A febre da IA: bolha ou continuará a crescer?

A inteligência artificial deixou de ser uma promessa para se tornar a força motriz por trás de uma nova era no mercado de ações. O S&P 500 iniciou a sua atual sequência de alta em 12 de outubro de 2022, pouco antes do lançamento do ChatGPT. Desde então, ele valorizou 85%. Nos últimos doze meses, o índice subiu 15% — o dobro do aumento médio observado no terceiro ano de um mercado em alta. Os investidores, fascinados, mas inquietos, questionam se estamos a assistir a uma verdadeira revolução tecnológica ou ao prelúdio de outra bolha financeira.

Os números falam por si. A Nvidia subiu 1.500% em apenas três anos; a Meta Platforms, mais de 450%. As dez maiores empresas de Wall Street representam agora 40% do S&P 500 e 22% da capitalização de mercado global. No auge da bolha das pontocom, esse número mal chegava a 14%. Os níveis atuais são históricos, mas, ao contrário daquela época, os gigantes da tecnologia de hoje estão a gerar lucros reais, e não promessas vazias.

Nas dez maiores bolhas de mercado do século passado, os ganhos médios do ponto mais baixo ao pico foram de cerca de 244%. Isso sugere que os «Sete Magníficos» ainda podem ter algum espaço, mas não muito. E o momento também se alinha com a média histórica de aproximadamente dois anos e meio. Estamos numa bolha?

Avaliações elevadas — mas com suporte real

As avaliações são elevadas, sim — mas não as mais elevadas da história. E, mais importante, as principais empresas tecnológicas de hoje estão a gerar lucros fortes e sustentáveis.

Embora as avaliações atuais sejam elevadas em comparação com o mercado mais amplo e as médias históricas, elas permanecem muito abaixo das ações da Internet antes do crash das pontocom.

No final de 1999, a Cisco era negociada a 96,7 vezes os lucros futuros, a Oracle a 92,1 e a eBay a incríveis 351,7. Os líderes atuais em IA são muito mais moderados: Microsoft (32,2), Apple (31,9), Meta (24,1) e Alphabet (23,4). Até mesmo a Amazon (30) e a Nvidia (31,8) estão abaixo das suas médias de cinco anos. Apenas a Tesla se destaca com um múltiplo de 186.

Em outras palavras, os preços são exigentes, mas são respaldados por lucros tangíveis — não por sonhos especulativos.

Os preços das ações subiram acentuadamente, mas até agora isso tem sido acompanhado por um crescimento sólido e sustentado dos lucros, em vez de especulações descontroladas sobre o futuro. Isso é incomum em comparação com as bolhas do passado, em que as empresas favorecidas eram frequentemente impulsionadas por expectativas elevadas de domínio, e não por um desempenho comprovado.

As bolhas anteriores também tendiam a coincidir com períodos de intensa concorrência, à medida que investidores e novos participantes inundavam o mercado. Desta vez, o entusiasmo pela IA está concentrado em apenas um punhado de empresas.

Uma métrica importante a ser observada é a diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo médio ponderado de capital (WACC). Hoje, esse spread permanece positivo — o que significa que as empresas ainda estão a gerar retornos bem acima dos seus custos de financiamento. Enquanto permanecer assim, o ciclo de expansão pode continuar. As verdadeiras bolhas estouram quando os custos de capital aumentam ou os retornos caem o suficiente para fechar essa lacuna.

Em nível macro, o contexto também é diferente. Durante a era das pontocom, o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros, provocando uma onda de inadimplências. Hoje, o oposto está a acontecer: as taxas estão a ser reduzidas e o programa de redução do balanço do Fed foi suspenso.

Uma reavaliação, não uma moda passageira

O surgimento da inteligência artificial está concentrado em poucas mãos, mas não se baseia em pura especulação.

Os lucros das empresas líderes estão a crescer em sintonia com os preços das suas ações. A Taiwan Semiconductor, maior fabricante mundial de chips, elevou recentemente as suas previsões de receita, que já eram elevadas — uma evidência clara de que a demanda continua aquecida.

Uma das empresas mais expostas ao boom da IA é a OpenAI. O seu último acordo com a Broadcom — somado aos acordos com a Nvidia e a AMD — eleva os seus gastos estimados para mais de um trilhão de dólares. Apesar do ceticismo em torno desse número, a empresa teria US$ 100 bilhões disponíveis provenientes de investimentos da Nvidia, ainda não recorreu aos mercados de dívida e conta com o apoio do governo Trump.

Este último ponto pode ser crucial. A corrida pelo domínio da IA também é uma batalha geopolítica. Quem liderar — sejam os EUA ou a China — controlará a economia global do futuro. Os esforços económicos e os gastos governamentais para garantir essa liderança provavelmente se intensificarão nos próximos meses, beneficiando os principais participantes do setor.

Lições do passado

A comparação com a década de 1990 é inevitável, mas as diferenças são profundas. Naquela época, as ações em alta geralmente pertenciam a startups jovens e não lucrativas.

Hoje, os líderes da recuperação da IA são gigantes maduros e lucrativos.

Veja a OpenAI: ela tem agora cerca de 700 milhões de utilizadores — aproximadamente 9% da população mundial — contra 500 milhões em março. As suas receitas estão a caminho de triplicar em relação aos níveis de 2024.

Há também pelo menos três razões adicionais pelas quais a IA não se assemelha a uma bolha clássica:

Integração entre setores: a IA está incorporada em quase todos os setores, não isolada em um nicho.



Ganhos imediatos de produtividade: eficiência mensurável e economia de custos já são visíveis.



Apoio estratégico: governos e blocos económicos estão a financiar a IA como uma prioridade geopolítica, justificando níveis sem precedentes de investimento e dívida.



Riscos no horizonte

É claro que os riscos permanecem. A diferença entre investimento e retorno pode aumentar se os gastos acelerarem muito rapidamente.

O aumento da alavancagem, a corrida pelo capital da China e o possível uso de veículos financeiros opacos podem inflar os riscos sistémicos.

Há também a possibilidade de a IA ficar aquém das suas promessas revolucionárias — ou de os chips dos centros de dados atuais se tornarem obsoletos antes de entregar os retornos esperados.

E os custos crescentes de energia, impulsionados pela demanda de eletricidade de centros de dados massivos, adicionam outra camada de pressão.

Conclusão: o caminho à frente

A história mostra que as bolhas rebentam quando os lucros já não justificam as avaliações ou quando o crédito se esgota. Até agora, não há sinais de nenhuma das duas coisas.

A inteligência artificial está a criar valor real, a aumentar a produtividade e a abrir novas oportunidades económicas.

Longe de ser uma bolha, isto pode muito bem ser o início da maior transformação económica da história moderna. O desafio já não é temer a ascensão da IA, mas aprender a aproveitá-la. Aqueles que a compreenderem primeiro liderarão a próxima década.

Com a temporada de divulgação de resultados em andamento e os resultados até agora a parecerem sólidos, o Nasdaq 100 pode ser o índice americano com melhor desempenho no restante do ano, num momento em que começam a surgir algumas dúvidas sobre os bancos regionais. Fonte: Xstation