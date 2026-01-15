A empresa mãe da Cartier e da IWC apresentou resultados💡

A Richemont (CFR.CH), um grupo suíço de artigos de luxo (marcas de joalharia como Cartier e Van Cleef & Arpels, e fabricantes de relógios como IWC, Jaeger-LeCoultre e Vacheron Constantin), mais uma vez demonstrou a sua posição no mercado, surpreendendo com resultados superiores para o período de setembro a dezembro de 2025. As vendas durante este período atingiram uns impressionantes 6,4 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 11% a taxas de câmbio constantes, superando significativamente as previsões dos analistas de apenas 7,4%. Os resultados das vendas excederam as expectativas do mercado graças à forte procura global de joalharia e à recuperação económica contínua na China, que é o segundo maior mercado da empresa e um criador de tendências no setor dos artigos de luxo (a China representa menos de 20% das vendas da empresa). Recordemos que, nos últimos anos, a China tem sido o principal motor do crescimento do mercado de artigos de luxo, mas atualmente enfrenta uma crise no mercado imobiliário e uma fraqueza geral na disposição dos consumidores para fazer compras discricionárias. Desafios de preço frente ao crescimento do luxo Jacek Dylag / Unsplash De acordo com analistas do Deutsche Bank, a combinação de preços recordes do ouro e um franco suíço forte provavelmente continuará e poderá afetar as previsões de lucro do grupo para o próximo ano financeiro, se não for compensada por novos aumentos de preços. A questão de como isso afetará os consumidores permanece incerta. Por um lado, a reação típica do consumidor aos aumentos de preços deve ser negativa, mas no caso da Richemont, estamos a mover-nos no mundo ultra-premium, onde um preço mais elevado, considerado sinónimo de luxo, não conduz necessariamente a um declínio no interesse dos clientes pelos produtos da empresa e, paradoxalmente, pode até aumentá-lo, conforme descrito pelo conhecido efeito Vablen na economia . Resultados Richemont Q4 2025 e previsões de crescimento em 2026 Vendas a taxas de câmbio constantes +11%, previsão +7,47%

Vendas de joalharias a taxas de câmbio fixas +14%, previsão +9,47%

Vendas de fabricantes especializados de relógios a taxas de câmbio constantes +7%, previsão -0,12%

Receitas na Europa a taxas de câmbio constantes +8%, previsão +5,25%

Receitas na América a taxas de câmbio constantes +14%, previsão +9,83%

Receitas na região Ásia-Pacífico a taxas de câmbio constantes +6%, previsão +4,8%

Receitas no Médio Oriente e África a taxas de câmbio constantes +20%, previsão +14%

Receitas no Japão a taxas de câmbio constantes +17%, previsão +8,36%

Vendas a retalho a taxas de câmbio constantes +12%, previsão +7,5%

Vendas de 6,40 mil milhões de euros, previsão de 6,25 mil milhões de euros

Vendas de joalharias 4,79 mil milhões de euros, previsão 4,68 mil milhões de euros

Vendas de fabricantes especializados de relógios 872 milhões de euros, previsão 802,2 milhões de euros

Vendas na Europa 1,55 mil milhões de euros, previsão 1,53 mil milhões de euros

Vendas na região Ásia-Pacífico: 1,87 mil milhões de euros, previsão: 1,88 mil milhões de euros

Vendas na América: 1,74 mil milhões de euros, previsão: 1,72 mil milhões de euros

Vendas no Japão: 632 milhões de euros, previsão: 590,9 milhões de euros

Receitas na região do Médio Oriente e África: 607 milhões de euros, previsão: 587,5 milhões de euros

Vendas a retalho: 4,60 mil milhões de euros, previsão de 4,55 mil milhões de euros Relatório financeiro da Richemont é a primeira indicação de procura de artigos de luxo em 2026 A LVMH deverá publicar os seus resultados anuais no final deste mês, com a Hermes e a Kering, proprietária da Gucci, a seguirem-se em fevereiro. As ações da empresa continuam em uma tendência de alta de longo prazo, apesar da significativa queda no valor hoje. Do ponto de vista técnico, o nível de suporte chave continua sendo a EMA de 50 dias (curva azul no gráfico), que não foi testada novamente pelo lado da oferta por quase seis meses. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.