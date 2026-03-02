Será que a Europa vai ficar sem combustiveis?

À luz da recente escalada no Médio Oriente, muitos investidores ainda se lembram dos anos 2022-2023 e dos receios persistentes de aumento dos preços dos combustíveis, especialmente na Europa. Não é por acaso que muitos participantes e observadores do mercado antecipam um cenário de nova onda de escassez de combustíveis e aumento da inflação, o que enterraria as esperanças de uma recuperação contínua das economias da União Europeia.
Uma Europa mais preparada do que há quatro anos
No entanto, a Europa que entra em 2026 não é a mesma Europa de 2020 ou 2022. As economias e os mercados dos países desenvolvidos aprenderam uma lição dolorosa sobre a dependência das importações. Essa lição não foi absorvida na íntegra, mas foi absorvida em grande parte.
A situação de cada país na Europa é diferente, mas, apesar da significativa desestabilização do mercado, nenhum deles se encontra atualmente numa situação que possa ser descrita como difícil.
O petróleo do Médio Oriente é mesmo vital para a Europa?
A maioria das pessoas associa o Médio Oriente ao petróleo bruto; no entanto, o petróleo da Península Arábica é destinado principalmente à Ásia, e não à Europa. A Europa continua a depender criticamente das importações de hidrocarbonetos, mas satisfaz uma grande parte das suas necessidades energéticas através de fornecimentos da Noruega e dos Estados Unidos.
O próprio Médio Oriente não permaneceu passivo, à espera de uma inevitável guerra dos EUA com o Irão. O oleoduto «Oriente-Ocidente» atravessa atualmente o deserto da Arábia e tem capacidade para bombear entre 5 e 7 milhões de barris de petróleo por dia para os portos do Mar Vermelho, contornando completamente o Estreito de Ormuz. Entretanto, ao longo do rio Tigre, no Iraque, passa o oleoduto «Al Haditha-Rumalia», que se liga ao oleoduto «Kirkuk-Ceyhan», através do qual podem ser entregues mais 1,5 milhões de barris por dia à Turquia.
GNL: o verdadeiro ponto sensível do mercado europeu
A situação parece pior quando se trata de gás GNL, onde a dependência da importação é maior, mais concentrada e não oferece uma maneira fácil de contornar o Estreito de Ormuz, atualmente em destaque.
Ainda assim, isso não é motivo para pânico. Em primeiro lugar, vale a pena olhar para o calendário: o pico da procura de GNL ocorre no inverno e no verão, quando o aquecimento e o arrefecimento são necessários. Mas estamos no início de março, o inverno acabou e a chegada do calor do verão está a pelo menos a dois meses de distância. Esses dois meses são importantes porque, independentemente da opinião de cada um sobre o conflito, não há atualmente nenhum cenário em que o Irão saia vitorioso do confronto atual; a sua derrota, o colapso das estruturas estatais ou a erosão quase total da sua capacidade de continuar a lutar é agora uma questão de semanas, e não de meses.
Este «tempo de espera» é reforçado pelo facto de, após o início da guerra na Ucrânia, a Europa ter empreendido a construção e o enchimento de inúmeras instalações de armazenamento de gás natural.
As operações militares atualmente em curso no Médio Oriente são um desafio para os mercados, os investidores, as economias e os bancos centrais, na mesma medida que para os comandos militares. No entanto, não são nada comparadas com o que a Europa e o mundo tiveram de enfrentar nos últimos anos.
O risco ignorado: combustível para aviação
No entanto, apesar destes factos, existem falhas nas cadeias de abastecimento que não podem ser colmatadas de forma fácil ou rápida. Essa falha é o combustível para aviões. A Europa está a encerrar ou a converter uma grande parte das suas refinarias, enquanto a procura por voos de passageiros atinge níveis recorde. Se a Europa não encontrar rapidamente uma forma de diversificar neste segmento restrito do mercado de hidrocarbonetos, as consequências para as avaliações das companhias aéreas europeias poderão ser dramáticas.
LHA.DE (D1)As avaliações da Lufthansa refletem a combinação da forte procura no segmento de voos de passageiros e uma série de desafios que a economia europeia enfrenta, tais como o aumento dos custos de combustível e mão de obra. A escassez de combustível de aviação pode revelar-se fatal para muitas empresas sem uma nova intervenção governamental.
