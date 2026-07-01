As empresas de defesa europeias e norte-americanas estão a anunciar novas encomendas que apontam para uma procura sustentada de equipamento militar. Após muitos meses de quedas persistentes, este poderá ser o pretexto que o mercado tem vindo a aguardar para se consolidar e regressar a uma trajetória de ganhos, impulsionado por gastos recorde na área da defesa.

Europa

A notícia mais importante proveniente da Europa é o contrato da Saab com a agência sueca FMV relativo a 16 caças Gripen E destinados à Ucrânia. O valor do acordo ascende a cerca de 24,6 mil milhões de coroas suecas, devendo a encomenda ser registada no terceiro trimestre de 2026. As entregas estão previstas para 2029/2030, e o pacote inclui não só as próprias aeronaves, mas também peças sobressalentes e equipamento relacionado. As ações da empresa registaram uma subida superior a 3%.

SAABB.SE (D1)

Fonte: xStation5

Após duas ondas de fortes subidas que levaram o preço de cerca de 165 SEK para cerca de 750 SEK, a ação registou uma forte correção e entrou agora numa fase de consolidação em torno dos 500 SEK. A manutenção acima do limite inferior da zona de resistência, perto dos 465 SEK, poderá indicar que os compradores estão a tentar recuperar a iniciativa e impulsionar o preço, pelo menos, acima dos 600 SEK. O aspeto a acompanhar continua a ser o comportamento das médias móveis exponenciais (EMA) de 100 e 200, onde existe o risco de ocorrer a chamada «cruz da morte».

Paralelamente, a Rheinmetall anunciou uma encomenda da Ucrânia relativa a projéteis de artilharia e cargas propulsoras. O valor do contrato foi descrito como «dezenas de milhões de euros», devendo a sua execução estar concluída no primeiro trimestre de 2027. A produção já teve início nas instalações da empresa em Espanha. As ações do grupo registam uma subida superior a 4%.

Fonte: Bloomberg Finance

O setor da defesa enfrenta também a iminente oferta pública inicial (IPO) da KNDS. Espera-se que o fabricante (entre outros produtos) dos tanques Leopard 2 faça a sua estreia na bolsa de valores de Paris dentro de alguns meses. Este será um teste importante ao sentimento dos investidores em relação às ações do setor da defesa, ou, potencialmente, uma fonte de apoio.

Fonte: Bloomberg Finance

No contexto do mercado europeu em geral, convém recordar que julho tem sido, historicamente, um período de crescimento para as ações na Europa.

EUA

Do lado dos EUA, o ponto mais importante é um pacote de contratos para a Lockheed Martin, com um valor total superior a 3,1 mil milhões de dólares. A maior parte deste montante corresponde a um contrato de 2,99 mil milhões de dólares para a produção de radares Sentinel A4 e serviços de engenharia. Os trabalhos deverão prolongar-se até junho de 2031. A Lockheed recebeu também um contrato relacionado com a modernização das fragatas da classe Álvaro de Bazán, de Espanha. Nas negociações pré-mercado, a cotação não parece estar a reagir à notícia, o que poderá indicar que os investidores já tinham antecipado um contrato semelhante anteriormente.

A Northrop Grumman recebeu três contratos que totalizam cerca de 68 milhões de dólares. O maior deles, no valor de 49 milhões de dólares, diz respeito à manutenção do programa Joint Tactical Ground Station, incluindo apoio logístico e serviços de engenharia. A empresa regista uma subida de cerca de 1% nas negociações pré-mercado.

Entretanto, a Boeing recebeu um contrato no valor de 49,5 milhões de dólares para trabalhos relacionados com controladores de mísseis de cruzeiro lançados do ar (ALCM). O acordo inclui conjuntos de teste e a remodelação dos controladores necessários para manter o sistema ALCM. A conclusão do projeto está prevista para junho de 2033. Esta empresa também não está a reagir nas negociações pré-mercado, embora a situação possa mudar após a abertura da sessão.

Do ponto de vista do mercado de capitais, o elemento mais importante é o panorama geral: o setor da defesa continua a beneficiar de um longo ciclo de investimento militar. Na Europa, o principal motor continua a ser a guerra na Ucrânia e a reconstrução das capacidades da NATO, enquanto nos Estados Unidos se verifica um financiamento contínuo para programas de radares, mísseis e modernização e, mais recentemente, expectativas de reposição dos stocks de munições utilizados durante as operações no Irão.

Os novos contratos não alteram imediatamente o panorama global dos resultados das maiores empresas do setor, mas podem reforçar o sentimento do mercado que, com base nas previsões e nos múltiplos de avaliação, poderá ainda estar a subestimar o verdadeiro potencial de crescimento destas empresas.

O desafio para as empresas, no entanto, continuará a ser não só manter o afluxo de encomendas, mas também convertê-las rapidamente em receitas, sustentar as margens e expandir a capacidade de produção sem um aumento excessivo dos custos.