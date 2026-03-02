Será que a Europa vai ficar sem combustiveis?

À luz da recente escalada no Médio Oriente, muitos investidores ainda se lembram dos anos 2022-2023 e dos receios persistentes de aumento dos preços dos combustíveis, especialmente na Europa. Não é por acaso que muitos participantes e observadores do mercado antecipam um cenário de nova onda de escassez de combustíveis e aumento da inflação, o que enterraria as esperanças de uma recuperação contínua das economias da União Europeia.

Uma Europa mais preparada do que há quatro anos

No entanto, a Europa que entra em 2026 não é a mesma Europa de 2020 ou 2022. As economias e os mercados dos países desenvolvidos aprenderam uma lição dolorosa sobre a dependência das importações. Essa lição não foi absorvida na íntegra, mas foi absorvida em grande parte.

A situação de cada país na Europa é diferente, mas, apesar da significativa desestabilização do mercado, nenhum deles se encontra atualmente numa situação que possa ser descrita como difícil.

O petróleo do Médio Oriente é mesmo vital para a Europa?

A maioria das pessoas associa o Médio Oriente ao petróleo bruto; no entanto, o petróleo da Península Arábica é destinado principalmente à Ásia, e não à Europa. A Europa continua a depender criticamente das importações de hidrocarbonetos, mas satisfaz uma grande parte das suas necessidades energéticas através de fornecimentos da Noruega e dos Estados Unidos.

O próprio Médio Oriente não permaneceu passivo, à espera de uma inevitável guerra dos EUA com o Irão. O oleoduto «Oriente-Ocidente» atravessa atualmente o deserto da Arábia e tem capacidade para bombear entre 5 e 7 milhões de barris de petróleo por dia para os portos do Mar Vermelho, contornando completamente o Estreito de Ormuz. Entretanto, ao longo do rio Tigre, no Iraque, passa o oleoduto «Al Haditha-Rumalia», que se liga ao oleoduto «Kirkuk-Ceyhan», através do qual podem ser entregues mais 1,5 milhões de barris por dia à Turquia.

Fonte: S&P Global

GNL: o verdadeiro ponto sensível do mercado europeu

A situação parece pior quando se trata de gás GNL, onde a dependência da importação é maior, mais concentrada e não oferece uma maneira fácil de contornar o Estreito de Ormuz, atualmente em destaque.

Ainda assim, isso não é motivo para pânico. Em primeiro lugar, vale a pena olhar para o calendário: o pico da procura de GNL ocorre no inverno e no verão, quando o aquecimento e o arrefecimento são necessários. Mas estamos no início de março, o inverno acabou e a chegada do calor do verão está a pelo menos a dois meses de distância. Esses dois meses são importantes porque, independentemente da opinião de cada um sobre o conflito, não há atualmente nenhum cenário em que o Irão saia vitorioso do confronto atual; a sua derrota, o colapso das estruturas estatais ou a erosão quase total da sua capacidade de continuar a lutar é agora uma questão de semanas, e não de meses.

Este «tempo de espera» é reforçado pelo facto de, após o início da guerra na Ucrânia, a Europa ter empreendido a construção e o enchimento de inúmeras instalações de armazenamento de gás natural.

As operações militares atualmente em curso no Médio Oriente são um desafio para os mercados, os investidores, as economias e os bancos centrais, na mesma medida que para os comandos militares. No entanto, não são nada comparadas com o que a Europa e o mundo tiveram de enfrentar nos últimos anos.

O risco ignorado: combustível para aviação

No entanto, apesar destes factos, existem falhas nas cadeias de abastecimento que não podem ser colmatadas de forma fácil ou rápida. Essa falha é o combustível para aviões. A Europa está a encerrar ou a converter uma grande parte das suas refinarias, enquanto a procura por voos de passageiros atinge níveis recorde. Se a Europa não encontrar rapidamente uma forma de diversificar neste segmento restrito do mercado de hidrocarbonetos, as consequências para as avaliações das companhias aéreas europeias poderão ser dramáticas.

LHA.DE (D1)

Fonte: xStation5

As avaliações da Lufthansa refletem a combinação da forte procura no segmento de voos de passageiros e uma série de desafios que a economia europeia enfrenta, tais como o aumento dos custos de combustível e mão de obra. A escassez de combustível de aviação pode revelar-se fatal para muitas empresas sem uma nova intervenção governamental.