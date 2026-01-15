Resultados da TSMC reacendem o “rali” dos semicondutores e o tema IA

Os resultados da TSMC (TSM.US) reacenderam o interesse de Wall Street pelas ações de semicondutores, elevando as ações da Nvidia, Broadcom e outras empresas menos conhecidas, mas ainda assim de grande porte, como a Lam Research (LRCX.US) e a Applied Materials (AMAT.US). Com a receita da maior fabricante mundial de chips a crescer a um ritmo de 35% ao ano, o mercado está cada vez mais disposto a precificar um cenário em que novos investimentos impulsionados pela IA parecem «quase inevitáveis».

Essa dinâmica leva a duas narrativas paralelas. A primeira é uma reavaliação de quão grande pode ser o aumento da procura em todo o complexo de semicondutores. A segunda é a crescente disposição dos investidores em pagar, muitas vezes com avaliações recorde, pela exposição a empresas que beneficiam-se da recuperação, como visto nos beneficiários do boom da memória, como a KLA Corp. (KLAC.US).



As ações da KLA estão a atingir novos máximos históricos hoje. As principais instituições financeiras dos EUA elevaram os seus preços-alvo para as ações, incluindo o Morgan Stanley e o Wells Fargo, enquanto o Barclays também apresentou uma visão positiva. O RBC Capital iniciou a cobertura da empresa.

iShares MSCI Global Semiconductors ETF (D1)

Desde 5 de abril de 2025 (a liquidação relacionada com tarifas desencadeada pelos direitos recíprocos de Trump), o índice geral das ações globais de semicondutores subiu cerca de 120%.

Fonte: xStation5

KLA Corp aproveita o mercado em alta dos semicondutores

Nos últimos dias, a KLA Corp. tem sido uma das líderes de destaque em Wall Street. A empresa atua na área de metrologia de semicondutores e controlo de processos, e agora passou a ser o centro das atenções das maiores instituições financeiras do mundo.

Uma onda de atualizações e metas de preços mais elevadas sugere que Wall Street vê cada vez mais a KLA como uma das maiores potenciais vencedoras da próxima etapa de investimento em infraestrutura de IA. O principal catalisador foi uma mudança na narrativa em torno do mercado de memória (DRAM e NAND), que, segundo analistas, está a tornar-se um gargalo crítico para a IA, quase tão importante quanto as próprias GPU's e processadores avançados.



O sinal mais forte veio do Morgan Stanley, que atualizou a KLA de "Equal-Weight" para "Overweight". O banco argumenta que o mercado ainda está subvalorizando a exposição da empresa ao segmento de memória, que está voltando aos holofotes à medida que a procura impulsionada pela IA se acelera.

Os chips de memória estão atornar-se uma restrição fundamental para a expansão da IA. Na prática, isso significa que, à medida que o investimento em IA cresce, não é suficiente produzir mais chips de computação, e também são necessários volumes massivos de memória moderna, e os requisitos de desempenho estão a aumentar com a mesma rapidez.

Nesse contexto, o Morgan Stanley aponta para o aumento da intensidade do controlo de processos tanto em DRAM como em NAND. Quanto mais complexo for o processo de fabrico e mais rigorosos forem os requisitos de qualidade, mais valiosas se tornam as ferramentas da KLA, ajudando as fábricas a reduzir defeitos e melhorar o rendimento. O Morgan Stanley elevou simultaneamente o seu preço-alvo para a KLAC de $1.214 para $1.697, uma das projeções mais altas entre as principais instituições.

Wells Fargo participa

A Wells Fargo rapidamente seguiu o exemplo, também elevando a KLA de “Equal-Weight” para ‘Overweight’, ao mesmo tempo em que aumentou seu preço-alvo de $1.250 para $1.600. A medida pode ser interpretada como uma confirmação de que o mercado está a entrar numa fase em que não é apenas o “hype da IA” que importa, mas também os gastos de capital tangíveis: expansão da capacidade, modernização de processos e impulso da fabricação em direção a nós mais avançados.

Neste ciclo, empresas como a KLA ocupam uma posição particularmente estratégica na cadeia de valor: sem controlo de processos e metrologia, é difícil expandir a produção avançada de semicondutores nos níveis de qualidade exigidos pelo mercado.

Barclays: A IA continua a ser o principal impulsionador até 2026 e a KLA é um pilar deste tema.

O Barclays também assumiu uma posição firme, elevando o seu preço-alvo para a KLA de $1.300 para $1.595, mantendo a classificação "Overweight". De acordo com o Barclays, 2026 deve ser mais um ano em que:

a proximidade com o tema da IA será o fator dominante para o desempenho das ações de semicondutores, e



os investidores favorecerão as empresas que são “centrais para os pilares da IA”.

O Barclays destaca uma realidade de mercado cada vez mais importante: em algum momento, a narrativa de que “a IA está a crescer” deixa de ser suficiente, e a questão principal passa a ser quanto dessa oportunidade pode realmente ser implementada e monetizada na economia real. Nesse ambiente, os investidores podem preferir empresas que não sejam apenas beneficiárias teóricas, mas que sejam genuinamente essenciais para o ecossistema dos semicondutores. A KLA se encaixa nessa definição, pois dá suporte a uma parte crítica do processo de fabricação.

KLA Corp (D1)

Fonte: xStation5

A KLA está a apresentar uma melhoria sólida na rentabilidade e receitas recorde, mas é difícil argumentar que isso não veio acompanhado de avaliações mais elevadas. O múltiplo preço/lucro futuro de 12 meses das ações já está em torno de 41, bem acima da média do Nasdaq 100, enquanto o P/E atual está próximo de 45. O rácio preço/vendas também está em níveis historicamente elevados (embora tenha sido ainda mais alto em alguns momentos em 2025). O retorno sobre o capital investido (ROIC) vem aumentando desde o segundo semestre de 2024, embora tenha sido mais alto em 2021-2022. Ao mesmo tempo, o custo de capital (WACC) da empresa permanece bem abaixo do ROIC, o que implica que a KLA ainda está gerando valor real para os acionistas.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.