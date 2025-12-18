A guerra fria global dos chips. Como a China está a mudar as regras da tecnologia

Raramente ocorrem na cena mundial acontecimentos com potencial para remodelar os fundamentos a longo prazo do sector tecnológico. O progresso da China no desenvolvimento da sua própria tecnologia de litografia EUV pertence a esta categoria. Embora o projeto ainda se encontre na fase de testes e de protótipo, o seu significado vai muito além dos actuais ciclos de mercado e dos lucros empresariais a curto prazo.
As máquinas EUV, que custam cerca de 250 milhões de dólares cada, são fundamentais para a produção de chips abaixo dos 7 nm, utilizados pela Nvidia, AMD, TSMC, Intel e Samsung. O monopólio ocidental desta tecnologia define a chamada “guerra fria tecnológica”. O sucesso da China no desenvolvimento das suas próprias capacidades de EUV poderia remodelar fundamentalmente as cadeias de abastecimento globais, reduzindo a dependência do Ocidente e reforçando o potencial da IA, das aplicações militares e da economia em geral.
Há vários anos que a China tem vindo a desenvolver um programa coordenado e dirigido pelo Estado com o objetivo de alcançar a independência total das tecnologias ocidentais de semicondutores. O programa engloba a construção de máquinas de litografia da próxima geração, o desenvolvimento de capacidades nacionais em ótica de precisão, software de conceção, materiais críticos e processos de fabrico. A escala do compromisso financeiro e institucional indica que não se trata de um esforço experimental, mas de uma componente essencial de uma estratégia económica e geopolítica a longo prazo.
Do ponto de vista tecnológico, a China continua alguns anos atrás dos líderes mundiais, mas poderá atingir um nível suficiente para atenuar o impacto das sanções, reduzir a dependência dos fornecedores ocidentais e criar gradualmente uma oferta competitiva para mercados terceiros. Este cenário tem implicações significativas para os gigantes tecnológicos ocidentais, que atualmente obtêm uma parte substancial das suas receitas do mercado chinês.
O esforço da China para se tornar autossuficiente na produção de chips topo de gama, apoiado por um mega-fundo apoiado pelo Estado, está a desestabilizar as cadeias de abastecimento mundiais. Pequim controla 90% dos mercados de gálio, germânio e paládio, restringindo as exportações e criando escassez a nível mundial, o que, por sua vez, poderá aumentar os preços das bolachas de silício em 20-30%. O Ocidente está a responder com investimentos na diversificação da produção, incluindo a Lei CHIPS e novos projectos na Índia e na Europa. Estas medidas aumentam os custos de produção, atrasam o arranque das fábricas e fazem subir os preços da eletrónica de consumo, incluindo smartphones, computadores portáteis e servidores de IA, aumentando simultaneamente o risco de fragmentação da cadeia de abastecimento global.
Estas mudanças na cadeia de abastecimento têm implicações significativas para as avaliações das empresas tecnológicas sensíveis. Entre as empresas ocidentais mais expostas estão a ASML, a TSMC, a Nvidia, a Intel, a AMD, a Apple, a Samsung e a Microsoft, que enfrentam a pressão de um acesso restrito ao mercado chinês, custos de produção mais elevados e escassez de componentes. Em contrapartida, empresas chinesas como a SMIC, a Huawei e outras fábricas de semicondutores nacionais poderão beneficiar da crescente autossuficiência, do apoio estatal e da redução gradual da dependência das tecnologias ocidentais, reforçando a sua posição no mercado e o seu potencial de crescimento.
As consequências geopolíticas são igualmente profundas. A concorrência tecnológica assemelha-se cada vez mais a um conflito sistémico a longo prazo, em que o acesso a chips avançados determina a vantagem económica, militar e estratégica. Neste ambiente, o sector tecnológico deixa de ser apenas um espaço de inovação orientado para o mercado e torna-se um instrumento de política estatal.
Para os investidores, isto exige uma mudança de perspetiva. O desempenho a curto prazo e as tendências actuais da procura continuam a ser importantes, mas a resiliência às tensões geopolíticas e às mudanças estruturais está a tornar-se cada vez mais crítica. Os projectos à escala do programa da China não precisam de ser totalmente bem sucedidos para influenciar as avaliações e as estratégias empresariais. A longo prazo, é suficiente que alterem as regras do jogo. Este processo lento pode, em última análise, revelar-se o mais dispendioso para os investidores, uma vez plenamente reconhecido pelo mercado.
