificação rebaixarem a perspetiva de crédito da empresa e colocá-la em observação negativa. A medida reflete o aumento dos níveis de endividamento associados à fusão planeada com a Warner Bros. Discovery e a incerteza sobre a estrutura de financiamento e alocação de capital após a transação. Os mercados reagiram com uma queda no preço das ações e estão focados na capacidade da empresa de manter a liquidez, gerir os custos da dívida e garantir fluxos de caixa estáveis na nova estrutura corporativa. Classificação da S&P e aviso da agência A S&P Global Ratings colocou a Paramount Skydance em CreditWatch com implicações negativas, sinalizando que um novo downgrade é uma possibilidade real se a empresa não tomar medidas para resolver o financiamento e reduzir a alavancagem. O aviso reflete os altos níveis de endividamento esperados com a fusão prevista com a Warner Bros. Discovery, bem como a incerteza em torno da estrutura de financiamento e dos prazos de reembolso após a fusão. Os mercados interpretam isso como um risco financeiro aumentado, custos de serviço da dívida potencialmente mais elevados e flexibilidade financeira limitada a curto prazo. Dívida da fusão com a Warner Bros. A fusão planeada de $110 mil milhões deverá deixar a empresa combinada com cerca de $79 mil milhões em dívida líquida, colocando a Paramount Skydance entre as empresas altamente alavancadas no setor de entretenimento. O pacote de financiamento inclui capital próprio e dívida significativa, o que aumenta a pressão sobre os fluxos de caixa e pode elevar o custo de capital. A S&P observa que a alta alavancagem pode tornar a empresa mais sensível às flutuações do mercado, ao aumento das taxas de juro e às pressões competitivas, ao mesmo tempo que limita a flexibilidade para responder às mudanças nas condições dos segmentos de streaming e mídia. Reação do mercado Após o alerta da S&P, as ações da Paramount Skydance caíram, refletindo a percepção dos mercados de um risco financeiro elevado. Os investidores estão a concentrar-se na capacidade da empresa de pagar a sua dívida, manter a liquidez e estabilizar os fluxos de caixa dentro da estrutura pós-fusão. Os mercados estão a precificar o risco de custos de financiamento mais elevados e acesso mais limitado aos mercados de dívida com grau de investimento. Riscos operacionais e estratégicos A fusão visa criar um dos maiores conglomerados de mídia e streaming, combinando Paramount+, HBO Max e outros ativos. Os benefícios estratégicos de longo prazo continuam significativos, incluindo maior escala na produção de conteúdo e posicionamento competitivo mais forte. No entanto, os mercados estão observando de perto os riscos de curto prazo, como desafios de integração entre sistemas operacionais e tecnológicos, possíveis reduções de força de trabalho e escrutínio regulatório. Os investidores ficarão atentos à forma como a empresa administra a integração, mantém a rentabilidade e lida com a dívida, pois esses fatores podem influenciar as avaliações das ações no curto prazo. Conclusões do mercado A Paramount Skydance enfrenta um período de risco financeiro elevado, apesar dos méritos estratégicos da fusão. Nas próximas semanas, os mercados irão concentrar-se em: Clareza sobre o plano de financiamento da transação e quaisquer ações para reduzir a alavancagem

Comentários das agências de notação sobre as perspetivas e potenciais novas descidas de notação

Resultados operacionais nas unidades de streaming e meios de comunicação que afetam os fluxos de caixa Sentimento geral no setor dos meios de comunicação e tecnologia, sensível a grandes fusões financiadas por dívida

